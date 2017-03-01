23:02, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Ã–SO, Bab'da iki kÃ¶yÃ¼ PYD'den kurtardÄ± | FOTO





Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) gÃ¼Ã§leri, Halep'in Bab ilÃ§esindeki Ã§atÄ±ÅŸmalarda PYD'den iki kÃ¶yÃ¼ kurtardÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun (Ã–SO) saha komutanlarÄ±ndan Muhammed Hatib yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, muhalif birliklerinÂ Bab ilÃ§esinin doÄŸusunda Tel Tuveyran ve Kaarat kÃ¶yÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nÃ¼Â PYD'den aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. "DEAÅž, PYD ile rejim gÃ¼Ã§leri ittifak halinde" SÃ¶z konusu kÃ¶ylerin Ã§evresinde yoÄŸun Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Hatib, "Burada DEAÅž, PYD ile rejim gÃ¼Ã§leri ittifak halinde. DEAÅž, PYD ve rejimle Ã§atÄ±ÅŸmadan kÃ¶yleri ve beldeleri bÄ±rakÄ±p Ã§ekiliyor" dedi. Rejim gÃ¼Ã§leri, Ã¶nceki gÃ¼n Bab'Ä±n doÄŸu kesimlerinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n Ã§ekildiÄŸi yerlere ulaÅŸarak PYD kontrolÃ¼ndeki MÃ¼nbiÃ§'e ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. BÃ¶ylece, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±â€™nda TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri destekli Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu tarafÄ±ndan ele geÃ§irilen Bab ilÃ§esinin gÃ¼neyine konuÅŸlanan rejim gÃ¼Ã§leri, Rakkaâ€™ya giden gÃ¼zegahÄ± kesmiÅŸti. Rejim gÃ¼Ã§leri, Ã–SOâ€™nun harekata devam etmesine engel olmak iÃ§in DEAÅžâ€™la arasÄ±na tampon bÃ¶lge oluÅŸturmuÅŸtu.

Ä°lgili Konular pyd Bab

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.