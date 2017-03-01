Van kedilerine Ã§ipli takip sistemi | FOTO-VÄ°DEO

YÃ¼zÃ¼ncÃ¼ YÄ±l Ãœniversitesi (YYÃœ)Â Van KedisiÂ AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Merkezince baÅŸlatÄ±lan proje kapsamÄ±nda derilerinin altÄ±na yerleÅŸtirilen Ã§ip sayesinde Van kedilerinin tÃ¼m bilgilerine ulaÅŸÄ±labiliyor.
Van Kedisi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Merkezince geÃ§en yÄ±l kedilerin saflÄ±klarÄ±nÄ±n bozulmamasÄ± ve nesillerinin devam ettirilebilmesi amacÄ±yla "Van Kedisi Takip Sistemi" Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Ã‡alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda derilerinin altÄ±na enjektÃ¶rle yerleÅŸtirilen Ã§ipler sayesinde Van kedilerinin doÄŸurduÄŸu yavru sayÄ±sÄ±, anne, babasÄ± ve kardeÅŸleriyle ilgili bilgilere Ã¶zel bir okuma sistemiyle ulaÅŸÄ±labiliyor.
Van Kedisi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Merkezi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Merkezimizin kuruluÅŸ amacÄ± Van kedisinin saflÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumak. Bu nedenle biz hayvanÄ±n yaÅŸam sÃ¼resi boyunca bÃ¼tÃ¼n davranÄ±ÅŸlarÄ±yla, doÄŸurduÄŸu yavru sayÄ±sÄ± ve yavrularÄ±n kaliteleriyle ilgili Ã¶zellikleri hakkÄ±nda bilgi sahibi olmak isteriz. Bunu bize saÄŸlayan sistem de Ã§ipli sistemdir. Bu sayede kim kimin annesi, babasÄ±, kardeÅŸi gibi bilgilere de ulaÅŸabiliyoruz. Bu, Van kedisini takip etme aÃ§Ä±sÄ±ndan araÅŸtÄ±rma merkezi olarak Ã¼zerinde ciddiyetle durduÄŸumuz bir konudur." dedi.
Kaya, ÅŸimdiye kadar merkezdeki 120 kediye Ã§ip taktÄ±klarÄ±nÄ± belirterek Van kedisi popÃ¼lasyonunun gittikÃ§e arttÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.
AmaÃ§larÄ±nÄ±n saf Van kedilerinin sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmak olduÄŸunu ifade eden Kaya, "BulduÄŸumuz her Van kedisinin sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yoruz. Bizim Van kedisinde milli Ä±rk olarak tescillediÄŸimiz Ã¶zellikler var. Bu Ã¶zelliklere sahip kedilerin sayÄ±larÄ±nÄ± artÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." dedi.
Kentte her evde bir Van kedisi bulunmasÄ±nÄ± hedeflediklerini dile getiren Kaya, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Bu hedefimize ulaÅŸÄ±ncaya kadar Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz. Van kedileri geÃ§miÅŸten bize aktarÄ±lan ve bizim de deÄŸerini bilerek bundan sonraki nesillere aktarmamÄ±z gereken hayvanlar. AraÅŸtÄ±rma merkezi olarak bu bilinÃ§teyiz. Herkesin kediler iÃ§in gerekli hassasiyeti gÃ¶stermesini bekliyoruz."
YYÃœ Van Kedisi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Merkezince baÅŸlatÄ±lan proje kapsamÄ±nda, derilerinin altÄ±na yerleÅŸtirilen Ã§ip sayesinde Van kedilerinin tÃ¼m bilgilerine ulaÅŸÄ±labiliyor
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