GÃ¼ncelleme: 19:54, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Suriye'deki rejim saldÄ±rÄ±larÄ±nda acÄ± bilanÃ§o: 876 Ã¶lÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Suriye'de ÅŸubat ayÄ±nda Ã§oÄŸu Esed ordusu ve rejim yanlÄ±sÄ± silahlÄ± yabancÄ± gruplar tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±lar sonucu 876 sivil Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'deÂ ÅŸubat ayÄ±ndaÂ Ã§oÄŸu Esed ordusu ve rejim yanlÄ±sÄ± silahlÄ± yabancÄ± gruplar tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±lar sonucuÂ 876 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, bunlarÄ±n 489'undan rejim ve destekÃ§ilerinin sorumlu olduÄŸu bildirildi. Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±'nÄ±n (SNHR) yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda, Rusya, BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin, Ã¼lkede ÅŸubat ayÄ±nda dÃ¼zenledikleri saldÄ±rÄ±lar ve uyguladÄ±klarÄ± iÅŸkence sonucu 489 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi. 18Â KÄ°ÅžÄ° DE Ä°ÅžKENCE SONUCU Ã–LDÃœ Raporda, Rusya, rejim gÃ¼Ã§leri ve destekÃ§isi yabancÄ± silahlÄ± gÃ¼Ã§lerin ÅŸubat ayÄ±nda dÃ¼zenledikleri saldÄ±rÄ±lar sonucu baÅŸkent Åžam ve kÄ±rsalÄ± ile Dera, Halep, Ä°dlib, Humus, Hama, Deyr ez-Zur, Rakka, Lazkiye ve Kuneytra'da 79'u Ã§ocuk, 55'i kadÄ±n 471 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 18 kiÅŸinin de iÅŸkence sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Åžubatta ayrÄ±ca, DEAÅž'Ä±n saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu 180 sivilin, uluslararasÄ± koalisyonun saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu da 118 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edilen raporda, 16 sivilin silahlÄ± muhaliflerin saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu, 7 sivilin de PYD/PKK'nÄ±n paravan kuruluÅŸu Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri'nin (SDF) saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilirken, 66 sivilin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden kimin sorumlu olduÄŸunun tespit edilemediÄŸi dile getirildi.

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