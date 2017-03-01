GÃ¼ncelleme: 19:56, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

YGS adaylarÄ±na 'kimlik belgesi' duyurusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–SYM'den, 12 Mart'ta gerÃ§ekleÅŸtirilecekÂ YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±'na (YGS) baÅŸvuran adaylarÄ±n,Â yeni kimlik kartÄ±Â teslim edilinceye kadar verilecek belgenin 15 gÃ¼n geÃ§erlilik sÃ¼resinin kapsamÄ±nÄ±n geniÅŸletilmesinden dolayÄ± adaylarÄ±n "geÃ§ici kimlik kartÄ±" veya "kimlik kartÄ± talep belgesi" ile de sÄ±nava girebilecekleri duyuruldu.

KÄ°MLÄ°K KARTLARINA Ä°LÄ°ÅžKÄ°N DUYURUDA GÃœNCELLEME

Ã–SYM'nin internet sitesinde yer alan 22 Åžubat tarihliÂ 2017 YGSÂ adaylarÄ±nÄ±n sÄ±nava girecekler iÃ§in geÃ§erli olacak kimlik kartlarÄ±na iliÅŸkin duyuruda gÃ¼ncelleme yapÄ±ldÄ±.

NÃ¼fus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce kimlik kartlarÄ±nÄ±n yenilenmesi baÅŸvurularÄ±nda yeni kimlik kartÄ± dÃ¼zenleninceye kadar dÃ¼zenlenecek olan geÃ§ici kimlik belgesinin kapsamÄ±nÄ±n geniÅŸletildiÄŸi, daha Ã¶nce 15 gÃ¼n sÃ¼reyle geÃ§erli olacaÄŸÄ± duyurulan belgenin, kiÅŸinin kimlik kartÄ± teslim edilinceye kadar geÃ§erli olmasÄ± saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

YGS'ye girecek olan 1998-1999-2000 yÄ±lÄ± doÄŸumlu Ã¶ÄŸrencilerin kimlik kartlarÄ±nÄ±n Ã¶ncelikli olarak basÄ±mÄ± iÃ§in gerekli sistemsel dÃ¼zenlemeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilen duyuruda, "2017-YGS adaylarÄ±, gÃ¼ncel fotoÄŸraflÄ± ve soÄŸuk damgalÄ± mevcut nÃ¼fus cÃ¼zdanlarÄ±,TÃ¼rkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarÄ±, geÃ§erlilik sÃ¼resi dolmamÄ±ÅŸ pasaportlarÄ± veya yeni kimlik kartlarÄ± teslim alÄ±nÄ±ncaya kadar NÃ¼fus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen geÃ§ici kimlik belgesi veya kimlik kartÄ± talep belgesi ile sÄ±nava girebileceklerdir." bilgisi yer aldÄ±.