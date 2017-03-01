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19:01, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
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18:34, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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ÅžanlÄ±urfa'da 1 mÃ¼hÃ¼r iÃ§in 82 aday
ÅžanlÄ±urfa'da 1 mÃ¼hÃ¼r iÃ§in 82 aday

ÅžanlÄ±urfa'da yeni kurulan bir mahalle iÃ§in 5 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak muhtarlÄ±k seÃ§iminde, 2'si kadÄ±n 82 aday mÃ¼hrÃ¼n sahibi olmak iÃ§in kÄ±yasÄ±ya yarÄ±ÅŸacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ÅžanlÄ±urfa'da yeni kurulan bir mahalle iÃ§in 5 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacakÂ muhtarlÄ±k seÃ§iminde, 2'si kadÄ±n 82 aday mÃ¼hrÃ¼n sahibi olmak iÃ§in kÄ±yasÄ±ya yarÄ±ÅŸacak.

AralarÄ±nda 2 kadÄ±n adayÄ±n da olduÄŸu seÃ§im iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren adaylar, kapÄ± kapÄ± dolaÅŸÄ±p seÃ§menin oyuna talip oluyor.

Merkez KarakÃ¶prÃ¼ ilÃ§esinde kurulan ve yaklaÅŸÄ±k 15 bin kiÅŸinin ikamet ettiÄŸiÂ Seyrantepe Mahallesi'nde muhtarÄ±n belirlenmesi iÃ§in mahalle sakinleri hafta sonu sandÄ±ÄŸa gitmeye hazÄ±rlanÄ±yor.

82 MUHTAR ADAYI YARIÅžACAK

SeÃ§imde farklÄ± meslek gruplarÄ±ndan ve yaÅŸlardan 82 muhtar adayÄ±, mahallelinin oyunu alabilmek iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z yoÄŸun Ã§aba gÃ¶steriyor.

Mahallenin hemen hemen her kÃ¶ÅŸesini, duraklarÄ±, binalarÄ± ve araÃ§larÄ± reklam afiÅŸleriyle donatan adaylardan bazÄ±larÄ± ise seÃ§im ofisi olarak Ã§adÄ±r kurmayÄ± tercih etti.

OldukÃ§a heyecanlÄ± geÃ§mesi beklenen ve yaklaÅŸÄ±k 6 bin 700 kiÅŸinin oy kullanacaÄŸÄ± seÃ§imde, ortalama her 82 seÃ§mene bir muhtar adayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼yor.



Ä°lgili Konular ÅžanlÄ±urfa muhtarlÄ±k seÃ§imi
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