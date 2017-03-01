18:15, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

MHP'den 'referandum' iÃ§in ilk etapta 9 ilde miting

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Semih YalÃ§Ä±n, MHP'ninÂ halk oylamasÄ±na kadar sahada yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarla ilgili bilgi verdi.

Bilgilendirme amacÄ±yla genel merkez yÃ¶neticileri, baÅŸkanlÄ±k divanÄ± Ã¼yesi ve milletvekillerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lan ve 26 KasÄ±m 2016'da Bursa'da baÅŸlayan kapalÄ± salon toplantÄ±larÄ±nÄ± hatÄ±rlatan YalÃ§Ä±n, bu toplantÄ±larÄ±n ÅŸu ana kadar Bursa, Ä°stanbul, Trabzon, Ä°zmir, Gaziantep, Kocaeli, Zonguldak, MuÄŸla, Denizli, Samsun, Hatay, Erzurum, AydÄ±n, Konya, EskiÅŸehir ve Antalya'da dÃ¼zenlendiÄŸini sÃ¶yledi.

YalÃ§Ä±n, bu toplantÄ±larda, "MHP'nin ne yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met modelinin ne anlama geldiÄŸi, buna neden ihtiyaÃ§ duyulduÄŸu ve MHP'nin neden bÃ¶yle bir siyasi giriÅŸimde bulunduÄŸu"nun gerekÃ§eleriyle anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

"PARTÄ°LÄ°LERÄ°MÄ°ZDEN BÄ°R ENDÄ°ÅžEMÄ°Z YOK"

KapalÄ± salon toplantÄ±larÄ±nÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼msenmemesi gerektiÄŸini dile getiren YalÃ§Ä±n, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu toplantÄ±larÄ± Ã§ok Ã¶nemsiyoruz ve Ã§ok tesirli olduÄŸu kanaatindeyim. Åžimdi bir de bizim tabanla Ã§ok oynanÄ±yor. MHP'nin mensuplarÄ±na, partililerimize haksÄ±zlÄ±k yapÄ±lÄ±yor. Bu kadar Ã¼zerinde oynanacak bir yapÄ± deÄŸil MilliyetÃ§i Hareket yapÄ±sÄ±. Neyi, nasÄ±l yapacaÄŸÄ±nÄ± bilir, dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r ve sandÄ±ÄŸa giderken partisinin neyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlayabilecek kudrettedir. Bizim o anlamda partililerimizden ve mensuplarÄ±mÄ±zdan bir endiÅŸemiz yok, 'evet' noktasÄ±nda."Â

Ä°LK ETAPTA 9 Ä°LDE MÄ°TÄ°NG

YalÃ§Ä±n,Â AK PartiÂ ile birÂ mitingÂ yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmayacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki soruya, ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"AÃ§Ä±k hava mitingleri yapacaÄŸÄ±z. Mitinglerimiz bÃ¼yÃ¼k illerden baÅŸlayarak olur. Mitinglerimiz iÃ§in ElazÄ±ÄŸ, Bursa, Kayseri, EskiÅŸehir, Sakarya, Ankara, Afyonkarahisar, Antalya, Ä°stanbul ilk etapta planlanan ÅŸehirler. Sahada propaganda faaliyetleri devam ederken yenileri eklenir. Ama ilk etapta bu 9 il. Åžu ana kadar AK Parti'den bir teklif gelmedi, bizden de bÃ¶yle bir teklif gitmedi. Biz MHP olarak kendi kampanyamÄ±zÄ± kendimizin yÃ¼rÃ¼tmesi konusunda kararlÄ±yÄ±z."

YalÃ§Ä±n, "AK Parti ile birlikte miting yapma konusunda bir kÄ±stasÄ±nÄ±z var mÄ±?" sorusuna, "Ã–yle bir kÄ±stasla kendimizi sÄ±nÄ±rlamaya gerek yok." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.