20:02, 01 Mart 2017 Çarşamba

ABD'de Müslümanların iki merkezine tehdit mektupları



Foto: Arşiv

ABD’nin başkenti Washington yakınlarındaki Maryland eyaletinde Müslümanların iki merkezine tehdit mektupları gönderildiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD’nin Maryland eyaletinin Silver Spring ilçesinde bulunan bir caminin ve bir İslami toplum merkezinin tehdit mektupları aldığı açıklandı. Montgomery polis departmanı, Maryland’deki İslami Eğitim Merkezine yönelik tehdit mektupları yollandığını belirtti. Müslümanlara ait bu merkeze gönderilen tehdit mektuplarında “Müslümanları öldürecek kişilere para vaadinde bulunduk.” sözlerine yer verildiği kaydedildi. Benzer bir mektubun ise aynı bölgede bulunan bir camiye yollandığı ifade edildi.

İlgili Konular ABD

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.