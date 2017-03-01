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AÄŸrÄ± Belediyesine gÃ¶revlendirme
AÄŸrÄ± Belediyesine gÃ¶revlendirme

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca AÄŸrÄ± Belediye BaÅŸkan Vekili olarak gÃ¶revlendirilen AÄŸrÄ± Valisi IÅŸÄ±n gÃ¶revine baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca AÄŸrÄ± Belediye BaÅŸkan Vekili olarak gÃ¶revlendirilen Vali Musa IÅŸÄ±n gÃ¶revine baÅŸladÄ±.

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Kenan YÄ±ldÄ±z ve Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Ejder Demir ile AÄŸrÄ± Belediyesine giden IÅŸÄ±n, burada gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n onayÄ±yla Belediye BaÅŸkan VekilliÄŸine gÃ¶revlendirildiÄŸini ifade etti.

IÅŸÄ±n, en gÃ¼zel ÅŸekilde hizmet yapacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "HayÄ±rlÄ± hizmetler yapacaÄŸÄ±z. Ä°yi Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z, gayret gÃ¶stereceÄŸiz. Ä°yi bir performansla buradaki sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± ortadan kaldÄ±rmak iÃ§in elimizden gelen bÃ¼tÃ¼n gayreti gÃ¶stereceÄŸiz. Ä°nÅŸallah AÄŸrÄ± halkÄ± adÄ±na faydalÄ± hizmetler yapmÄ±ÅŸ oluruz. Allah bizi mahcup etmesin." dedi.

"Ä°NSANLAR SOKAKTA YÃœRÃœYEBÄ°LECEK"

Valilikte gÃ¶stermiÅŸ olduÄŸu performansÄ±n daha fazlasÄ±nÄ± Belediye BaÅŸkan VekilliÄŸinde gÃ¶stereceÄŸini sÃ¶yleyen IÅŸÄ±n, ÅŸunlarÄ± ifade etti:

"Sahada ve sokakta olacaÄŸÄ±z. Ä°nsanlarÄ± dinleyip ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±z. Burada olacaÄŸÄ±z, ciddi bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. SÃ¼rekli halkla temasÄ±mÄ±z olacak. AÄŸrÄ±'nÄ±n muhtaÃ§ olduÄŸu hizmetleri buraya getirmek iÃ§in elimizden gelen bÃ¼tÃ¼n gayretleri gÃ¶stereceÄŸiz. BÃ¼tÃ¼n kaynaklarÄ± kullanacaÄŸÄ±z. ve seferber edeceÄŸiz."

IÅŸÄ±n, yarÄ±ndan itibaren bÃ¼tÃ¼n sokaklarÄ± 4-5 gÃ¼n iÃ§erisinde kardan, Ã§Ã¶pten temizleyeceklerini dile getirerek, "Ekiplerimizi kurduk. YarÄ±n bÃ¼tÃ¼n araÃ§larÄ±mÄ±z kardan buzdan ve Ã§Ã¶pten sokaklarÄ±mÄ±zÄ± temizleyecekler. Ä°nsanlarÄ±mÄ±zÄ± sokaklarda yÃ¼rÃ¼yebilir hale getireceÄŸiz. AÄŸrÄ± halkÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mdan memnuniyet duyacaÄŸÄ±nÄ± diliyorum. Herkesin duasÄ±nÄ± istiyoruz. HalkÄ±mÄ±z bize dua etsin. Bizden de hizmet beklesin. Allah bizleri mahcup etmesin." sÃ¶zlerine yer verdi.



Ä°lgili Konular SÄ±rrÄ± SakÄ±k AÄŸrÄ± Belediye BaÅŸkanÄ±
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