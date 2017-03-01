Silivri'de Ã¶ÄŸrenci servisi devrildi; 14 yaralÄ±

YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na '15 Temmuz' cevabÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Tokat'ta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, sen bu milleti tanÄ±mayabilirsin ama bu millet 15 Temmuz'da bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya nasÄ±l kahraman bir millet olduÄŸunu, nasÄ±l aziz bir millet olduÄŸunu gÃ¶sterdi." dedi.