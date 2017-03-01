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20:45, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
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20:11, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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Silivri'de Ã¶ÄŸrenci servisi devrildi; 14 yaralÄ±
Silivri'de Ã¶ÄŸrenci servisi devrildi; 14 yaralÄ±

Silivri'de Ã¶ÄŸrenci servisinin devrilmesi sonucu 14 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'da Ã¶ÄŸrenci taÅŸÄ±yan, A.T. idaresindeki 34 BF 1669Â plakalÄ± ve taÅŸÄ±ma belgesi olmayanÂ midibÃ¼s, GÃ¼mÃ¼ÅŸpala Mahallesi BeypazarÄ± Sokak'ta kontrolden Ã§Ä±ktÄ±.

Freninin arÄ±zalandÄ±ÄŸÄ± belirtilen araÃ§, elektrik direÄŸine Ã§arptÄ±ktan sonra yoldan Ã§Ä±karak devrildi.

Kazada sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ve araÃ§takiÂ 13 Ã¶ÄŸrenci yaralandÄ±. YaralÄ±lar Ã§evredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Tedavi altÄ±na alÄ±nan yaralÄ±larÄ±n durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.



Ä°lgili Konular Silivri 34 BF 1669
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