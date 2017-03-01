Macaristan'da kuÅŸ gribine karÅŸÄ± Ã¶nlem

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Macaristan'da kuÅŸ gribine karÅŸÄ± alÄ±nan Ã¶nlemler Ã§erÃ§evesinde son 4 ayda 3 milyon 200 bin kÃ¼mes hayvanÄ±nÄ±n itlaf edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Macaristan TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen forumda konuÅŸan baÅŸ veteriner Lajos Bognar, kuÅŸ gribi virÃ¼sÃ¼nden (H5N8) Ã¼lke genelinde 233 hayvan Ã§iftliÄŸinin etkilendiÄŸini ve KasÄ±m 2016'dan bugÃ¼ne kadar toplam 3 milyon 200 bin kÃ¼mes hayvanÄ±nÄ±n itlaf edildiÄŸini sÃ¶yledi.
Bognar, insanlara bulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± belirtilen virÃ¼sÃ¼n Ã¼lke genelinde bÃ¼yÃ¼k ekonomik zarara neden olduÄŸunu kaydetti.
Macaristan'da daha Ã¶nce kuÅŸ gribinin yayÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek amacÄ±yla Ã¼lkenin birÃ§ok bÃ¶lgesinde kÃ¼mes hayvanlarÄ±nÄ±n kapalÄ± alanlarda tutulmasÄ± zorunluluÄŸu getirilmiÅŸti.
H5N8 virÃ¼sÃ¼ nedeniyle Kanada, SÄ±rbistan, GÃ¼ney Afrika Cumhuriyeti, Ä°srail, Japonya, Hong Kong ve Singapur, Macaristan'dan kÃ¼mes hayvanÄ± ithalatÄ±nÄ± yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Fransa'da merkez saÄŸÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Fillon ifadeye Ã§aÄŸrÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ±n seÃ§im kampanyasÄ±na devam edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Bulgaristan'da azalma eÄŸilimi gÃ¶rÃ¼len ve doÄŸal yayÄ±lma alanlarÄ±nda yok olma tehlikesi bulunan adaÃ§ayÄ±nÄ±n toplanmasÄ± yasaklandÄ±
77 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Breivik'in cezaevi koÅŸullarÄ±yla ilgili yerel mahkemenin lehte aldÄ±ÄŸÄ± karar, bir Ã¼st mahkeme tarafÄ±ndan bozuldu
Macaristan'da kuÅŸ gribi nedeniyle 3 milyon 200 bin kÃ¼mes hayvanÄ± itlaf edildi
Kenya Madencilik BakanÄ± Kazungu, Ã¼lkede faaliyet gÃ¶steren Ä°ngiliz Acacia Madencilik'in, Kakamega eyaletinin Liranda koridorunda bÃ¼yÃ¼k miktarda altÄ±n rezervi bulduÄŸunu duyurdu
GÃ¼ney Kore ve ABD yÄ±llÄ±k ortak tatbikatÄ±na baÅŸlarken Seul hÃ¼kÃ¼metinden Kuzey Kore'ye uyarÄ± geldi
Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de istihbarat merkezini hedef alan saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 35 kiÅŸi yaralandÄ±
Ä°srail'deki ana muhalefet lideri Ä°zak Herzog, ABD'de Yahudilere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larla ilgilii ABD'deki Yahudilerin Ã¼lkeyi terk edebileceÄŸine vurgu yaptÄ±.
BangladeÅŸ Kosova'yÄ± resmen tanÄ±dÄ±. Kosova lideri en kÄ±sa zamanda BangladeÅŸ ile diplomatik iliÅŸkiler kurmak istediklerini sÃ¶yledi
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