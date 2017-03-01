18:27, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Pakistan'dan ayrÄ±ldÄ±





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (EÄ°T) Liderler Zirvesi iÃ§in bulunduÄŸu Pakistan'dan Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile TÃ¼rkiye'ye hareket etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±Â (EÄ°T)Â Liderler ZirvesiÂ iÃ§in bulunduÄŸuÂ Pakistan'dan Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ileÂ TÃ¼rkiye'ye hareket etti. Pakistan'daki temaslarÄ±nÄ± tamamlayan ErdoÄŸan'Ä±, Nur Khan Askeri HavalimanÄ±'ndan Pakistan Hukuk ve Adalet BakanÄ± Zahid Hamid, TÃ¼rkiye'nin Ä°slamabad BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi BabÃ¼r Girgin ve eÅŸi AslÄ± Girgin ile bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, TÃ¼rkiye'nin Tahran BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Hakan Tekin ve diÄŸer ilgililer uÄŸurladÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan ile UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan da TÃ¼rkiye'ye gitti.

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