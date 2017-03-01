Silivri'de Ã¶ÄŸrenci servisi devrildi; 14 yaralÄ±

Ä°stanbul'da Ã¶ÄŸrenci taÅŸÄ±yan, A.T. idaresindeki 34 BF 1669Â plakalÄ± ve taÅŸÄ±ma belgesi olmayanÂ midibÃ¼s, GÃ¼mÃ¼ÅŸpala Mahallesi BeypazarÄ± Sokak'ta kontrolden Ã§Ä±ktÄ±.
Freninin arÄ±zalandÄ±ÄŸÄ± belirtilen araÃ§, elektrik direÄŸine Ã§arptÄ±ktan sonra yoldan Ã§Ä±karak devrildi.
Kazada sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ve araÃ§takiÂ 13 Ã¶ÄŸrenci yaralandÄ±. YaralÄ±lar Ã§evredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Tedavi altÄ±na alÄ±nan yaralÄ±larÄ±n durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
Silivri'de Ã¶ÄŸrenci servisinin devrilmesi sonucu 14 kiÅŸi yaralandÄ±
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã¶zel Ã¶ÄŸrenci yurtlarÄ±, pansiyonlarÄ±, Ã¶ÄŸrenci apartlarÄ± ve Ã¶ÄŸrenci stÃ¼dyo dairelerine yÃ¶nelik Ã¶nemli dÃ¼zenlemeler iÃ§eren yÃ¶netmelik taslaÄŸÄ±nÄ± BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa gÃ¶nderdi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Tokat'ta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, sen bu milleti tanÄ±mayabilirsin ama bu millet 15 Temmuz'da bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya nasÄ±l kahraman bir millet olduÄŸunu, nasÄ±l aziz bir millet olduÄŸunu gÃ¶sterdi." dedi.
ÅžanlÄ±urfa'da yeni kurulan bir mahalle iÃ§in 5 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak muhtarlÄ±k seÃ§iminde, 2'si kadÄ±n 82 aday mÃ¼hrÃ¼n sahibi olmak iÃ§in kÄ±yasÄ±ya yarÄ±ÅŸacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (EÄ°T) Liderler Zirvesi iÃ§in bulunduÄŸu Pakistan'dan Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile TÃ¼rkiye'ye hareket etti
MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± YalÃ§Ä±n, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ± Ã¶ncesinde ilk etapta 9 ilde miting dÃ¼zenleneceÄŸini sÃ¶yledi
BaÅŸkasÄ±na ait pasaportla Yunanistan'a geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan PKK ve ona yardÄ±m eden 2 kiÅŸi tutuklandÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca AÄŸrÄ± Belediye BaÅŸkan Vekili olarak gÃ¶revlendirilen AÄŸrÄ± Valisi IÅŸÄ±n gÃ¶revine baÅŸladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkmenistan Devlet BaÅŸkanÄ± Berdimuhamedov ile bir araya geldi
Gazeteci yazar Davut KayacÄ±, Radyo ve Televizyon Ãœst Kurulunca TRT YÃ¶netim Kurulu iÃ§in aday gÃ¶sterildi
THY, Ä°stanbul'daki yoÄŸun sis nedeniyle Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'ndaki seferlerini durdurdu.
Evlilik programlarÄ±nÄ±n aile kurumuna olumsuz etkilerini araÅŸtÄ±racak alt komisyon baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ã‡elik seÃ§ildi
Bursa'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, evinde yakalanan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Bursa sorumlularÄ±ndan felÃ§li bir kiÅŸiye ev hapsi verildi
Suriyeli MÃ¼lteciler ve Belediyelerin SÃ¼reÃ§ YÃ¶netimi: Ä°stanbul Ã–rneÄŸi" raporuna gÃ¶re, Ä°stanbul'daki Suriyelilerin kent nÃ¼fusuna oranÄ± yÃ¼zde 3,67 oldu
Sincar KaymakamÄ± Halil, "PKK militanlarÄ± son dÃ¶nemlerde Åžengal'deki (Sincar) askeri Ã¼slerini geniÅŸletip gÃ¼Ã§lendirmeye baÅŸladÄ±. Bu geliÅŸme de Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¶yle kolay bir ÅŸekilde bÃ¶lgeden Ã§ekilmeyeceÄŸine iÅŸaret ediyor" aÃ§Ä±klaamsÄ± yaptÄ±