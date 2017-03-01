GÃ¼ncelleme: 19:19, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Ã–zel Ã¶ÄŸrenci yurtlarÄ± yÃ¶netmeliÄŸi deÄŸiÅŸiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â Ã–zel Ã–ÄŸrenci BarÄ±nma YÃ¶netmeliÄŸi TaslaÄŸÄ±'nÄ± hazÄ±rlayarak BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa gÃ¶nderdi.

Taslakla, belediyeler, Ã¼niversiteler, kamu kurumlarÄ±nÄ±n Ã¶ÄŸrenci misafirhaneleri ve benzeri yerler, yÃ¶netmelik kapsamÄ±na alÄ±nÄ±yor.Â

TaslaÄŸa gÃ¶re, ortaokul Ã¶ÄŸrencileri iÃ§in Ã¶zel Ã¶ÄŸrenci yurdu ve pansiyonu aÃ§Ä±labilecek.

KontenjanÄ± 150 ve Ã¼zeri olan kurumlarda hemÅŸire/hemÅŸire yardÄ±mcÄ±sÄ± veya acil tÄ±p teknikeri zorunlu personel olarak Ã§alÄ±ÅŸacak.

Ortaokul ve ortaÃ¶ÄŸretim Ã¶ÄŸrencileri, mÃ¼stakil binalarda ve sadece Ã¶ÄŸrenci yurtlarÄ±nda veya Ã¶ÄŸrenci pansiyonlarÄ±nda barÄ±nabilecek.

YURTLARDA EN AZ 40 Ã–ÄžRENCÄ° OLACAK

Taslakta, Ã¶zel barÄ±nma hizmeti sunacak kurumlarÄ±n asgari kontenjanÄ± da belirleniyor. Buna gÃ¶re Ã¶ÄŸrenci yurdunda en az 40 Ã¶ÄŸrenci, Ã¶ÄŸrenci pansiyonunda en az 30, Ã¶ÄŸrenci apartÄ±nda en az 10, Ã¶ÄŸrenci stÃ¼dyo dairesinde en az 10 Ã¶ÄŸrenci kalacak.

Yurda kaydolan her Ã¶ÄŸrenciye kurum yÃ¶netimi, belleticisi kurum binasÄ±nÄ± tanÄ±tacak,Â acil durumlarÂ iÃ§in tahliye yollarÄ±nÄ±, toplanma yerlerini gÃ¶sterecek.

Kurumlarda, kurum personelinin ve Ã¶ÄŸrencilerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± acil durumÂ tahliye tatbikatÄ±Â her Ã¶ÄŸretim dÃ¶neminin birinci haftasÄ±nda olmak Ã¼zere yÄ±lda 2 kez yapÄ±lacak.

OTOMATÄ°K YANGIN SÃ–NDÃœRME SÄ°STEMÄ° ZORUNLU

Bu yurtlar binalarÄ±nda iÃ§, dÄ±ÅŸ duvar ile tavan dÃ¶ÅŸemelerinde ahÅŸap ve yanma Ã¶zelliÄŸi yÃ¼ksek malzemelerden yapÄ±lan giydirmeler kullanÄ±lamayacak. YargÄ±n merdivenleri ve kaÃ§Ä±ÅŸ yollarÄ±nÄ±n kapÄ±larÄ±, yangÄ±na karÅŸÄ± dayanÄ±klÄ± malzemelerden yapÄ±lacak. Acil Ã§Ä±kÄ±ÅŸ kapÄ±larÄ± dÄ±ÅŸarÄ±dan aÃ§Ä±lamayan ve iÃ§eriden kilitlenmeyen veya yangÄ±n ikazÄ±yla otomatik olarak aÃ§Ä±lacak ÅŸekilde olacak.

KontenjanÄ± 100 Ã¶ÄŸrenciden fazla olan kurumlarda, yangÄ±n ikaz amacÄ±yla duman ve Ä±sÄ±ya duyarlÄ±, gaz kaÃ§aklarÄ±nÄ± algÄ±layan sensÃ¶rler, alarm sistemi, otomatik sÃ¶ndÃ¼rme sistemi zorunlu tutulacak.

YurtlarÄ±n denetimi Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± iÃ§inde en az iki kez yapÄ±lacak.