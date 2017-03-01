Teknoloji e-hastalÄ±klarÄ± doÄŸurdu

Ruh SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Yrd. DoÃ§. Dr. Ã–mer AkgÃ¼l, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â internetin avuÃ§ iÃ§ine sÄ±ÄŸmasÄ±, tÃ¼m ekranlarÄ±n artÄ±k hemÂ telefonÂ hem deÂ bilgisayarÂ olarak kullanÄ±labilmesininÂ ekran baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.
AkgÃ¼l, teknolojinin, faydalarÄ±nÄ±n yanÄ±nda insanlarda birtakÄ±m olumsuz etkiler de oluÅŸturabildiÄŸine dikkati Ã§ekerek, "Ä°nsanlarÄ±n bu cihazlarÄ± uzun sÃ¼re ve yoÄŸun bir ÅŸekilde kullanmasÄ± oldukÃ§a Ã¶nemli sonuÃ§lara yol aÃ§Ä±yor. Ã–zellikle interneti kullanan insanlar bir sÃ¼re sonra sosyal hayattan kopabiliyor ve dÄ±ÅŸ dÃ¼nyaya karÅŸÄ± duyarsÄ±zlaÅŸabiliyor. Bunun akabinde de internet ve teknolojik alet insanlarÄ±n hayatlarÄ±nÄ±n merkezi haline dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor. Merkez haline geldikÃ§e insanlarda teknoloji baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± da ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ oluyor. Eskiden bÃ¶yle bir baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k tÃ¼rÃ¼ yokken artÄ±k gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde uzmanlar teknoloji ve interneti de baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k tÃ¼rÃ¼ olarak kabul ediyor." diye konuÅŸtu.
AkgÃ¼l, herhangi bir baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± olan kiÅŸinin bunu Ã§ok zor kabul ettiÄŸini, istediÄŸinde bu durumdan uzak kalabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti
Toplumda sigara, alkol ve uyuÅŸturucunun baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k olarak kabul edildiÄŸini, teknoloji ve internetin de bir o kadar ciddi bir baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k tÃ¼rÃ¼ olduÄŸunu ifade eden AkgÃ¼l, "BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k tedavi edilmez. KiÅŸi kendini nasÄ±l kontrol edeceÄŸini Ã¶ÄŸrenirse teknolojinin faydalarÄ±ndan daha Ã§ok yararlanÄ±p zararlarÄ±nÄ± daha az yaÅŸayabilir. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde her ÅŸeye bir 'tÄ±k' uzaklÄ±kta olduÄŸumuz ve Ã¶zel hayatÄ±mÄ±zÄ± daha ÅŸeffaf yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in teknolojiye baÄŸlÄ± olarak hastalÄ±klar gÃ¶zÃ¼kmektedir. Toplumda Ã§ok yaygÄ±n deÄŸilmiÅŸ gibi gelse de bu hastalÄ±klara sahip olan insanlar bulunmaktadÄ±r." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Teknolojinin geliÅŸmesi, dijital araÃ§larÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± ve sosyal medyanÄ±n bilinÃ§sizce kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n bireylerde "e-hastalÄ±k" olarak nitelendirilen Ã§eÅŸitli rahatsÄ±zlÄ±klara neden olduÄŸu bildirildi.
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