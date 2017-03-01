Suudi Arabistan ile Endonezya arasÄ±nda 10 anlaÅŸma

Suudi ArabistanÂ KralÄ±Â Selman AbdÃ¼laziz el-Suud, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere geldiÄŸiÂ Endonezyaâ€™da Devlet BaÅŸkanÄ±Â Joko WidodoÂ ile bir araya geldi.
Widodo, Kral Selman'Ä± havalimanÄ±nda karÅŸÄ±ladÄ±. Daha sonra Bogor kentine geÃ§en iki lider, BaÅŸkanlÄ±k SarayÄ±â€™nda dÃ¼zenlenen karÅŸÄ±lama tÃ¶reninin ardÄ±ndan ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye geÃ§ti ve heyetler arasÄ± toplantÄ±ya katÄ±ldÄ±.Â
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede ikili iliÅŸkiler ve enerji alanÄ±ndaki yatÄ±rÄ±m iÅŸ birliklerinin yanÄ± sÄ±ra terÃ¶rle mÃ¼cadele, gÃ¼venlik, saÄŸlÄ±k hizmetleri, kÃ¼ltÃ¼r ve sanat gibi alanlarda iÅŸ birliÄŸi konularÄ± ele alÄ±ndÄ±.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan ulaÅŸÄ±m, turizm, denizcilik ve enerji gibi Ã§eÅŸitli alanlarda 10 anlaÅŸma imzalandÄ±. Taraflar, Ã¼lke iliÅŸkilerinin artÄ±rÄ±lmasÄ±, kÃ¼ltÃ¼rel iÅŸ birliÄŸi, Endonezyaâ€™nÄ±n geliÅŸmesi iÃ§in yardÄ±m fonu, din, eÄŸitim ve saÄŸlÄ±k gibi diÄŸer alanlara iliÅŸkin de 11 maddelik deklarasyona imza attÄ±.
Kral Selmanâ€™Ä±n Endonezya ziyaretini tarihi olarak nitelendiren ve ziyaretten duyduÄŸu memnuniyeti dile getiren Widodo, Suudi Arabistanâ€™Ä±n Endonezyaâ€™nÄ±n OrtadoÄŸuâ€™daki Ã¶nemli ortaklarÄ±ndan biri olduÄŸunu vurguladÄ±.
Selman, ziyareti kapsamÄ±nda yarÄ±n Temsilciler Meclisinde konuÅŸma yapacak ve Ã¼lkenin Ã¶nde gelen MÃ¼slÃ¼man sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ve dini konsey liderleriyle de bir araya gelecek.
Ziyareti sÄ±rasÄ±nda Kral Selman'a aralarÄ±nda 10 bakan ve 25 prensin de bulunduÄŸu bin 500 kiÅŸilik bir heyet eÅŸlik ediyor.
Kral Selman'Ä±n ziyareti nedeniyle baÅŸkent Cakarta'da 2 bin, Bogor'da 2 bin 252 ve Bali AdasÄ±â€™nda 5 bin gÃ¼venlik personeli gÃ¶revlendirildi.
Kral Selman, Bogor ve Cakartaâ€™daki resmi temaslarÄ±nÄ± tamamladÄ±ktan sonra cumartesi gÃ¼nÃ¼ tatil iÃ§in Bali AdasÄ±â€™na geÃ§ecek.
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Suudi Arabistan KralÄ± Selman ile Endonezya Devlet BaÅŸkanÄ± Widodo gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Endonezya ve Suudi Arabistan arasÄ±nda ulaÅŸÄ±m, turizm, denizcilik ve enerji gibi Ã§eÅŸitli alanlarda 10 anlaÅŸma imzalandÄ±
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