17:41, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°psala SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±nda PKK'lÄ± yakalandÄ±





BaÅŸkasÄ±na ait pasaportla Yunanistan'a geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan PKK ve ona yardÄ±m eden 2 kiÅŸi tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Edirneâ€™de Ä°psala SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±â€™ndan baÅŸkasÄ±na ait pasaportla Yunanistan'a geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan PKK Ã¼yesi yakalandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, KeÅŸan Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, Ä°psala SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±ndan baÅŸkasÄ±na ait pasaportla Yunanistan'a Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapmaya Ã§alÄ±ÅŸan PKK Ã¼yesi F.D ile ona yardÄ±m eden Bulgar vatandaÅŸlarÄ± Z.H.Y. ve T.T.B'yi yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. ÅžÃ¼pheliler emniyetteki ifadelerinin ardÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±.

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