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23:02, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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Ã–SO, Bab'da iki kÃ¶yÃ¼ PYD'den kurtardÄ± | FOTO
Ã–SO, Bab'da iki kÃ¶yÃ¼ PYD'den kurtardÄ± | FOTO

Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) gÃ¼Ã§leri, Halep'in Bab ilÃ§esindeki Ã§atÄ±ÅŸmalarda PYD'den iki kÃ¶yÃ¼ kurtardÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun (Ã–SO) saha komutanlarÄ±ndan Muhammed Hatib yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, muhalif birliklerinÂ Bab ilÃ§esinin doÄŸusunda Tel Tuveyran ve Kaarat kÃ¶yÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nÃ¼Â PYD'den aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"DEAÅž, PYD ile rejim gÃ¼Ã§leri ittifak halinde"

SÃ¶z konusu kÃ¶ylerin Ã§evresinde yoÄŸun Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Hatib, "Burada DEAÅž, PYD ile rejim gÃ¼Ã§leri ittifak halinde. DEAÅž, PYD ve rejimle Ã§atÄ±ÅŸmadan kÃ¶yleri ve beldeleri bÄ±rakÄ±p Ã§ekiliyor" dedi.

Rejim gÃ¼Ã§leri, Ã¶nceki gÃ¼n Bab'Ä±n doÄŸu kesimlerinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n Ã§ekildiÄŸi yerlere ulaÅŸarak PYD kontrolÃ¼ndeki MÃ¼nbiÃ§'e ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

BÃ¶ylece, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±â€™nda TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri destekli Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu tarafÄ±ndan ele geÃ§irilen Bab ilÃ§esinin gÃ¼neyine konuÅŸlanan rejim gÃ¼Ã§leri, Rakkaâ€™ya giden gÃ¼zegahÄ± kesmiÅŸti. Rejim gÃ¼Ã§leri, Ã–SOâ€™nun harekata devam etmesine engel olmak iÃ§in DEAÅžâ€™la arasÄ±na tampon bÃ¶lge oluÅŸturmuÅŸtu.



Ä°lgili Konular pyd Bab
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