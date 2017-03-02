09:10, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n | 2 Mart 2017

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BeÅŸtepe Millet Kongre ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde UluslararasÄ± OmbudsmanlÄ±k ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.



- CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek.



2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, ATO Congresium'da "15 Temmuz Darbe GiriÅŸimi - KÃ¼resel SatranÃ§" temalÄ± UluslararasÄ± Demokrasi Kongresi'ne katÄ±lacak.



3- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Anadolu AjansÄ± (AA) EditÃ¶r MasasÄ±'na konuk olacak.





YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET



1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, BaÄŸcÄ±lar Belediyesi Engelliler Merkezi'nde EURECERT sertifika tÃ¶renine ve AK Parti Ä°stanbul SeÃ§im Koordinasyon Merkezince dÃ¼zenlenen "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi" konferansÄ±na katÄ±lacak.



2- Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Fransa'da AvrupalÄ± TÃ¼rk Demokratlar BirliÄŸi (UETD) Strazburg binasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaparak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek, Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸinin (DÄ°TÄ°B) Strazburg'daki merkezinde sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.



- BozdaÄŸ, Almanya'da TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±yla buluÅŸacak.



3- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, Gemlik Belediyesi toplu konut temel atma tÃ¶renine, Ä°negÃ¶l merkezi kapalÄ± pazar yeri aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na ve Ä°znik fetih ÅŸenliklerine katÄ±lacak.



4- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Vilayetler Evi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek 103. DÃ¶nem KaymakamlÄ±k Kura Ã‡ekim TÃ¶reni'ne katÄ±lacak.



5- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ ile Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, Latanya Otel'de dÃ¼zenlenen "TÃ¼rkiye Aktif ve SaÄŸlÄ±klÄ± YaÅŸlanma Zirvesi"ne iÅŸtirak edecek.



6- TBMM'den



- Genel Kurulda, bazÄ± uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ±n onaylanmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±larÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.



- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda TÃ¼rkiye Uzay AjansÄ± KurulmasÄ± ve Uzaya YÃ¶nelik Faaliyetlerin DÃ¼zenlenmesi HakkÄ±nda Kanun TasarÄ±sÄ± ele alÄ±nacak.



EKONOMÄ°



1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, GÃ¼mÃ¼ÅŸova ilÃ§esinde tablet daÄŸÄ±tÄ±m tÃ¶renine katÄ±lacak, Cumayeri Belediyesini ziyaret edecek, halk oylamasÄ±na iliÅŸkin kampanyanÄ±n lansmanÄ±na iÅŸtirak edecek.





2- TÃœÄ°K, geÃ§en yÄ±la iliÅŸkin evlenme ve boÅŸanma istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.





DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°



1- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TBMM DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonunda "TÃ¼rk DÄ±ÅŸ PolitikasÄ±ndaki Son GeliÅŸmeler" konulu bilgilendirme yapacak.



2- Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, MÄ±sÄ±râ€™a ziyarette bulunacak.Â





3- DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.



4- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.





5- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.





KÃœLTÃœR SANAT



1- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, Ã–zbekistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Rustam Azimov ve Ekonomik Ä°liÅŸkiler, YatÄ±rÄ±mlar ve Ticaret BakanÄ± Elyor Ganiyec ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.Â





SPOR



1- Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek final ilk maÃ§Ä±nda Kayserispor ile FenerbahÃ§e karÅŸÄ±laÅŸacak.Â





2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas-FenerbahÃ§e ve Galatasaray Odeabank-Real Madrid maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.Â





3- Basketbol KadÄ±nlar TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda yarÄ± final maÃ§larÄ± oynanacak. YarÄ± finalde Bellona AGÃœ-FenerbahÃ§e ve BeÅŸiktaÅŸ-YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.





4- Voleybol Erkekler CEV KupasÄ± Ã§eyrek final ilk maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e, Fransa'nÄ±n GFC Ajaccio takÄ±mÄ±yla Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.





Ã–ZEL HABER



1- GRAFÄ°KLÄ° - Åžafak operasyonlarÄ± DEAÅž'a nefes aldÄ±rmadÄ±

- TÃ¼rkiye, yurt genelinde geÃ§en ay terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik eÅŸ zamanlÄ± ÅŸafak operasyonlarÄ±yla Ã¶rgÃ¼te aÄŸÄ±r darbe vurduÂ

- Bir yandan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'yla sÄ±nÄ±r Ã¶tesinde DEAÅž'la etkin mÃ¼cadelesini sÃ¼rdÃ¼ren TÃ¼rkiye, yurt iÃ§inde de Ã¶rgÃ¼te gÃ¶z aÃ§tÄ±rmayarak, geÃ§en ay 957 kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ± operasyonlara imza attÄ±

- AralarÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n yÃ¶netim kadrosundan olduÄŸu belirlenen isimlerin de bulunduÄŸu operasyonlar kapsamÄ±nda 122 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi tutuklandÄ±, mÃ¼himmat ve patlayÄ±cÄ± maddeler ele geÃ§irildi

- El Bab'Ä±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden geri alÄ±nmasÄ±yla DEAÅž tehdidinin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndan tamamen uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± sayesinde 230 meskun mahal ve bin 925 kilometrekare alanda da kontrol saÄŸlandÄ±



2- "Son 4 ayda Ã¼st Ã¼ste kesintisiz ihracat artÄ±ÅŸÄ±"

- TÄ°M BaÅŸkanÄ± Mehmet BÃ¼yÃ¼kekÅŸi:

- "2014 yÄ±lÄ±ndan beri Ã¼st Ã¼ste 4 ay ihracat artÄ±ÅŸÄ± olmamÄ±ÅŸtÄ±, ilk olarak son 4 ayda Ã¼st Ã¼ste kesintisiz ihracat artÄ±ÅŸÄ± var. Bu da bizim iÃ§in sevindirici bir geliÅŸme"

- "2017 yÄ±lÄ±nda ihracatÄ±mÄ±zda Allah'tan bir mani olmazsa her ay artÄ±ÅŸ aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±z"

- "AB'ye ihracatÄ±mÄ±zÄ±n oranÄ± geÃ§en sene yÃ¼zde 48 civarÄ±ndaydÄ±, bu sene yÃ¼zde 50'nin Ã¼zerine Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± hedefliyoruz"



3- TL, 5 aydan sonra ÅŸubatta deÄŸer kazandÄ±Â



- Dolar karÅŸÄ±sÄ±ndaki 5 aylÄ±k zayÄ±f seyrini geÃ§en ay sonlandÄ±ran TL, sÃ¶z konusu dÃ¶nemde yÃ¼zde 3,54 deÄŸer kazandÄ±



- SAXO Capital Strateji UzmanÄ± CÃ¼neyt Paksoy:



- "TCMB'nin kararlÄ± ve proaktif adÄ±mlarÄ± ile en azÄ±ndan kÄ±sa vade adÄ±na volatilitenin azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 'devamlÄ± yÃ¼kselen kur' algÄ±sÄ±nÄ±n normalleÅŸtiÄŸini gÃ¶rmekteyiz"



- Deniz Ã–zel ve YatÄ±rÄ±m Grubu YÃ¶netmeni Orkun GÃ¶dek:



- "TCMB'nin hayata geÃ§irdiÄŸi uygulamalar ile birlikte TL'nin aÃ§Ä±ÄŸa satÄ±lma durumu terse dÃ¶ndÃ¼ ve ciddi anlamda deÄŸer kazanÃ§larÄ± gÃ¶zlendi"





