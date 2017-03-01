19:57, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Suudi Arabistan ile Endonezya arasÄ±nda 10 anlaÅŸma

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suudi ArabistanÂ KralÄ±Â Selman AbdÃ¼laziz el-Suud, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere geldiÄŸiÂ Endonezyaâ€™da Devlet BaÅŸkanÄ±Â Joko WidodoÂ ile bir araya geldi.

Widodo, Kral Selman'Ä± havalimanÄ±nda karÅŸÄ±ladÄ±. Daha sonra Bogor kentine geÃ§en iki lider, BaÅŸkanlÄ±k SarayÄ±â€™nda dÃ¼zenlenen karÅŸÄ±lama tÃ¶reninin ardÄ±ndan ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye geÃ§ti ve heyetler arasÄ± toplantÄ±ya katÄ±ldÄ±.Â

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede ikili iliÅŸkiler ve enerji alanÄ±ndaki yatÄ±rÄ±m iÅŸ birliklerinin yanÄ± sÄ±ra terÃ¶rle mÃ¼cadele, gÃ¼venlik, saÄŸlÄ±k hizmetleri, kÃ¼ltÃ¼r ve sanat gibi alanlarda iÅŸ birliÄŸi konularÄ± ele alÄ±ndÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan ulaÅŸÄ±m, turizm, denizcilik ve enerji gibi Ã§eÅŸitli alanlarda 10 anlaÅŸma imzalandÄ±. Taraflar, Ã¼lke iliÅŸkilerinin artÄ±rÄ±lmasÄ±, kÃ¼ltÃ¼rel iÅŸ birliÄŸi, Endonezyaâ€™nÄ±n geliÅŸmesi iÃ§in yardÄ±m fonu, din, eÄŸitim ve saÄŸlÄ±k gibi diÄŸer alanlara iliÅŸkin de 11 maddelik deklarasyona imza attÄ±.

Kral Selmanâ€™Ä±n Endonezya ziyaretini tarihi olarak nitelendiren ve ziyaretten duyduÄŸu memnuniyeti dile getiren Widodo, Suudi Arabistanâ€™Ä±n Endonezyaâ€™nÄ±n OrtadoÄŸuâ€™daki Ã¶nemli ortaklarÄ±ndan biri olduÄŸunu vurguladÄ±.

Selman, ziyareti kapsamÄ±nda yarÄ±n Temsilciler Meclisinde konuÅŸma yapacak ve Ã¼lkenin Ã¶nde gelen MÃ¼slÃ¼man sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ve dini konsey liderleriyle de bir araya gelecek.

KRAL SELMAN Ä°Ã‡Ä°N ÃœST DÃœZEY GÃœVENLÄ°K Ã–NLEMÄ°

Ziyareti sÄ±rasÄ±nda Kral Selman'a aralarÄ±nda 10 bakan ve 25 prensin de bulunduÄŸu bin 500 kiÅŸilik bir heyet eÅŸlik ediyor.

Kral Selman'Ä±n ziyareti nedeniyle baÅŸkent Cakarta'da 2 bin, Bogor'da 2 bin 252 ve Bali AdasÄ±â€™nda 5 bin gÃ¼venlik personeli gÃ¶revlendirildi.

Kral Selman, Bogor ve Cakartaâ€™daki resmi temaslarÄ±nÄ± tamamladÄ±ktan sonra cumartesi gÃ¼nÃ¼ tatil iÃ§in Bali AdasÄ±â€™na geÃ§ecek.