DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:45, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
OrtadoÄŸu
19:57, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
Suudi Arabistan ile Endonezya arasÄ±nda 10 anlaÅŸma
Suudi Arabistan ile Endonezya arasÄ±nda 10 anlaÅŸma

Suudi Arabistan KralÄ± Selman ile Endonezya Devlet BaÅŸkanÄ± Widodo gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Endonezya ve Suudi Arabistan arasÄ±nda ulaÅŸÄ±m, turizm, denizcilik ve enerji gibi Ã§eÅŸitli alanlarda 10 anlaÅŸma imzalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suudi ArabistanÂ KralÄ±Â Selman AbdÃ¼laziz el-Suud, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere geldiÄŸiÂ Endonezyaâ€™da Devlet BaÅŸkanÄ±Â Joko WidodoÂ ile bir araya geldi.

Widodo, Kral Selman'Ä± havalimanÄ±nda karÅŸÄ±ladÄ±. Daha sonra Bogor kentine geÃ§en iki lider, BaÅŸkanlÄ±k SarayÄ±â€™nda dÃ¼zenlenen karÅŸÄ±lama tÃ¶reninin ardÄ±ndan ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye geÃ§ti ve heyetler arasÄ± toplantÄ±ya katÄ±ldÄ±.Â 

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede ikili iliÅŸkiler ve enerji alanÄ±ndaki yatÄ±rÄ±m iÅŸ birliklerinin yanÄ± sÄ±ra terÃ¶rle mÃ¼cadele, gÃ¼venlik, saÄŸlÄ±k hizmetleri, kÃ¼ltÃ¼r ve sanat gibi alanlarda iÅŸ birliÄŸi konularÄ± ele alÄ±ndÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan ulaÅŸÄ±m, turizm, denizcilik ve enerji gibi Ã§eÅŸitli alanlarda 10 anlaÅŸma imzalandÄ±. Taraflar, Ã¼lke iliÅŸkilerinin artÄ±rÄ±lmasÄ±, kÃ¼ltÃ¼rel iÅŸ birliÄŸi, Endonezyaâ€™nÄ±n geliÅŸmesi iÃ§in yardÄ±m fonu, din, eÄŸitim ve saÄŸlÄ±k gibi diÄŸer alanlara iliÅŸkin de 11 maddelik deklarasyona imza attÄ±.

Kral Selmanâ€™Ä±n Endonezya ziyaretini tarihi olarak nitelendiren ve ziyaretten duyduÄŸu memnuniyeti dile getiren Widodo, Suudi Arabistanâ€™Ä±n Endonezyaâ€™nÄ±n OrtadoÄŸuâ€™daki Ã¶nemli ortaklarÄ±ndan biri olduÄŸunu vurguladÄ±.

Selman, ziyareti kapsamÄ±nda yarÄ±n Temsilciler Meclisinde konuÅŸma yapacak ve Ã¼lkenin Ã¶nde gelen MÃ¼slÃ¼man sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ve dini konsey liderleriyle de bir araya gelecek.

KRAL SELMAN Ä°Ã‡Ä°N ÃœST DÃœZEY GÃœVENLÄ°K Ã–NLEMÄ°

Ziyareti sÄ±rasÄ±nda Kral Selman'a aralarÄ±nda 10 bakan ve 25 prensin de bulunduÄŸu bin 500 kiÅŸilik bir heyet eÅŸlik ediyor.

Kral Selman'Ä±n ziyareti nedeniyle baÅŸkent Cakarta'da 2 bin, Bogor'da 2 bin 252 ve Bali AdasÄ±â€™nda 5 bin gÃ¼venlik personeli gÃ¶revlendirildi.

Kral Selman, Bogor ve Cakartaâ€™daki resmi temaslarÄ±nÄ± tamamladÄ±ktan sonra cumartesi gÃ¼nÃ¼ tatil iÃ§in Bali AdasÄ±â€™na geÃ§ecek.



Ä°lgili Konular Suudi Arabistan endonezya
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
ABD'de MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n iki merkezine tehdit mektuplarÄ±
ABD'de MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n iki merkezine tehdit mektuplarÄ±

ABDâ€™nin baÅŸkenti Washington yakÄ±nlarÄ±ndaki Maryland eyaletinde MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n iki merkezine tehdit mektuplarÄ± gÃ¶nderildiÄŸi bildirildi
Suudi Arabistan ile Endonezya arasÄ±nda 10 anlaÅŸma
Suudi Arabistan ile Endonezya arasÄ±nda 10 anlaÅŸma

Suudi Arabistan KralÄ± Selman ile Endonezya Devlet BaÅŸkanÄ± Widodo gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Endonezya ve Suudi Arabistan arasÄ±nda ulaÅŸÄ±m, turizm, denizcilik ve enerji gibi Ã§eÅŸitli alanlarda 10 anlaÅŸma imzalandÄ±
Suriye'deki rejim saldÄ±rÄ±larÄ±nda acÄ± bilanÃ§o 876 Ã¶lÃ¼
Suriye'deki rejim saldÄ±rÄ±larÄ±nda acÄ± bilanÃ§o: 876 Ã¶lÃ¼

Suriye'de ÅŸubat ayÄ±nda Ã§oÄŸu Esed ordusu ve rejim yanlÄ±sÄ± silahlÄ± yabancÄ± gruplar tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±lar sonucu 876 sivil Ã¶ldÃ¼
Le Pen'e 'gaz odalarÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±ndan 30 bin avro ceza
Le Pen'e 'gaz odalarÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±ndan 30 bin avro ceza

Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe'nin Onursal BaÅŸkanÄ± Le Pen'e, Nazi dÃ¶nemindeki gaz odalarÄ±na iliÅŸkin ifadelerinden dolayÄ± 30 bin avro para cezasÄ± verildi
Myanmar ordusundan 'MÃ¼slÃ¼man avukat cinayeti' aÃ§Ä±klamasÄ±
Myanmar ordusundan 'MÃ¼slÃ¼man avukat cinayeti' aÃ§Ä±klamasÄ±

Myanmar Genelkurmay BaÅŸkanÄ±, MÃ¼slÃ¼man insan haklarÄ± savunucusu avukat Ko Ni cinayetinde silahlÄ± kuvvetlerin herhangi bir dahli bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu
Irak'ta 3 ila 6 bin arasÄ±nda kadÄ±n istismar kurbanÄ±
Irak'ta 3 ila 6 bin arasÄ±nda kadÄ±n istismar kurbanÄ±

BM Ã‡atÄ±ÅŸma BÃ¶lgelerinde Ä°ÅŸlenen Cinsel SuÃ§lardan Sorumlu Ã–zel Temsilcisi Bangura, Irak'ta son iki yÄ±lda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalar ve terÃ¶r olaylarÄ±ndan dolayÄ± 3 bin ila 6 bin arasÄ±nda kadÄ±nÄ±n cinsel istismara mazur kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
MÃ¼nbiÃ§'te Ã–SO ve DSG arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma
MÃ¼nbiÃ§'te Ã–SO ve DSG arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma

MÃ¼nbiÃ§â€™in batÄ±sÄ± ve gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki kÃ¶ylerde Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu Demokratik Suriye GÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Fillon vazgeÃ§miyor
CumhurbaÅŸkanÄ± Fillon vazgeÃ§miyor

Fransa'da merkez saÄŸÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Fillon ifadeye Ã§aÄŸrÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ±n seÃ§im kampanyasÄ±na devam edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Bulgaristan adaÃ§ayÄ±nÄ± korumaya aldÄ±
Bulgaristan adaÃ§ayÄ±nÄ± korumaya aldÄ±

Bulgaristan'da azalma eÄŸilimi gÃ¶rÃ¼len ve doÄŸal yayÄ±lma alanlarÄ±nda yok olma tehlikesi bulunan adaÃ§ayÄ±nÄ±n toplanmasÄ± yasaklandÄ±
NorveÃ§'te Breivik lehine alÄ±nan karar geri dÃ¶ndÃ¼
NorveÃ§'te Breivik lehine alÄ±nan karar, geri dÃ¶ndÃ¼

77 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Breivik'in cezaevi koÅŸullarÄ±yla ilgili yerel mahkemenin lehte aldÄ±ÄŸÄ± karar, bir Ã¼st mahkeme tarafÄ±ndan bozuldu
Macaristan'da kuÅŸ gribine karÅŸÄ± Ã¶nlem
Macaristan'da kuÅŸ gribine karÅŸÄ± Ã¶nlem

Macaristan'da kuÅŸ gribi nedeniyle 3 milyon 200 bin kÃ¼mes hayvanÄ± itlaf edildi
Kenya'da 1 65 milyar dolarlÄ±k altÄ±n rezervi bulundu
Kenya'da 1,65 milyar dolarlÄ±k altÄ±n rezervi bulundu

Kenya Madencilik BakanÄ± Kazungu, Ã¼lkede faaliyet gÃ¶steren Ä°ngiliz Acacia Madencilik'in, Kakamega eyaletinin Liranda koridorunda bÃ¼yÃ¼k miktarda altÄ±n rezervi bulduÄŸunu duyurdu
Kuzey ve GÃ¼ney Kore arasÄ±nda 'tatbikat' gerilimi
Kuzey ve GÃ¼ney Kore arasÄ±nda 'tatbikat' gerilimi

GÃ¼ney Kore ve ABD yÄ±llÄ±k ortak tatbikatÄ±na baÅŸlarken Seul hÃ¼kÃ¼metinden Kuzey Kore'ye uyarÄ± geldi
Afganistan'da istihbarat merkezine bombalÄ± saldÄ±rÄ± 35 yaralÄ±
Afganistan'da istihbarat merkezine bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 35 yaralÄ±

Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de istihbarat merkezini hedef alan saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 35 kiÅŸi yaralandÄ±
quot ABD'deki Yahudiler Ã¼lkeyi terk edebilir quot
"ABD'deki Yahudiler Ã¼lkeyi terk edebilir"

Ä°srail'deki ana muhalefet lideri Ä°zak Herzog, ABD'de Yahudilere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larla ilgilii ABD'deki Yahudilerin Ã¼lkeyi terk edebileceÄŸine vurgu yaptÄ±.
BangladeÅŸ Kosova yÄ± tanÄ±dÄ±
BangladeÅŸ Kosovaâ€™yÄ± tanÄ±dÄ±

BangladeÅŸ Kosova'yÄ± resmen tanÄ±dÄ±. Kosova lideri en kÄ±sa zamanda BangladeÅŸ ile diplomatik iliÅŸkiler kurmak istediklerini sÃ¶yledi

Haberler

Endonezya hÃ¼kÃ¼met binasÄ± Ã¶nÃ¼nde bomba
Endonezya hÃ¼kÃ¼met binasÄ± Ã¶nÃ¼nde bomba

Endonezya'nÄ±n siyah tavuklarÄ± 'altÄ±n yumurtluyor' | FOTO
Endonezya'nÄ±n siyah tavuklarÄ± 'altÄ±n yumurtluyor' FOTO

Endonezya'da 4 kiÅŸiye uyuÅŸturucudan idam cezasÄ±
Endonezya'da 4 kiÅŸiye uyuÅŸturucudan idam cezasÄ±

Endonezya'da evsizlerin kÃ¶prÃ¼ altlarÄ±nda yaÅŸam mÃ¼cadelesi | FOTO
Endonezya'da evsizlerin kÃ¶prÃ¼ altlarÄ±nda yaÅŸam mÃ¼cadelesi FOTO

EndonezyalÄ±lar ÅŸifayÄ± 'kobra'da arÄ±yor
EndonezyalÄ±lar ÅŸifayÄ± 'kobra'da arÄ±yor

Trump'Ä±n gÃ¶Ã§men kararÄ±na Endonezya'dan tepki
Trump'Ä±n gÃ¶Ã§men kararÄ±na Endonezya'dan tepki

KapalÄ± alanlarda tÃ¼ketilmeyen 'cennet-cehennem meyvesi' duryanÂ 
KapalÄ± alanlarda tÃ¼ketilmeyen 'cennet-cehennem meyvesi' duryan

Japonya-Endonezya iliÅŸkilerinde yeni dÃ¶nem
Japonya-Endonezya iliÅŸkilerinde yeni dÃ¶nem






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 