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Bulgaristan adaçayını korumaya aldı
Bulgaristan adaçayını korumaya aldı

Bulgaristan'da azalma eğilimi görülen ve doğal yayılma alanlarında yok olma tehlikesi bulunan adaçayının toplanması yasaklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bulgaristan Çevre ve Su Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, bu yıl da Pirin çayı olarak bilinen adaçayı (sideritis stricta) bitkisinin toplanmasının kişisel kullanım için bile olsa, tüm ülkede yasak olduğu bildirildi. İki yıldır yürürlükte olan bu yasakla adaçayının doğadaki yaşam alanlarının korunmasının amaçlandığı belirtildi.

Kısıtlama Devlet Gazetesi’nde yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre ve Su Bakanı İrina Kostova’nın emirnamesi ile düzenlenmiştir.

Şifalı Bitkiler Kanunu doğrultusunda kalıcı bir azalma eğilimi görülen ve doğal yayılma alanlarında yok olma tehlikesi bulunan bitki türleri için özel koruma ve kullanma rejimi uygulanıyor.

Aynı emirname ile şifalı bitkilerin doğal olarak yetiştiği yerlerde 24 tür şifalı bitkinin toplanmasına yasak getirildi. 

Toplanması yasak olan bitkiler arasında kedi otu, tavşan kirazı, ayı üzümü, beyaz kekik, İzlanda yosunu, salep elde edilen her türlü bitki, andız otu, müge çiçeği, yavşan otu ve başkaları bulunuyor.

Rila, Pirin ve Merkezi Balkan Milli Parkların dışında doğal olarak yetiştiği yerlerde kuru ağırlığı 1 kg olmak üzere toplanmasına izin verilen 11 tür bitki de belirlenmiştir. Onların arasında çuha çiçeği, kırmızı şakayık, kokulu yoğurtotu, güzel avrat otu, dam koruğu (sedum) bitkisi ve kestere otu bulunuyor.

 



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