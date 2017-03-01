18:37, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Irak'ta 3 ila 6 bin arasÄ±nda kadÄ±n istismar kurbanÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ã‡atÄ±ÅŸma BÃ¶lgelerinde Ä°ÅŸlenenÂ Cinsel SuÃ§lardan Sorumlu Ã–zel Temsilcisi Zainab Hawa Bangura,Â Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki Saad Abdullah Konferans Salonu'nda IKBY Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Kerim Sincari, IKBY SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Rekeft Heme ReÅŸid, IKBY KadÄ±n Ä°ÅŸleri Dairesi Genel Sekreteri PehÅŸan Zengene ve diÄŸer insani yardÄ±m Ã¶rgÃ¼t temsilcileriyle bir araya geldi.Â

ToplantÄ± sonrasÄ± Zengene ile ortak bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Bangura, "BM'nin elindeki verilere gÃ¶re,Â Irak'ta son iki yÄ±lda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalar ve terÃ¶r olaylarÄ±ndan dolayÄ± 3 bin ila 6 bin arasÄ±nda kadÄ±nÂ cinsel istismara mazur kaldÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

KADINA KARÅžI Ä°ÅžLENEN SUÃ‡LAR TERÃ–R TAKTÄ°ÄžÄ°

KadÄ±na karÅŸÄ± iÅŸlenen suÃ§lar ve Ã¶zellikle tecavÃ¼zÃ¼n bir terÃ¶r taktiÄŸi olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Bangura, "TecavÃ¼ze maruz kalan kadÄ±nlarÄ±n tedavi edilmesi iÃ§in Ã§ok sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z lazÄ±m. KadÄ±na tecavÃ¼z sadece ferdi deÄŸil, aile ve toplumu etkileyen bir durumdur." dedi.

Irak'ta cinsel istismara maruz kalan kadÄ±nlarÄ±n tedavi edilmesi ve topluma yeniden entegre olmalarÄ± iÃ§in Irak DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ile ortak Ã§alÄ±ÅŸma mÃ¼zekkeresi imzaladÄ±klarÄ±na da deÄŸinen Bangura, "BaÄŸdat ve Erbil kentlerinde iki ayrÄ± temsilcilik aÃ§arak bu iÅŸin Ã¼zerinde duracaÄŸÄ±z. SuÃ§ iÅŸleyen kiÅŸilerin toplum iÃ§inde elini kolunu sallayarak dolaÅŸmamasÄ± lazÄ±m." diye konuÅŸtu.Â