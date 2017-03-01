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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:45, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
Politika
19:00, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na '15 Temmuz' cevabÄ±
YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na '15 Temmuz' cevabÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Tokat'ta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, sen bu milleti tanÄ±mayabilirsin ama bu millet 15 Temmuz'da bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya nasÄ±l kahraman bir millet olduÄŸunu, nasÄ±l aziz bir millet olduÄŸunu gÃ¶sterdi." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK PartiÂ Genel BaÅŸkanÄ± veÂ BaÅŸbakanÂ Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â TokatÂ Cumhuriyet MeydanÄ±'nda halka hitap etti.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, buradaki konuÅŸmasÄ±nda "Anamuhalefet partisi Genel BaÅŸkanÄ±'nÄ±n referandum gÃ¼nÃ¼ yaklaÅŸtÄ±kÃ§a sinirleri bozulmaya baÅŸladÄ±, ayarÄ± kaÃ§tÄ±. Diyor kiÂ 'EÄŸer baÅŸkanlÄ±k sistemi 15 Temmuz gecesi geÃ§erli olsaydÄ± o zaman TÃ¼rkiye diye bir ÅŸey kalmazdÄ±.' Bak bak, lafa bak, bu ne demektir biliyor musun? Bu, milletine gÃ¼venmemek demektir, milletine inanmamak demektir, bu milleti tehdittir, 'EÄŸer baÅŸkanlÄ±k gelirse darbe olacak' demektir. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, sen bu milleti tanÄ±mayabilirsin ama bu millet 15 Temmuz'da bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya nasÄ±l kahraman bir millet olduÄŸunu, nasÄ±l aziz bir millet olduÄŸunu gÃ¶sterdi." dedi.

KILIÃ‡DAROÄžLU NE DEMÄ°ÅžTÄ°?

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu,Â FETÃ–'nÃ¼nÂ 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimi,Â baÅŸkanlÄ±k sistemi sÄ±rasÄ±ndaÂ yaÅŸansaydÄ± bugÃ¼nÂ TÃ¼rkiyeÂ diye bir Ã¼lkenin kalmamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "15 Temmuz baÅŸkanlÄ±k sisteminde olsaydÄ±, bugÃ¼n TÃ¼rkiye diye bir Ã¼lke kalmamÄ±ÅŸtÄ±" iddiasÄ±nda bulunan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "BaÅŸkanÄ± ele geÃ§irmek TÃ¼rkiye'yi ele geÃ§irmek demektir." ifadesini kullandÄ±.



Ä°lgili Konular KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m 15 temmuz
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