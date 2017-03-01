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Avustralya F35 savaÅŸ uÃ§aklarÄ±na Roketsan fÃ¼zesi
Avustralya F35 savaÅŸ uÃ§aklarÄ±na Roketsan fÃ¼zesi

Roketsan'Ä±n MÃ¼hendislik DirektÃ¶rÃ¼ Ã–nen, Avustralya'nÄ±n yeni nesil savaÅŸ uÃ§aklarÄ± F35'lere SOM-J fÃ¼zesi satmaya hazÄ±rlandÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avustralya'nÄ±nÂ GeelongÂ kentinde dÃ¼zenlenenÂ UluslararasÄ± HavacÄ±lÄ±k FuarÄ± Avalon Airshow 2017'de, TÃ¼rkiye'yiÂ RoketsanÂ temsil ediyor.

Roketsan'Ä±n MÃ¼hendislik DirektÃ¶rÃ¼ Cenk Ã–nen, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen hava savunma ve sivil havacÄ±lÄ±k firmalarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± fuarda, hedeflerinden birinin, Avustralya SilahlÄ± Kuvvetleri'ne SOM-J fÃ¼ze sitemini pazarlamak olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ã–nen, "Avustralya bildiÄŸiniz gibi ABD'denÂ yeni nesil savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± F35'leri satÄ±n alÄ±yor.Â SOM-J, F35'in silahlarÄ±ndan biri. Biz de Avustralya SilahlÄ± Kuvvetleri'ne SOM-J Ã¼rÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼ pazarlamak istiyoruz. Bu alanda yoÄŸun faaliyet yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz, toplantÄ±lar dÃ¼zenliyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

GÃ–RÃœÅžMELER DEVAM EDÄ°YOR

SOM-J sisteminin satÄ±ÅŸÄ± iÃ§in fuar sÃ¼resince gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere devam edeceklerini, bu konuda fuara katÄ±lan bir diÄŸer firmayla rekabet halinde olduklarÄ±nÄ± belirten Ã–nen, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Buraya Roketsan olarak deÄŸil, TÃ¼rkiye'yi temsil iÃ§in geldik. SattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼rÃ¼nler TÃ¼rkiye'yi temsil eden Ã¼rÃ¼nler. Hepsi Roketsan'Ä±n milli sistemleri, Ã¶zgÃ¼n sistemleri... DolayÄ±sÄ±yla aslÄ±nda burada bir silahÄ± deÄŸil, bir Ã¼lkenin yeteneklerini, bir Ã¼lkenin savunma sanayi alanÄ±nda geliÅŸmiÅŸlik dÃ¼zeyini pazarlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. BakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±mÄ±z bÃ¶yle."Â 

2 yÄ±lda bir dÃ¼zenlenen Avustralya UluslararasÄ± HavacÄ±lÄ±k FuarÄ±, 5 Mart'ta sona erecek.



Ä°lgili Konular Avustralya roketsan f35
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