Ã–zel Ã¶ÄŸrenci yurtlarÄ± yÃ¶netmeliÄŸi deÄŸiÅŸiyor

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â Ã–zel Ã–ÄŸrenci BarÄ±nma YÃ¶netmeliÄŸi TaslaÄŸÄ±'nÄ± hazÄ±rlayarak BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa gÃ¶nderdi.
Taslakla, belediyeler, Ã¼niversiteler, kamu kurumlarÄ±nÄ±n Ã¶ÄŸrenci misafirhaneleri ve benzeri yerler, yÃ¶netmelik kapsamÄ±na alÄ±nÄ±yor.Â
TaslaÄŸa gÃ¶re, ortaokul Ã¶ÄŸrencileri iÃ§in Ã¶zel Ã¶ÄŸrenci yurdu ve pansiyonu aÃ§Ä±labilecek.
KontenjanÄ± 150 ve Ã¼zeri olan kurumlarda hemÅŸire/hemÅŸire yardÄ±mcÄ±sÄ± veya acil tÄ±p teknikeri zorunlu personel olarak Ã§alÄ±ÅŸacak.
Ortaokul ve ortaÃ¶ÄŸretim Ã¶ÄŸrencileri, mÃ¼stakil binalarda ve sadece Ã¶ÄŸrenci yurtlarÄ±nda veya Ã¶ÄŸrenci pansiyonlarÄ±nda barÄ±nabilecek.
Taslakta, Ã¶zel barÄ±nma hizmeti sunacak kurumlarÄ±n asgari kontenjanÄ± da belirleniyor. Buna gÃ¶re Ã¶ÄŸrenci yurdunda en az 40 Ã¶ÄŸrenci, Ã¶ÄŸrenci pansiyonunda en az 30, Ã¶ÄŸrenci apartÄ±nda en az 10, Ã¶ÄŸrenci stÃ¼dyo dairesinde en az 10 Ã¶ÄŸrenci kalacak.
Yurda kaydolan her Ã¶ÄŸrenciye kurum yÃ¶netimi, belleticisi kurum binasÄ±nÄ± tanÄ±tacak,Â acil durumlarÂ iÃ§in tahliye yollarÄ±nÄ±, toplanma yerlerini gÃ¶sterecek.
Kurumlarda, kurum personelinin ve Ã¶ÄŸrencilerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± acil durumÂ tahliye tatbikatÄ±Â her Ã¶ÄŸretim dÃ¶neminin birinci haftasÄ±nda olmak Ã¼zere yÄ±lda 2 kez yapÄ±lacak.
Bu yurtlar binalarÄ±nda iÃ§, dÄ±ÅŸ duvar ile tavan dÃ¶ÅŸemelerinde ahÅŸap ve yanma Ã¶zelliÄŸi yÃ¼ksek malzemelerden yapÄ±lan giydirmeler kullanÄ±lamayacak. YargÄ±n merdivenleri ve kaÃ§Ä±ÅŸ yollarÄ±nÄ±n kapÄ±larÄ±, yangÄ±na karÅŸÄ± dayanÄ±klÄ± malzemelerden yapÄ±lacak. Acil Ã§Ä±kÄ±ÅŸ kapÄ±larÄ± dÄ±ÅŸarÄ±dan aÃ§Ä±lamayan ve iÃ§eriden kilitlenmeyen veya yangÄ±n ikazÄ±yla otomatik olarak aÃ§Ä±lacak ÅŸekilde olacak.
KontenjanÄ± 100 Ã¶ÄŸrenciden fazla olan kurumlarda, yangÄ±n ikaz amacÄ±yla duman ve Ä±sÄ±ya duyarlÄ±, gaz kaÃ§aklarÄ±nÄ± algÄ±layan sensÃ¶rler, alarm sistemi, otomatik sÃ¶ndÃ¼rme sistemi zorunlu tutulacak.
YurtlarÄ±n denetimi Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± iÃ§inde en az iki kez yapÄ±lacak.
Silivri'de Ã¶ÄŸrenci servisinin devrilmesi sonucu 14 kiÅŸi yaralandÄ±
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã¶zel Ã¶ÄŸrenci yurtlarÄ±, pansiyonlarÄ±, Ã¶ÄŸrenci apartlarÄ± ve Ã¶ÄŸrenci stÃ¼dyo dairelerine yÃ¶nelik Ã¶nemli dÃ¼zenlemeler iÃ§eren yÃ¶netmelik taslaÄŸÄ±nÄ± BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa gÃ¶nderdi
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