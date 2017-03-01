16:18, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

NorveÃ§'te Breivik lehine alÄ±nan karar, geri dÃ¶ndÃ¼





77 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Breivik'in cezaevi koÅŸullarÄ±yla ilgili yerel mahkemenin lehte aldÄ±ÄŸÄ± karar, bir Ã¼st mahkeme tarafÄ±ndan bozuldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi NorveÃ§'te 2011 yÄ±lÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 77 kiÅŸiyi katleden ve 21 yÄ±l hapse mahkum edilen aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Anders Behring Breivik'in hÃ¼kÃ¼mete karÅŸÄ± kazandÄ±ÄŸÄ± "insan haklarÄ± ihlali" davasÄ±nda NorveÃ§ YÃ¼ksek Ä°stinaf Mahkemesi, Breivik'in haklarÄ±nÄ±n ihlal edilmediÄŸine hÃ¼kmetti. NorveÃ§ YÃ¼ksek Ä°stinaf Mahkemesinin (Borgaring Laggannsrett) internet sayfasÄ±nda yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yerel mahkeme kararÄ±nÄ±n iptal edildiÄŸi belirtildi ve "Anders Behring Breivik, iÅŸkenceye, insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ±, onur kÄ±rÄ±cÄ± muameleye tabi tutulmamÄ±ÅŸtÄ±r.'' ifadesi kullanÄ±ldÄ±. Breivik'in avukatÄ± Oeystein Storrvik, sÃ¼rpriz olarak deÄŸerlendirdiÄŸi kararÄ±, bir Ã¼st mahkeme olan YargÄ±taya gÃ¶tÃ¼receklerini, buradan da olumsuz karar Ã§Ä±kmasÄ± halinde Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesine (AÄ°HM) baÅŸvurabileceklerini aÃ§Ä±kladÄ±. YEREL MAHKEME HAKLI BULMUÅžTU Anders Behring Breivik, 2015 yÄ±lÄ±nda NorveÃ§ devleti aleyhine aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davada, cezasÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi hapishane koÅŸullarÄ±nÄ±n Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesi'nin 3. ve 8. maddelerine aykÄ±rÄ± olduÄŸunu savunmuÅŸtu. Åžikayeti deÄŸerlendiren Oslo yerel mahkemesi, Breivik'in 3 odalÄ± Ã¶zel hÃ¼cresindeki ÅŸartlarÄ±n "insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± veya onur kÄ±rÄ±cÄ±" olduÄŸuna, NorveÃ§ hÃ¼kÃ¼metinin Breivik'e yaklaÅŸÄ±k 33 bin avro Ã¶demesine hÃ¼kmetmiÅŸti. NorveÃ§ hÃ¼kÃ¼meti ise karara itiraz ederek bir Ã¼st mahkemeye baÅŸvurmuÅŸtu. Anders Behring Breivik'in 2011 yÄ±lÄ± haziran ayÄ±nda hÃ¼kÃ¼met binalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgede dÃ¼zenlediÄŸi bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 8 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Breivik, bundan 2 saat sonra da Sosyal Demokrat Parti genÃ§lik Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ãœtoya AdasÄ±'ndaki yaz kampÄ±nda 69 kiÅŸiyi ateÅŸ aÃ§arak katletmiÅŸti. Ã‡oÄŸu Ã§ocuk 77 kiÅŸinin katili 37 yaÅŸÄ±ndaki Breivik, NorveÃ§'teki en yÃ¼ksek ceza olan 21 yÄ±la mahkum edilmiÅŸti.

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