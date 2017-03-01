NorveÃ§'te Breivik lehine alÄ±nan karar, geri dÃ¶ndÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
NorveÃ§'te 2011 yÄ±lÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 77 kiÅŸiyi katleden ve 21 yÄ±l hapse mahkum edilen aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Anders Behring Breivik'in hÃ¼kÃ¼mete karÅŸÄ± kazandÄ±ÄŸÄ± "insan haklarÄ± ihlali" davasÄ±nda NorveÃ§ YÃ¼ksek Ä°stinaf Mahkemesi, Breivik'in haklarÄ±nÄ±n ihlal edilmediÄŸine hÃ¼kmetti.
NorveÃ§ YÃ¼ksek Ä°stinaf Mahkemesinin (Borgaring Laggannsrett) internet sayfasÄ±nda yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yerel mahkeme kararÄ±nÄ±n iptal edildiÄŸi belirtildi ve "Anders Behring Breivik, iÅŸkenceye, insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ±, onur kÄ±rÄ±cÄ± muameleye tabi tutulmamÄ±ÅŸtÄ±r.'' ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
Breivik'in avukatÄ± Oeystein Storrvik, sÃ¼rpriz olarak deÄŸerlendirdiÄŸi kararÄ±, bir Ã¼st mahkeme olan YargÄ±taya gÃ¶tÃ¼receklerini, buradan da olumsuz karar Ã§Ä±kmasÄ± halinde Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesine (AÄ°HM) baÅŸvurabileceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
YEREL MAHKEME HAKLI BULMUÅžTU
Anders Behring Breivik, 2015 yÄ±lÄ±nda NorveÃ§ devleti aleyhine aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davada, cezasÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi hapishane koÅŸullarÄ±nÄ±n Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesi'nin 3. ve 8. maddelerine aykÄ±rÄ± olduÄŸunu savunmuÅŸtu.
Åžikayeti deÄŸerlendiren Oslo yerel mahkemesi, Breivik'in 3 odalÄ± Ã¶zel hÃ¼cresindeki ÅŸartlarÄ±n "insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± veya onur kÄ±rÄ±cÄ±" olduÄŸuna, NorveÃ§ hÃ¼kÃ¼metinin Breivik'e yaklaÅŸÄ±k 33 bin avro Ã¶demesine hÃ¼kmetmiÅŸti.
NorveÃ§ hÃ¼kÃ¼meti ise karara itiraz ederek bir Ã¼st mahkemeye baÅŸvurmuÅŸtu.
Anders Behring Breivik'in 2011 yÄ±lÄ± haziran ayÄ±nda hÃ¼kÃ¼met binalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgede dÃ¼zenlediÄŸi bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 8 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Breivik, bundan 2 saat sonra da Sosyal Demokrat Parti genÃ§lik Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ãœtoya AdasÄ±'ndaki yaz kampÄ±nda 69 kiÅŸiyi ateÅŸ aÃ§arak katletmiÅŸti.
Ã‡oÄŸu Ã§ocuk 77 kiÅŸinin katili 37 yaÅŸÄ±ndaki Breivik, NorveÃ§'teki en yÃ¼ksek ceza olan 21 yÄ±la mahkum edilmiÅŸti.
Fransa'da merkez saÄŸÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Fillon ifadeye Ã§aÄŸrÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ±n seÃ§im kampanyasÄ±na devam edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Bulgaristan'da azalma eÄŸilimi gÃ¶rÃ¼len ve doÄŸal yayÄ±lma alanlarÄ±nda yok olma tehlikesi bulunan adaÃ§ayÄ±nÄ±n toplanmasÄ± yasaklandÄ±
77 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Breivik'in cezaevi koÅŸullarÄ±yla ilgili yerel mahkemenin lehte aldÄ±ÄŸÄ± karar, bir Ã¼st mahkeme tarafÄ±ndan bozuldu
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