Ã–SO, Bab'da iki kÃ¶yÃ¼ PYD'den kurtardÄ± | FOTO

Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun (Ã–SO) saha komutanlarÄ±ndan Muhammed Hatib yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, muhalif birliklerinÂ Bab ilÃ§esinin doÄŸusunda Tel Tuveyran ve Kaarat kÃ¶yÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nÃ¼Â PYD'den aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
SÃ¶z konusu kÃ¶ylerin Ã§evresinde yoÄŸun Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Hatib, "Burada DEAÅž, PYD ile rejim gÃ¼Ã§leri ittifak halinde. DEAÅž, PYD ve rejimle Ã§atÄ±ÅŸmadan kÃ¶yleri ve beldeleri bÄ±rakÄ±p Ã§ekiliyor" dedi.
Rejim gÃ¼Ã§leri, Ã¶nceki gÃ¼n Bab'Ä±n doÄŸu kesimlerinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n Ã§ekildiÄŸi yerlere ulaÅŸarak PYD kontrolÃ¼ndeki MÃ¼nbiÃ§'e ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.
BÃ¶ylece, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±â€™nda TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri destekli Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu tarafÄ±ndan ele geÃ§irilen Bab ilÃ§esinin gÃ¼neyine konuÅŸlanan rejim gÃ¼Ã§leri, Rakkaâ€™ya giden gÃ¼zegahÄ± kesmiÅŸti. Rejim gÃ¼Ã§leri, Ã–SOâ€™nun harekata devam etmesine engel olmak iÃ§in DEAÅžâ€™la arasÄ±na tampon bÃ¶lge oluÅŸturmuÅŸtu.
Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) gÃ¼Ã§leri, Halep'in Bab ilÃ§esindeki Ã§atÄ±ÅŸmalarda PYD'den iki kÃ¶yÃ¼ kurtardÄ±
ABDâ€™nin baÅŸkenti Washington yakÄ±nlarÄ±ndaki Maryland eyaletinde MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n iki merkezine tehdit mektuplarÄ± gÃ¶nderildiÄŸi bildirildi
Suudi Arabistan KralÄ± Selman ile Endonezya Devlet BaÅŸkanÄ± Widodo gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Endonezya ve Suudi Arabistan arasÄ±nda ulaÅŸÄ±m, turizm, denizcilik ve enerji gibi Ã§eÅŸitli alanlarda 10 anlaÅŸma imzalandÄ±
Suriye'de ÅŸubat ayÄ±nda Ã§oÄŸu Esed ordusu ve rejim yanlÄ±sÄ± silahlÄ± yabancÄ± gruplar tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±lar sonucu 876 sivil Ã¶ldÃ¼
Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe'nin Onursal BaÅŸkanÄ± Le Pen'e, Nazi dÃ¶nemindeki gaz odalarÄ±na iliÅŸkin ifadelerinden dolayÄ± 30 bin avro para cezasÄ± verildi
Myanmar Genelkurmay BaÅŸkanÄ±, MÃ¼slÃ¼man insan haklarÄ± savunucusu avukat Ko Ni cinayetinde silahlÄ± kuvvetlerin herhangi bir dahli bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu
BM Ã‡atÄ±ÅŸma BÃ¶lgelerinde Ä°ÅŸlenen Cinsel SuÃ§lardan Sorumlu Ã–zel Temsilcisi Bangura, Irak'ta son iki yÄ±lda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalar ve terÃ¶r olaylarÄ±ndan dolayÄ± 3 bin ila 6 bin arasÄ±nda kadÄ±nÄ±n cinsel istismara mazur kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
MÃ¼nbiÃ§â€™in batÄ±sÄ± ve gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki kÃ¶ylerde Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu Demokratik Suriye GÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.
Fransa'da merkez saÄŸÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Fillon ifadeye Ã§aÄŸrÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ±n seÃ§im kampanyasÄ±na devam edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Bulgaristan'da azalma eÄŸilimi gÃ¶rÃ¼len ve doÄŸal yayÄ±lma alanlarÄ±nda yok olma tehlikesi bulunan adaÃ§ayÄ±nÄ±n toplanmasÄ± yasaklandÄ±
77 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Breivik'in cezaevi koÅŸullarÄ±yla ilgili yerel mahkemenin lehte aldÄ±ÄŸÄ± karar, bir Ã¼st mahkeme tarafÄ±ndan bozuldu
Macaristan'da kuÅŸ gribi nedeniyle 3 milyon 200 bin kÃ¼mes hayvanÄ± itlaf edildi
Kenya Madencilik BakanÄ± Kazungu, Ã¼lkede faaliyet gÃ¶steren Ä°ngiliz Acacia Madencilik'in, Kakamega eyaletinin Liranda koridorunda bÃ¼yÃ¼k miktarda altÄ±n rezervi bulduÄŸunu duyurdu
GÃ¼ney Kore ve ABD yÄ±llÄ±k ortak tatbikatÄ±na baÅŸlarken Seul hÃ¼kÃ¼metinden Kuzey Kore'ye uyarÄ± geldi
Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de istihbarat merkezini hedef alan saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 35 kiÅŸi yaralandÄ±
Ä°srail'deki ana muhalefet lideri Ä°zak Herzog, ABD'de Yahudilere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larla ilgilii ABD'deki Yahudilerin Ã¼lkeyi terk edebileceÄŸine vurgu yaptÄ±.