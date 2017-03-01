Bulgaristan adaçayını korumaya aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Bulgaristan Çevre ve Su Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, bu yıl da Pirin çayı olarak bilinen adaçayı (sideritis stricta) bitkisinin toplanmasının kişisel kullanım için bile olsa, tüm ülkede yasak olduğu bildirildi. İki yıldır yürürlükte olan bu yasakla adaçayının doğadaki yaşam alanlarının korunmasının amaçlandığı belirtildi.
Kısıtlama Devlet Gazetesi’nde yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre ve Su Bakanı İrina Kostova’nın emirnamesi ile düzenlenmiştir.
Şifalı Bitkiler Kanunu doğrultusunda kalıcı bir azalma eğilimi görülen ve doğal yayılma alanlarında yok olma tehlikesi bulunan bitki türleri için özel koruma ve kullanma rejimi uygulanıyor.
Aynı emirname ile şifalı bitkilerin doğal olarak yetiştiği yerlerde 24 tür şifalı bitkinin toplanmasına yasak getirildi.
Toplanması yasak olan bitkiler arasında kedi otu, tavşan kirazı, ayı üzümü, beyaz kekik, İzlanda yosunu, salep elde edilen her türlü bitki, andız otu, müge çiçeği, yavşan otu ve başkaları bulunuyor.
Rila, Pirin ve Merkezi Balkan Milli Parkların dışında doğal olarak yetiştiği yerlerde kuru ağırlığı 1 kg olmak üzere toplanmasına izin verilen 11 tür bitki de belirlenmiştir. Onların arasında çuha çiçeği, kırmızı şakayık, kokulu yoğurtotu, güzel avrat otu, dam koruğu (sedum) bitkisi ve kestere otu bulunuyor.
Fransa'da merkez sağın cumhurbaşkanı adayı Fillon ifadeye çağrılmasına karşın seçim kampanyasına devam edeceğini açıkladı
Bulgaristan'da azalma eğilimi görülen ve doğal yayılma alanlarında yok olma tehlikesi bulunan adaçayının toplanması yasaklandı
77 kişiyi öldüren aşırı sağcı Breivik'in cezaevi koşullarıyla ilgili yerel mahkemenin lehte aldığı karar, bir üst mahkeme tarafından bozuldu
Macaristan'da kuş gribi nedeniyle 3 milyon 200 bin kümes hayvanı itlaf edildi
Kenya Madencilik Bakanı Kazungu, ülkede faaliyet gösteren İngiliz Acacia Madencilik'in, Kakamega eyaletinin Liranda koridorunda büyük miktarda altın rezervi bulduğunu duyurdu
Güney Kore ve ABD yıllık ortak tatbikatına başlarken Seul hükümetinden Kuzey Kore'ye uyarı geldi
Afganistan'ın başkenti Kabil'de istihbarat merkezini hedef alan saldırıda ilk belirlemelere göre 35 kişi yaralandı
İsrail'deki ana muhalefet lideri İzak Herzog, ABD'de Yahudilere yönelik saldırılarla ilgilii ABD'deki Yahudilerin ülkeyi terk edebileceğine vurgu yaptı.
Bangladeş Kosova'yı resmen tanıdı. Kosova lideri en kısa zamanda Bangladeş ile diplomatik ilişkiler kurmak istediklerini söyledi
Eski Yugoslavya'dan ayrılarak 29 Şubat-1 Mart 1992'de yapılan referandumla bağımsızlığına kavuşan Bosna Hersek 25. yaşını kutluyor
Koalisyon hükümetinin önceki ay bozulduğu ülkede yarın bölgesel parlamento için erken seçim yapılacak
Ezher Şeyhi Tayyib, İslamofobiye bakan kimse, dini şiddet konusunun ortak paydaları olmasına rağmen İslam ve Hristiyanlığa karşı küresel muhakemede çifte standartlığın söz konusu olduğunu görecektir" dedi
El Kaide’nin iki numaralı ismi Ebu Hayr el Mısri'nin 'büyük olasılıkla' Suriye‘de insansız hava aracıyla düzenlenen bir saldırıda öldürüldüğü bildirildi
İtalyan işgali sırasında Libya direnişinin kahramanlaşan isimlerinden "çöl aslanı" lakaplı Ömer Muhtar'ın son silah arkadaşı Abdurrazık Cilgaf el-Berasi vefat etti.
Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk kez Kongreye hitap eden ABD Başkanı Trump, "İran'ın füze programını destekleyen kişi ve kurumlara yeni yaptırımlar getirdim ve İsrail devleti ile sarsılmaz ittifakımızı yeniden tasdik ettim" dedi
Nijerya'da yiyecek bulmak için bir köye giren Boko Haram örgütü ile yapılan çatışmada 18 üyesinin öldüğü açıklandı