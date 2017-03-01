Cumhurbaşkanı Fillon vazgeçmiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Fransa'da merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon, ifadeye çağrılmasına rağmen adaylıktan çekilmeyeceğini açıkladı.
Başkent Paris'teki seçim kampanyası merkezinde basın toplantısı düzenleyen Fillon, adli soruşturma için 15 Mart'ta ifadeye çağrıldığını belirterek, "Hukuk devleti ihlal edilmiştir. Sorguya gideceğim ve gerçekleri açıklayacağım. Birçok arkadaşım siyasi bir cinayetten bahsediyor. Ben çekilmeyeceğim ve sonuna kadar gideceğim." dedi.
Fransa Ulusal Mali Suçlar Savcılığı geçtiğimiz günlerde, cumhurbaşkanı adayı Fillon'un eşi ve çocuklarıyla ilgili iddialara ilişkin soruşturmada, Fillon'un talebine rağmen takipsizlik kararı alınmayacağına açıklamıştı.
Savcılık, Fillon’un eşinin 8 yıl süreyle mecliste hiç çalışmadan “danışman” sıfatıyla 900 bin avro maaş aldığı, ayrıca iki çocuğuna senatoda iki yıl süreyle hiç çalışmadan “danışman” sıfatıyla 84 bin avro maaş ödendiği iddiaları üzerine ön soruşturma başlatmıştı
Fillon'un milletvekili dokunulmazlığından dolayı sorguya gitmeme hakkı bulunuyordu.
Anketlerde daha önce nisan ve mayıs aylarından yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin en güçlü adayı olarak gösterilen 62 yaşındaki eski Başbakan Fillon’un, söz konusu soruşturmanın ardından popülaritesi oldukça düşerken yarışı kazanma şansı azalmıştı.
Fransa'da merkez sağın cumhurbaşkanı adayı Fillon ifadeye çağrılmasına karşın seçim kampanyasına devam edeceğini açıkladı
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