DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:45, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
Avrupa
19:30, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
Le Pen'e 'gaz odalarÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±ndan 30 bin avro ceza
Le Pen'e 'gaz odalarÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±ndan 30 bin avro ceza

Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe'nin Onursal BaÅŸkanÄ± Le Pen'e, Nazi dÃ¶nemindeki gaz odalarÄ±na iliÅŸkin ifadelerinden dolayÄ± 30 bin avro para cezasÄ± verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Paris Ä°stinaf MahkemesiÂ aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe'nin Onursal BaÅŸkanÄ±Â Jean-Marie Le Pen'iÂ NaziÂ dÃ¶nemindeÂ gaz odalarÄ±ndaÂ yapÄ±lanÂ katliamlarÂ iÃ§in "tarihin detayÄ±" ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± Ã¶nceki yÄ±l tekrarlamasÄ± nedeniyle 30 bin avro tazminat Ã¶demeye mahkum etti.

Mahkemeden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Paris Ceza Mahkemesinin Le Penâ€™i "insanlÄ±k suÃ§unu inkardan" mahkum eden kararÄ±nÄ±n onaylandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca Le Pen'in davaya mÃ¼dahil Ã¼Ã§ derneÄŸe toplam 10 bin avro Ã¶demesinin kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

NAZÄ° DÃ–NEMÄ°NDEKÄ° GAZ ODALARI Ä°Ã‡Ä°N 'SAVAÅž TARÄ°HÄ°NÄ°N BÄ°R DETAYI" DEMÄ°ÅžTÄ°

FransÄ±z gazeteci Jean-Jacques Bourdin'in, 2 Nisan 2015'teki rÃ¶portajda "Daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z â€˜gaz odalarÄ± tarihin bir detayÄ±â€™, aÃ§Ä±klamasÄ±ndan piÅŸman mÄ±sÄ±nÄ±z?" ÅŸeklindeki sorusuna Le Pen, "Kesinlikle hayÄ±r, dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerimi sÃ¶yledim, gaz odalarÄ± savaÅŸ tarihinin bir detayÄ±" yanÄ±tÄ±nÄ± vererek daha Ã¶nce mahkumiyetine neden olan ifadeleri tekrarlamÄ±ÅŸtÄ±.

Ulusal Cephe'nin lideri ve CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olan kÄ±zÄ± Marine Le Pen babasÄ±nÄ± bu ifadeleri nedeniyle kÄ±namÄ±ÅŸ, parti tarafÄ±ndan alÄ±nan karar sonrasÄ± onursal baÅŸkanlÄ±k unvanÄ± geri alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Le Pen partiye dava aÃ§arak karara itiraz etmiÅŸ ve mahkeme onursal baÅŸkanlÄ±k unvanÄ±nÄ±n geri verilmesine hÃ¼kmetmiÅŸti.



Ä°lgili Konular Jean-Marie Le Pen fransa
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa Haberleri
ABD'de MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n iki merkezine tehdit mektuplarÄ±
ABD'de MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n iki merkezine tehdit mektuplarÄ±

ABDâ€™nin baÅŸkenti Washington yakÄ±nlarÄ±ndaki Maryland eyaletinde MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n iki merkezine tehdit mektuplarÄ± gÃ¶nderildiÄŸi bildirildi
Suudi Arabistan ile Endonezya arasÄ±nda 10 anlaÅŸma
Suudi Arabistan ile Endonezya arasÄ±nda 10 anlaÅŸma

Suudi Arabistan KralÄ± Selman ile Endonezya Devlet BaÅŸkanÄ± Widodo gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Endonezya ve Suudi Arabistan arasÄ±nda ulaÅŸÄ±m, turizm, denizcilik ve enerji gibi Ã§eÅŸitli alanlarda 10 anlaÅŸma imzalandÄ±
Suriye'deki rejim saldÄ±rÄ±larÄ±nda acÄ± bilanÃ§o 876 Ã¶lÃ¼
Suriye'deki rejim saldÄ±rÄ±larÄ±nda acÄ± bilanÃ§o: 876 Ã¶lÃ¼

Suriye'de ÅŸubat ayÄ±nda Ã§oÄŸu Esed ordusu ve rejim yanlÄ±sÄ± silahlÄ± yabancÄ± gruplar tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±lar sonucu 876 sivil Ã¶ldÃ¼
Le Pen'e 'gaz odalarÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±ndan 30 bin avro ceza
Le Pen'e 'gaz odalarÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±ndan 30 bin avro ceza

Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe'nin Onursal BaÅŸkanÄ± Le Pen'e, Nazi dÃ¶nemindeki gaz odalarÄ±na iliÅŸkin ifadelerinden dolayÄ± 30 bin avro para cezasÄ± verildi
Myanmar ordusundan 'MÃ¼slÃ¼man avukat cinayeti' aÃ§Ä±klamasÄ±
Myanmar ordusundan 'MÃ¼slÃ¼man avukat cinayeti' aÃ§Ä±klamasÄ±

Myanmar Genelkurmay BaÅŸkanÄ±, MÃ¼slÃ¼man insan haklarÄ± savunucusu avukat Ko Ni cinayetinde silahlÄ± kuvvetlerin herhangi bir dahli bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu
Irak'ta 3 ila 6 bin arasÄ±nda kadÄ±n istismar kurbanÄ±
Irak'ta 3 ila 6 bin arasÄ±nda kadÄ±n istismar kurbanÄ±

BM Ã‡atÄ±ÅŸma BÃ¶lgelerinde Ä°ÅŸlenen Cinsel SuÃ§lardan Sorumlu Ã–zel Temsilcisi Bangura, Irak'ta son iki yÄ±lda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalar ve terÃ¶r olaylarÄ±ndan dolayÄ± 3 bin ila 6 bin arasÄ±nda kadÄ±nÄ±n cinsel istismara mazur kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
MÃ¼nbiÃ§'te Ã–SO ve DSG arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma
MÃ¼nbiÃ§'te Ã–SO ve DSG arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma

MÃ¼nbiÃ§â€™in batÄ±sÄ± ve gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki kÃ¶ylerde Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu Demokratik Suriye GÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Fillon vazgeÃ§miyor
CumhurbaÅŸkanÄ± Fillon vazgeÃ§miyor

Fransa'da merkez saÄŸÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Fillon ifadeye Ã§aÄŸrÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ±n seÃ§im kampanyasÄ±na devam edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Bulgaristan adaÃ§ayÄ±nÄ± korumaya aldÄ±
Bulgaristan adaÃ§ayÄ±nÄ± korumaya aldÄ±

Bulgaristan'da azalma eÄŸilimi gÃ¶rÃ¼len ve doÄŸal yayÄ±lma alanlarÄ±nda yok olma tehlikesi bulunan adaÃ§ayÄ±nÄ±n toplanmasÄ± yasaklandÄ±
NorveÃ§'te Breivik lehine alÄ±nan karar geri dÃ¶ndÃ¼
NorveÃ§'te Breivik lehine alÄ±nan karar, geri dÃ¶ndÃ¼

77 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Breivik'in cezaevi koÅŸullarÄ±yla ilgili yerel mahkemenin lehte aldÄ±ÄŸÄ± karar, bir Ã¼st mahkeme tarafÄ±ndan bozuldu
Macaristan'da kuÅŸ gribine karÅŸÄ± Ã¶nlem
Macaristan'da kuÅŸ gribine karÅŸÄ± Ã¶nlem

Macaristan'da kuÅŸ gribi nedeniyle 3 milyon 200 bin kÃ¼mes hayvanÄ± itlaf edildi
Kenya'da 1 65 milyar dolarlÄ±k altÄ±n rezervi bulundu
Kenya'da 1,65 milyar dolarlÄ±k altÄ±n rezervi bulundu

Kenya Madencilik BakanÄ± Kazungu, Ã¼lkede faaliyet gÃ¶steren Ä°ngiliz Acacia Madencilik'in, Kakamega eyaletinin Liranda koridorunda bÃ¼yÃ¼k miktarda altÄ±n rezervi bulduÄŸunu duyurdu
Kuzey ve GÃ¼ney Kore arasÄ±nda 'tatbikat' gerilimi
Kuzey ve GÃ¼ney Kore arasÄ±nda 'tatbikat' gerilimi

GÃ¼ney Kore ve ABD yÄ±llÄ±k ortak tatbikatÄ±na baÅŸlarken Seul hÃ¼kÃ¼metinden Kuzey Kore'ye uyarÄ± geldi
Afganistan'da istihbarat merkezine bombalÄ± saldÄ±rÄ± 35 yaralÄ±
Afganistan'da istihbarat merkezine bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 35 yaralÄ±

Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de istihbarat merkezini hedef alan saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 35 kiÅŸi yaralandÄ±
quot ABD'deki Yahudiler Ã¼lkeyi terk edebilir quot
"ABD'deki Yahudiler Ã¼lkeyi terk edebilir"

Ä°srail'deki ana muhalefet lideri Ä°zak Herzog, ABD'de Yahudilere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larla ilgilii ABD'deki Yahudilerin Ã¼lkeyi terk edebileceÄŸine vurgu yaptÄ±.
BangladeÅŸ Kosova yÄ± tanÄ±dÄ±
BangladeÅŸ Kosovaâ€™yÄ± tanÄ±dÄ±

BangladeÅŸ Kosova'yÄ± resmen tanÄ±dÄ±. Kosova lideri en kÄ±sa zamanda BangladeÅŸ ile diplomatik iliÅŸkiler kurmak istediklerini sÃ¶yledi

Haberler

DEAÅž propagandasÄ± Le Pen'in dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±na maloldu
DEAÅž propagandasÄ± Le Pen'in dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±na maloldu

Fransa'dan Rusya ve Ã‡in'in veto kararÄ±na sert tepki
Fransa'dan Rusya ve Ã‡in'in veto kararÄ±na sert tepki

Fransa gÃ¶zÃ¼nÃ¼ Arnavutluk'a dikti
Fransa gÃ¶zÃ¼nÃ¼ Arnavutluk'a dikti

Fransaâ€™da CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Fillon'a soruÅŸturma
Fransa da CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Fillon'a soruÅŸturma

Fransa'da kuÅŸ gribi paniÄŸi bÃ¼yÃ¼yor
Fransa'da kuÅŸ gribi paniÄŸi bÃ¼yÃ¼yor

Fransaâ€™da terÃ¶r iddiasÄ±na 3 gÃ¶zaltÄ±
Fransa da terÃ¶r iddiasÄ±na 3 gÃ¶zaltÄ±

Fransa'dan 'medeniyet' dersi! Kayalarla mÃ¼dahale | FOTO
Fransa'dan 'medeniyet' dersi Kayalarla mÃ¼dahale FOTO

Fillon, "dava aÃ§Ä±lsa" bile yarÄ±ÅŸtan Ã§ekilmeyecek
Fillon quot dava aÃ§Ä±lsa quot bile yarÄ±ÅŸtan Ã§ekilmeyecek






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 