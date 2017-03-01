17:15, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

MÃ¼nbiÃ§'te Ã–SO ve DSG arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma





MÃ¼nbiÃ§â€™in batÄ±sÄ± ve gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki kÃ¶ylerde Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu Demokratik Suriye GÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'de MÃ¼nbiÃ§â€™in batÄ±sÄ± ve gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki kÃ¶ylerde Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) ile ABDâ€™nin destek verdiÄŸi Demokratik Suriye GÃ¼Ã§leri (DSG) arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Rus basÄ±n kuruluÅŸu Spunik'te yer alan habere gÃ¶re DEAÅžÂ ise MenbiÃ§â€™in gÃ¼neyindeki DSG gÃ¼Ã§lerine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± baÅŸlattÄ±.

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