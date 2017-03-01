'Dahi Ã§ocuklar' Ã‡ocuk Ãœniversitesinde hayata hazÄ±rlanÄ±yor

ÃœstÃ¼n zekalÄ±Â veÂ yetenekli Ã§ocuklar,Â KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Ã‡ocuk Ãœniversitesinde aldÄ±klarÄ± eÄŸitimle hem yeteneklerini keÅŸfediyor hem de hayata hazÄ±rlanÄ±yor.
KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece KaymakamlÄ±ÄŸÄ±, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Belediyesi, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Fatih Sultan Mehmet VakÄ±f Ãœniversitesinin iÅŸ birliÄŸiyle hayata geÃ§irilen KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Ã‡ocuk Ãœniversitesi, SÃ¶ÄŸÃ¼tlÃ¼Ã§eÅŸme Bilgi Evi binasÄ±nda hizmet veriyor.
Ã‡ocuk Ãœniversitesinde, 4, 5, 6. ve 7. sÄ±nÄ±ftaki Ã¼stÃ¼n zekalÄ± ve yetenekli Ã¶ÄŸrenciler, okul dÄ±ÅŸÄ±nda arta kalan zamanlarÄ±nda, hafta sonu ve hafta iÃ§i eÄŸitim alÄ±yor.
Ãœniversitede, robot ve elektronik, okuma, tarih, oyun kodlama, 3D tasarÄ±m, keman, gitar, baÄŸlama, satranÃ§, resim, karikatÃ¼r, hat, ebru, gÃ¼zel sanatlar, mÃ¼zik ve spor alanlarÄ±nda eÄŸitime tabi tutulan Ã¶ÄŸrenciler, tasarladÄ±klarÄ± eserleri hayata geÃ§irmeyi Ã¶ÄŸreniyor.
KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Besim MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu,Â AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã‡ocuk Ãœniversitesinin 2016-2017 eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda hizmete girdiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.
Ãœniversitede, "KÃ¼Ã§Ã¼k Mucitler Grubu" dahil 200 Ã¶ÄŸrenciye hizmet verdiklerini belirten MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, Ã¼niversiteye Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan Ã¼stÃ¼n zekalÄ± olduÄŸu tespit edilen 4, 5, 6. ve 7. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencilerinin kayÄ±t edildiÄŸini dile getirdi.Â
Merkezde hem kitabÄ± hem dÃ¼nyayÄ± anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, "Ãœniversite kÃ¼ltÃ¼rÃ¼" adÄ± altÄ±na Ã§ocuklarÄ± hayata daha iyi hazÄ±rlamayÄ± hedeflediklerini aktardÄ±.
Mehmet Besim MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, ÅŸu bilgileri verdi:
"Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n birtakÄ±m hareketlerinin yaÅŸÄ±tlarÄ±na gÃ¶re farklÄ± olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±z, kendilerini geliÅŸtirmelerini saÄŸlayacak bilim, dinamik beyinler, akÄ±l ve zeka oyunlarÄ±, zihin jimnastiÄŸi, dil atÃ¶lyelerinde eÄŸitimler alÄ±yor. AyrÄ±ca mÃ¼zik, spor, el becerilerini geliÅŸtirebildikleri atÃ¶lyelerimiz mevcut. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±z, gÃ¼nlÃ¼k programlarÄ±nÄ± aksatmayacak ÅŸekilde eÄŸitimlerini tamamlayÄ±p evlerine dÃ¶nÃ¼yor. Herhangi bir Ã¼cret almÄ±yoruz. Sadece Ã¶ÄŸrencilerimize katkÄ±da bulunmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz."
KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Ã‡ocuk Ãœniversitesinde eÄŸitmen olarak gÃ¶rev yapan AydÄ±n Ä°ncekara ise Ã¶ÄŸrencilere kodlama ve robot yapma eÄŸitimi verdiÄŸini sÃ¶yledi.
Ã‡ocuklara yazÄ±lÄ±m derslerinde, algoritma mantÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Ä°ncekara, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Bu mantÄ±k onlar iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼m anlamÄ±na geliyor. Kodlama derslerine hakim Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n belli yapÄ±larÄ± oluÅŸturduktan sonra robot sistemlerine geÃ§iÅŸ yapabileceklerine kanaat ediyoruz. PeÅŸine de mekanik legolar tarzÄ±ndaki parÃ§alarÄ±mÄ±zÄ± yerleÅŸtiriyoruz, yazÄ±lÄ±mÄ±n iÃ§ine yÃ¼klemesini saÄŸlÄ±yoruz. Genel anlamda Ã§ocuklara tasarladÄ±klarÄ± robotlarÄ± hayata geÃ§irmelerini Ã¶ÄŸretiyoruz. Ama her eÄŸitimin baÅŸÄ±nda olduÄŸu gibi ilk Ã¶nce iÅŸin sistemini, mantÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸreniyorlar, belli bir sÄ±ralamanÄ±n sonunda kendi hayallerindeki robotlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriyorlar. Kendi yazÄ±lÄ±mlarÄ±yla bu robot parÃ§alarÄ±nÄ± birleÅŸtirerek artÄ±k hayalindeki robotu yaparak hareket ettirebiliyorlar."Â
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ÃœstÃ¼n zekalÄ± ve yetenekli Ã§ocuklarÄ±n yeteneklerini keÅŸfetmek amacÄ±yla kurulan KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Ã‡ocuk Ãœniversitesinde, 4, 5, 6. ve 7. sÄ±nÄ±fta okuyan 200 Ã§ocuk eÄŸitim alÄ±yor
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