Suriye'deki rejim saldÄ±rÄ±larÄ±nda acÄ± bilanÃ§o: 876 Ã¶lÃ¼

Suriye'deÂ ÅŸubat ayÄ±ndaÂ Ã§oÄŸu Esed ordusu ve rejim yanlÄ±sÄ± silahlÄ± yabancÄ± gruplar tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±lar sonucuÂ 876 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, bunlarÄ±n 489'undan rejim ve destekÃ§ilerinin sorumlu olduÄŸu bildirildi.
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±'nÄ±n (SNHR) yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda, Rusya, BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin, Ã¼lkede ÅŸubat ayÄ±nda dÃ¼zenledikleri saldÄ±rÄ±lar ve uyguladÄ±klarÄ± iÅŸkence sonucu 489 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.
Raporda, Rusya, rejim gÃ¼Ã§leri ve destekÃ§isi yabancÄ± silahlÄ± gÃ¼Ã§lerin ÅŸubat ayÄ±nda dÃ¼zenledikleri saldÄ±rÄ±lar sonucu baÅŸkent Åžam ve kÄ±rsalÄ± ile Dera, Halep, Ä°dlib, Humus, Hama, Deyr ez-Zur, Rakka, Lazkiye ve Kuneytra'da 79'u Ã§ocuk, 55'i kadÄ±n 471 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 18 kiÅŸinin de iÅŸkence sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
Åžubatta ayrÄ±ca, DEAÅž'Ä±n saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu 180 sivilin, uluslararasÄ± koalisyonun saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu da 118 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edilen raporda, 16 sivilin silahlÄ± muhaliflerin saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu, 7 sivilin de PYD/PKK'nÄ±n paravan kuruluÅŸu Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri'nin (SDF) saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilirken, 66 sivilin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden kimin sorumlu olduÄŸunun tespit edilemediÄŸi dile getirildi.
ABDâ€™nin baÅŸkenti Washington yakÄ±nlarÄ±ndaki Maryland eyaletinde MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n iki merkezine tehdit mektuplarÄ± gÃ¶nderildiÄŸi bildirildi
Suudi Arabistan KralÄ± Selman ile Endonezya Devlet BaÅŸkanÄ± Widodo gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Endonezya ve Suudi Arabistan arasÄ±nda ulaÅŸÄ±m, turizm, denizcilik ve enerji gibi Ã§eÅŸitli alanlarda 10 anlaÅŸma imzalandÄ±
Suriye'de ÅŸubat ayÄ±nda Ã§oÄŸu Esed ordusu ve rejim yanlÄ±sÄ± silahlÄ± yabancÄ± gruplar tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±lar sonucu 876 sivil Ã¶ldÃ¼
Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe'nin Onursal BaÅŸkanÄ± Le Pen'e, Nazi dÃ¶nemindeki gaz odalarÄ±na iliÅŸkin ifadelerinden dolayÄ± 30 bin avro para cezasÄ± verildi
Myanmar Genelkurmay BaÅŸkanÄ±, MÃ¼slÃ¼man insan haklarÄ± savunucusu avukat Ko Ni cinayetinde silahlÄ± kuvvetlerin herhangi bir dahli bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu
BM Ã‡atÄ±ÅŸma BÃ¶lgelerinde Ä°ÅŸlenen Cinsel SuÃ§lardan Sorumlu Ã–zel Temsilcisi Bangura, Irak'ta son iki yÄ±lda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalar ve terÃ¶r olaylarÄ±ndan dolayÄ± 3 bin ila 6 bin arasÄ±nda kadÄ±nÄ±n cinsel istismara mazur kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
MÃ¼nbiÃ§â€™in batÄ±sÄ± ve gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki kÃ¶ylerde Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu Demokratik Suriye GÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.
Fransa'da merkez saÄŸÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Fillon ifadeye Ã§aÄŸrÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ±n seÃ§im kampanyasÄ±na devam edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Bulgaristan'da azalma eÄŸilimi gÃ¶rÃ¼len ve doÄŸal yayÄ±lma alanlarÄ±nda yok olma tehlikesi bulunan adaÃ§ayÄ±nÄ±n toplanmasÄ± yasaklandÄ±
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Ä°srail'deki ana muhalefet lideri Ä°zak Herzog, ABD'de Yahudilere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larla ilgilii ABD'deki Yahudilerin Ã¼lkeyi terk edebileceÄŸine vurgu yaptÄ±.
BangladeÅŸ Kosova'yÄ± resmen tanÄ±dÄ±. Kosova lideri en kÄ±sa zamanda BangladeÅŸ ile diplomatik iliÅŸkiler kurmak istediklerini sÃ¶yledi