YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na '15 Temmuz' cevabÄ±

AK PartiÂ Genel BaÅŸkanÄ± veÂ BaÅŸbakanÂ Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â TokatÂ Cumhuriyet MeydanÄ±'nda halka hitap etti.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, buradaki konuÅŸmasÄ±nda "Anamuhalefet partisi Genel BaÅŸkanÄ±'nÄ±n referandum gÃ¼nÃ¼ yaklaÅŸtÄ±kÃ§a sinirleri bozulmaya baÅŸladÄ±, ayarÄ± kaÃ§tÄ±. Diyor kiÂ 'EÄŸer baÅŸkanlÄ±k sistemi 15 Temmuz gecesi geÃ§erli olsaydÄ± o zaman TÃ¼rkiye diye bir ÅŸey kalmazdÄ±.' Bak bak, lafa bak, bu ne demektir biliyor musun? Bu, milletine gÃ¼venmemek demektir, milletine inanmamak demektir, bu milleti tehdittir, 'EÄŸer baÅŸkanlÄ±k gelirse darbe olacak' demektir. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, sen bu milleti tanÄ±mayabilirsin ama bu millet 15 Temmuz'da bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya nasÄ±l kahraman bir millet olduÄŸunu, nasÄ±l aziz bir millet olduÄŸunu gÃ¶sterdi." dedi.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu,Â FETÃ–'nÃ¼nÂ 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimi,Â baÅŸkanlÄ±k sistemi sÄ±rasÄ±ndaÂ yaÅŸansaydÄ± bugÃ¼nÂ TÃ¼rkiyeÂ diye bir Ã¼lkenin kalmamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± iddia etti.
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "15 Temmuz baÅŸkanlÄ±k sisteminde olsaydÄ±, bugÃ¼n TÃ¼rkiye diye bir Ã¼lke kalmamÄ±ÅŸtÄ±" iddiasÄ±nda bulunan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "BaÅŸkanÄ± ele geÃ§irmek TÃ¼rkiye'yi ele geÃ§irmek demektir." ifadesini kullandÄ±.
Silivri'de Ã¶ÄŸrenci servisinin devrilmesi sonucu 14 kiÅŸi yaralandÄ±
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã¶zel Ã¶ÄŸrenci yurtlarÄ±, pansiyonlarÄ±, Ã¶ÄŸrenci apartlarÄ± ve Ã¶ÄŸrenci stÃ¼dyo dairelerine yÃ¶nelik Ã¶nemli dÃ¼zenlemeler iÃ§eren yÃ¶netmelik taslaÄŸÄ±nÄ± BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa gÃ¶nderdi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Tokat'ta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, sen bu milleti tanÄ±mayabilirsin ama bu millet 15 Temmuz'da bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya nasÄ±l kahraman bir millet olduÄŸunu, nasÄ±l aziz bir millet olduÄŸunu gÃ¶sterdi." dedi.
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