MÃ¼nbiÃ§'te Ã–SO ve DSG arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye'de MÃ¼nbiÃ§â€™in batÄ±sÄ± ve gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki kÃ¶ylerde Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) ile ABDâ€™nin destek verdiÄŸi Demokratik Suriye GÃ¼Ã§leri (DSG) arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.
Rus basÄ±n kuruluÅŸu Spunik'te yer alan habere gÃ¶re DEAÅžÂ ise MenbiÃ§â€™in gÃ¼neyindeki DSG gÃ¼Ã§lerine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± baÅŸlattÄ±.
Myanmar Genelkurmay BaÅŸkanÄ±, MÃ¼slÃ¼man insan haklarÄ± savunucusu avukat Ko Ni cinayetinde silahlÄ± kuvvetlerin herhangi bir dahli bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu
BM Ã‡atÄ±ÅŸma BÃ¶lgelerinde Ä°ÅŸlenen Cinsel SuÃ§lardan Sorumlu Ã–zel Temsilcisi Bangura, Irak'ta son iki yÄ±lda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalar ve terÃ¶r olaylarÄ±ndan dolayÄ± 3 bin ila 6 bin arasÄ±nda kadÄ±nÄ±n cinsel istismara mazur kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
MÃ¼nbiÃ§â€™in batÄ±sÄ± ve gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki kÃ¶ylerde Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu Demokratik Suriye GÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.
Fransa'da merkez saÄŸÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Fillon ifadeye Ã§aÄŸrÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ±n seÃ§im kampanyasÄ±na devam edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Bulgaristan'da azalma eÄŸilimi gÃ¶rÃ¼len ve doÄŸal yayÄ±lma alanlarÄ±nda yok olma tehlikesi bulunan adaÃ§ayÄ±nÄ±n toplanmasÄ± yasaklandÄ±
77 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Breivik'in cezaevi koÅŸullarÄ±yla ilgili yerel mahkemenin lehte aldÄ±ÄŸÄ± karar, bir Ã¼st mahkeme tarafÄ±ndan bozuldu
Macaristan'da kuÅŸ gribi nedeniyle 3 milyon 200 bin kÃ¼mes hayvanÄ± itlaf edildi
Kenya Madencilik BakanÄ± Kazungu, Ã¼lkede faaliyet gÃ¶steren Ä°ngiliz Acacia Madencilik'in, Kakamega eyaletinin Liranda koridorunda bÃ¼yÃ¼k miktarda altÄ±n rezervi bulduÄŸunu duyurdu
GÃ¼ney Kore ve ABD yÄ±llÄ±k ortak tatbikatÄ±na baÅŸlarken Seul hÃ¼kÃ¼metinden Kuzey Kore'ye uyarÄ± geldi
Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de istihbarat merkezini hedef alan saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 35 kiÅŸi yaralandÄ±
Ä°srail'deki ana muhalefet lideri Ä°zak Herzog, ABD'de Yahudilere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larla ilgilii ABD'deki Yahudilerin Ã¼lkeyi terk edebileceÄŸine vurgu yaptÄ±.
BangladeÅŸ Kosova'yÄ± resmen tanÄ±dÄ±. Kosova lideri en kÄ±sa zamanda BangladeÅŸ ile diplomatik iliÅŸkiler kurmak istediklerini sÃ¶yledi
Eski Yugoslavya'dan ayrÄ±larak 29 Åžubat-1 Mart 1992'de yapÄ±lan referandumla baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸan Bosna Hersek 25. yaÅŸÄ±nÄ± kutluyor
Koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin Ã¶nceki ay bozulduÄŸu Ã¼lkede yarÄ±n bÃ¶lgesel parlamento iÃ§in erken seÃ§im yapÄ±lacak
Ezher Åžeyhi Tayyib, Ä°slamofobiye bakan kimse, dini ÅŸiddet konusunun ortak paydalarÄ± olmasÄ±na raÄŸmen Ä°slam ve HristiyanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± kÃ¼resel muhakemede Ã§ifte standartlÄ±ÄŸÄ±n sÃ¶z konusu olduÄŸunu gÃ¶recektir" dedi
El Kaideâ€™nin iki numaralÄ± ismi Ebu Hayr el MÄ±sri'nin 'bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla' Suriyeâ€˜de insansÄ±z hava aracÄ±yla dÃ¼zenlenen bir saldÄ±rÄ±da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi