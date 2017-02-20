Ä°psala SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±nda PKK'lÄ± yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Edirneâ€™de Ä°psala SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±â€™ndan baÅŸkasÄ±na ait pasaportla Yunanistan'a geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan PKK Ã¼yesi yakalandÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, KeÅŸan Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, Ä°psala SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±ndan baÅŸkasÄ±na ait pasaportla Yunanistan'a Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapmaya Ã§alÄ±ÅŸan PKK Ã¼yesi F.D ile ona yardÄ±m eden Bulgar vatandaÅŸlarÄ± Z.H.Y. ve T.T.B'yi yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
ÅžÃ¼pheliler emniyetteki ifadelerinin ardÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±.
ÅžanlÄ±urfa'da yeni kurulan bir mahalle iÃ§in 5 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak muhtarlÄ±k seÃ§iminde, 2'si kadÄ±n 82 aday mÃ¼hrÃ¼n sahibi olmak iÃ§in kÄ±yasÄ±ya yarÄ±ÅŸacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (EÄ°T) Liderler Zirvesi iÃ§in bulunduÄŸu Pakistan'dan Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile TÃ¼rkiye'ye hareket etti
MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± YalÃ§Ä±n, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ± Ã¶ncesinde ilk etapta 9 ilde miting dÃ¼zenleneceÄŸini sÃ¶yledi
BaÅŸkasÄ±na ait pasaportla Yunanistan'a geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan PKK ve ona yardÄ±m eden 2 kiÅŸi tutuklandÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca AÄŸrÄ± Belediye BaÅŸkan Vekili olarak gÃ¶revlendirilen AÄŸrÄ± Valisi IÅŸÄ±n gÃ¶revine baÅŸladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkmenistan Devlet BaÅŸkanÄ± Berdimuhamedov ile bir araya geldi
Gazeteci yazar Davut KayacÄ±, Radyo ve Televizyon Ãœst Kurulunca TRT YÃ¶netim Kurulu iÃ§in aday gÃ¶sterildi
THY, Ä°stanbul'daki yoÄŸun sis nedeniyle Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'ndaki seferlerini durdurdu.
Evlilik programlarÄ±nÄ±n aile kurumuna olumsuz etkilerini araÅŸtÄ±racak alt komisyon baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ã‡elik seÃ§ildi
Bursa'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, evinde yakalanan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Bursa sorumlularÄ±ndan felÃ§li bir kiÅŸiye ev hapsi verildi
Suriyeli MÃ¼lteciler ve Belediyelerin SÃ¼reÃ§ YÃ¶netimi: Ä°stanbul Ã–rneÄŸi" raporuna gÃ¶re, Ä°stanbul'daki Suriyelilerin kent nÃ¼fusuna oranÄ± yÃ¼zde 3,67 oldu
Sincar KaymakamÄ± Halil, "PKK militanlarÄ± son dÃ¶nemlerde Åžengal'deki (Sincar) askeri Ã¼slerini geniÅŸletip gÃ¼Ã§lendirmeye baÅŸladÄ±. Bu geliÅŸme de Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¶yle kolay bir ÅŸekilde bÃ¶lgeden Ã§ekilmeyeceÄŸine iÅŸaret ediyor" aÃ§Ä±klaamsÄ± yaptÄ±
FETÃ–/PDY'nin ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "Bylock"u kullandÄ±klarÄ± iddia edilen eski 18 emniyet mensubu tutuklandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda GÃ¶lbaÅŸÄ±'nda bulunan Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ele geÃ§irilme teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne iliÅŸkin 69 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, sanÄ±klardan Bekir Kurt, FETÃ– ile irtibatlÄ± olduÄŸunu itiraf etti
CHP Grup BaÅŸkanvekili Ã–zel, "parlamenter demokrasinin gÃ¼Ã§lendirilmesi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla hazÄ±rladÄ±klarÄ±, 5 kanun teklifinin referandumdan Ã¶nce yasalaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu