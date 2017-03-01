16:03, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Macaristan'da kuÅŸ gribine karÅŸÄ± Ã¶nlem





Macaristan'da kuÅŸ gribi nedeniyle 3 milyon 200 bin kÃ¼mes hayvanÄ± itlaf edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Macaristan'da kuÅŸ gribine karÅŸÄ± alÄ±nan Ã¶nlemler Ã§erÃ§evesinde son 4 ayda 3 milyon 200 bin kÃ¼mes hayvanÄ±nÄ±n itlaf edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. Macaristan TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen forumda konuÅŸan baÅŸ veteriner Lajos Bognar, kuÅŸ gribi virÃ¼sÃ¼nden (H5N8) Ã¼lke genelinde 233 hayvan Ã§iftliÄŸinin etkilendiÄŸini ve KasÄ±m 2016'dan bugÃ¼ne kadar toplam 3 milyon 200 bin kÃ¼mes hayvanÄ±nÄ±n itlaf edildiÄŸini sÃ¶yledi. Bognar, insanlara bulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± belirtilen virÃ¼sÃ¼n Ã¼lke genelinde bÃ¼yÃ¼k ekonomik zarara neden olduÄŸunu kaydetti. Macaristan'da daha Ã¶nce kuÅŸ gribinin yayÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek amacÄ±yla Ã¼lkenin birÃ§ok bÃ¶lgesinde kÃ¼mes hayvanlarÄ±nÄ±n kapalÄ± alanlarda tutulmasÄ± zorunluluÄŸu getirilmiÅŸti. H5N8 virÃ¼sÃ¼ nedeniyle Kanada, SÄ±rbistan, GÃ¼ney Afrika Cumhuriyeti, Ä°srail, Japonya, Hong Kong ve Singapur, Macaristan'dan kÃ¼mes hayvanÄ± ithalatÄ±nÄ± yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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