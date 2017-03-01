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19:01, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
Asya
18:44, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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Myanmar ordusundan 'MÃ¼slÃ¼man avukat cinayeti' aÃ§Ä±klamasÄ±
Myanmar ordusundan 'MÃ¼slÃ¼man avukat cinayeti' aÃ§Ä±klamasÄ±

Myanmar Genelkurmay BaÅŸkanÄ±, MÃ¼slÃ¼man insan haklarÄ± savunucusu avukat Ko Ni cinayetinde silahlÄ± kuvvetlerin herhangi bir dahli bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Myanmar'da 29 Ocak'ta uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahÄ± saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden,Â Myanmar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â ve Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan sorumlu Devlet BakanÄ±Â Aung San Suu Ã‡ii'nin partisi Ulusal Demokrasi BirliÄŸinin (NLD)Â hukuk danÄ±ÅŸmanÄ±,Â MÃ¼slÃ¼manÂ insan haklarÄ± savunucusu U Ko Ni'nin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesindeÂ ordunun dahli olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Myanmar Times gazetesinde yer alan habere gÃ¶re, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Mya Tun O, baÅŸkent Nepido'da dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, suikaste iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada, iki emekli ordu mensubunun polis tarafÄ±ndan sorgulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±.

MYANMAR ORDUSUNUN CÄ°NAYETE DAHLÄ° YOK Ä°DDÄ°ASI

SilahlÄ± kuvvetlerin cinayette herhangi bir dahli bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Tun O, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n, "Cinayetin arkasÄ±nda herhangi bir organizasyonun bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±na" iliÅŸkin sorusuna ise "Diyelim ki olayÄ±n arkasÄ±nda bir kurum veya Ã¶rgÃ¼t var ki olabilir, bu polisin yaptÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma sonucunda ortaya Ã§Ä±kacaktÄ±r ancak ÅŸu anda bu kanÄ±ya varmak iÃ§in elimizde yeterli delil yok." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

ESKÄ° ORDU MENSUPLARI SORGUDA

Eski ordu mensuplarÄ± U Aung Zaw Win ve U Lin Zaw Tun'un, hala cinayet ile ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 73 ÅŸÃ¼pheli ile sorgulandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

BasÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n, "Zaw Tun'un orduda kritik danÄ±ÅŸmanlÄ±k gÃ¶revlerinde bulunmuÅŸ emekli bir albay olduÄŸunu" hatÄ±rlatmasÄ± Ã¼zerine, Tun O, "Bu konuda herhangi bir bilgimiz yok. EÄŸer cinayette rolÃ¼ varsa soruÅŸturulur. Zaw Tun'un cinayette rolÃ¼ varsa bile bu ordunun suÃ§a iÅŸtirak ettiÄŸi anlamÄ±na gelmez." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Anayasal konulardaki uzmanlÄ±ÄŸÄ±yla tanÄ±nan, Ä±lÄ±mlÄ± bir MÃ¼slÃ¼man ve insan haklarÄ± savunucusu Ko Ni, Myanmar anayasasÄ±nÄ±n silahlÄ± kuvvetlere olaÄŸanÃ¼stÃ¼ yetkiler tanÄ±yan hÃ¼kÃ¼mlerinin deÄŸiÅŸtirilmesi konusunda Suu Ã‡ii ve NLD'ye hukuk danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular myanmar
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