19:30, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Le Pen'e 'gaz odalarÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±ndan 30 bin avro ceza

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Paris Ä°stinaf MahkemesiÂ aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe'nin Onursal BaÅŸkanÄ±Â Jean-Marie Le Pen'iÂ NaziÂ dÃ¶nemindeÂ gaz odalarÄ±ndaÂ yapÄ±lanÂ katliamlarÂ iÃ§in "tarihin detayÄ±" ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± Ã¶nceki yÄ±l tekrarlamasÄ± nedeniyle 30 bin avro tazminat Ã¶demeye mahkum etti.

Mahkemeden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Paris Ceza Mahkemesinin Le Penâ€™i "insanlÄ±k suÃ§unu inkardan" mahkum eden kararÄ±nÄ±n onaylandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca Le Pen'in davaya mÃ¼dahil Ã¼Ã§ derneÄŸe toplam 10 bin avro Ã¶demesinin kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

NAZÄ° DÃ–NEMÄ°NDEKÄ° GAZ ODALARI Ä°Ã‡Ä°N 'SAVAÅž TARÄ°HÄ°NÄ°N BÄ°R DETAYI" DEMÄ°ÅžTÄ°

FransÄ±z gazeteci Jean-Jacques Bourdin'in, 2 Nisan 2015'teki rÃ¶portajda "Daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z â€˜gaz odalarÄ± tarihin bir detayÄ±â€™, aÃ§Ä±klamasÄ±ndan piÅŸman mÄ±sÄ±nÄ±z?" ÅŸeklindeki sorusuna Le Pen, "Kesinlikle hayÄ±r, dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerimi sÃ¶yledim, gaz odalarÄ± savaÅŸ tarihinin bir detayÄ±" yanÄ±tÄ±nÄ± vererek daha Ã¶nce mahkumiyetine neden olan ifadeleri tekrarlamÄ±ÅŸtÄ±.

Ulusal Cephe'nin lideri ve CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olan kÄ±zÄ± Marine Le Pen babasÄ±nÄ± bu ifadeleri nedeniyle kÄ±namÄ±ÅŸ, parti tarafÄ±ndan alÄ±nan karar sonrasÄ± onursal baÅŸkanlÄ±k unvanÄ± geri alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Le Pen partiye dava aÃ§arak karara itiraz etmiÅŸ ve mahkeme onursal baÅŸkanlÄ±k unvanÄ±nÄ±n geri verilmesine hÃ¼kmetmiÅŸti.