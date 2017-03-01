DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:01, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
Politika
18:27, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Pakistan'dan ayrÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Pakistan'dan ayrÄ±ldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (EÄ°T) Liderler Zirvesi iÃ§in bulunduÄŸu Pakistan'dan Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile TÃ¼rkiye'ye hareket etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±Â (EÄ°T)Â Liderler ZirvesiÂ iÃ§in bulunduÄŸuÂ Pakistan'dan Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ileÂ TÃ¼rkiye'ye hareket etti.

Pakistan'daki temaslarÄ±nÄ± tamamlayan ErdoÄŸan'Ä±, Nur Khan Askeri HavalimanÄ±'ndan Pakistan Hukuk ve Adalet BakanÄ± Zahid Hamid, TÃ¼rkiye'nin Ä°slamabad BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi BabÃ¼r Girgin ve eÅŸi AslÄ± Girgin ile bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, TÃ¼rkiye'nin Tahran BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Hakan Tekin ve diÄŸer ilgililer uÄŸurladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan ile UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan da TÃ¼rkiye'ye gitti.



Ä°lgili Konular 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± recep tayyip erdoÄŸan
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Politika Haberleri
ÅžanlÄ±urfa'da 1 mÃ¼hÃ¼r iÃ§in 82 aday
ÅžanlÄ±urfa'da 1 mÃ¼hÃ¼r iÃ§in 82 aday

ÅžanlÄ±urfa'da yeni kurulan bir mahalle iÃ§in 5 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak muhtarlÄ±k seÃ§iminde, 2'si kadÄ±n 82 aday mÃ¼hrÃ¼n sahibi olmak iÃ§in kÄ±yasÄ±ya yarÄ±ÅŸacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Pakistan'dan ayrÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Pakistan'dan ayrÄ±ldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (EÄ°T) Liderler Zirvesi iÃ§in bulunduÄŸu Pakistan'dan Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile TÃ¼rkiye'ye hareket etti
MHP'den 'referandum' iÃ§in ilk etapta 9 ilde miting
MHP'den 'referandum' iÃ§in ilk etapta 9 ilde miting

MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± YalÃ§Ä±n, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ± Ã¶ncesinde ilk etapta 9 ilde miting dÃ¼zenleneceÄŸini sÃ¶yledi
Ä°psala SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±nda PKK'lÄ± yakalandÄ±
Ä°psala SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±nda PKK'lÄ± yakalandÄ±

BaÅŸkasÄ±na ait pasaportla Yunanistan'a geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan PKK ve ona yardÄ±m eden 2 kiÅŸi tutuklandÄ±
AÄŸrÄ± Belediyesine gÃ¶revlendirme
AÄŸrÄ± Belediyesine gÃ¶revlendirme

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca AÄŸrÄ± Belediye BaÅŸkan Vekili olarak gÃ¶revlendirilen AÄŸrÄ± Valisi IÅŸÄ±n gÃ¶revine baÅŸladÄ±
ErdoÄŸan Berdimuhamedov ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
ErdoÄŸan, Berdimuhamedov ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkmenistan Devlet BaÅŸkanÄ± Berdimuhamedov ile bir araya geldi
Davut KayacÄ± TRT YÃ¶netim Kurulu adayÄ± oldu
Davut KayacÄ±, TRT YÃ¶netim Kurulu adayÄ± oldu

Gazeteci yazar Davut KayacÄ±, Radyo ve Televizyon Ãœst Kurulunca TRT YÃ¶netim Kurulu iÃ§in aday gÃ¶sterildi
SÄ±rrÄ± SakÄ±k gÃ¶revden alÄ±ndÄ±
SÄ±rrÄ± SakÄ±k gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

AgrÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± SÄ±rrÄ± SakÄ±k gÃ¶revden alÄ±ndÄ±
THY seferlerini durdurdu
THY seferlerini durdurdu

THY, Ä°stanbul'daki yoÄŸun sis nedeniyle Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'ndaki seferlerini durdurdu.
Evlilik programlarÄ±nÄ± inceleyecek komisyon Ã¼yeleri belli oldu
Evlilik programlarÄ±nÄ± inceleyecek komisyon Ã¼yeleri belli oldu

Evlilik programlarÄ±nÄ±n aile kurumuna olumsuz etkilerini araÅŸtÄ±racak alt komisyon baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ã‡elik seÃ§ildi
Bursa'daki FETÃ– zanlÄ±sÄ±na ev hapsi
Bursa'daki FETÃ– zanlÄ±sÄ±na ev hapsi

Bursa'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, evinde yakalanan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Bursa sorumlularÄ±ndan felÃ§li bir kiÅŸiye ev hapsi verildi
Her 100 Ä°stanbullu'dan 4'Ã¼ Suriyeli
Her 100 Ä°stanbullu'dan 4'Ã¼ Suriyeli

Suriyeli MÃ¼lteciler ve Belediyelerin SÃ¼reÃ§ YÃ¶netimi: Ä°stanbul Ã–rneÄŸi" raporuna gÃ¶re, Ä°stanbul'daki Suriyelilerin kent nÃ¼fusuna oranÄ± yÃ¼zde 3,67 oldu
PKK Sincar DaÄŸÄ±'nda tÃ¼nel kazmaya baÅŸladÄ±
PKK, Sincar DaÄŸÄ±'nda tÃ¼nel kazmaya baÅŸladÄ±

Sincar KaymakamÄ± Halil, "PKK militanlarÄ± son dÃ¶nemlerde Åžengal'deki (Sincar) askeri Ã¼slerini geniÅŸletip gÃ¼Ã§lendirmeye baÅŸladÄ±. Bu geliÅŸme de Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¶yle kolay bir ÅŸekilde bÃ¶lgeden Ã§ekilmeyeceÄŸine iÅŸaret ediyor" aÃ§Ä±klaamsÄ± yaptÄ±
Bylock' kullanan eski 18 emniyet mensubuna tutuklama
'Bylock' kullanan eski 18 emniyet mensubuna tutuklama

FETÃ–/PDY'nin ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "Bylock"u kullandÄ±klarÄ± iddia edilen eski 18 emniyet mensubu tutuklandÄ±
Ã–KK'daki darbe giriÅŸimi davasÄ±nda ilk bÃ¼yÃ¼k itiraf
Ã–KK'daki darbe giriÅŸimi davasÄ±nda ilk bÃ¼yÃ¼k itiraf

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda GÃ¶lbaÅŸÄ±'nda bulunan Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ele geÃ§irilme teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne iliÅŸkin 69 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, sanÄ±klardan Bekir Kurt, FETÃ– ile irtibatlÄ± olduÄŸunu itiraf etti
CHP'den hÃ¼kÃ¼mete 5 teklif iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±
CHP'den hÃ¼kÃ¼mete 5 teklif iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±

CHP Grup BaÅŸkanvekili Ã–zel, "parlamenter demokrasinin gÃ¼Ã§lendirilmesi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla hazÄ±rladÄ±klarÄ±, 5 kanun teklifinin referandumdan Ã¶nce yasalaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu

Haberler

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Aliyev ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Aliyev ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Pakistan'da Namaz Åžerif ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Pakistan'da Namaz Åžerif ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Kitaba deÄŸer veren bir CumhurbaÅŸkanÄ±
Kitaba deÄŸer veren bir CumhurbaÅŸkanÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Erbakan'Ä± anma mesajÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Erbakan'Ä± anma mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Azimov'u kabul etti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Azimov'u kabul etti

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan 13. EÄ°T Zirvesi'ne katÄ±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan 13 EÄ°T Zirvesi'ne katÄ±lacak

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Pakistan BaÅŸbakanÄ± ile bir araya geldi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Pakistan BaÅŸbakanÄ± ile bir araya geldi

ErdoÄŸan, Meclis BaÅŸkanÄ± Kahraman'Ä± ziyaret etti
ErdoÄŸan Meclis BaÅŸkanÄ± Kahraman'Ä± ziyaret etti






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 