09:28, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

BaÅŸÄ±na 1,5 milyon lira Ã¶dÃ¼l konulan PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





Mardin'in Nusaybin ilÃ§esindeki operasyonda biri aranan terÃ¶ristler listesinde "mavi" kategoride yer alan 2 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mardin'inÂ NusaybinÂ ilÃ§esinde 2 PKK Ã¼yesinin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 12 Åžubat'ta Nusaybin ilÃ§esinin kÄ±rsalÄ±nda, sÃ¶zde "Ã–meryan bÃ¶lgesi"nde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan "Åžehit Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Sezer Aydemir Operasyonu"nun devam ettiÄŸi bildirildi. Operasyonda, DoÄŸanlÄ± Mahallesi'nde, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n 2 Ã¼st dÃ¼zey mensubunun uzun namlulu silahlarÄ± ile etkisiz hale getirildiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, ayrÄ±ca Ã§ok sayÄ±da patlayÄ±cÄ± ve Ã¶rgÃ¼tsel dÃ¶kÃ¼man da ele geÃ§irildiÄŸi kaydedildi.Â Ã–te yandan, etkisiz hale getirilen PKK'nÄ±n 2 Ã¼st dÃ¼zey mensubundanÂ SoroÂ kod adlÄ±Â Salih Kaplan'Ä±n sÃ¶zde Mardin eyalet sorumlusu olduÄŸu ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aranan terÃ¶ristler listesinde "mavi" kategoride yer aldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. ViranÅŸehir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n talimatÄ±nÄ± verdiÄŸi belirlendi Operasyonda, 1 Mart'ta DoÄŸanlÄ± Mahallesi'nde etkisiz hale getirilen PKK'nÄ±nÂ 2 Ã¼st dÃ¼zey mensubunun Ã¼zerindeÂ 4 bin 600 dolar, bulunduklarÄ± sÄ±ÄŸÄ±nakta da yaklaÅŸÄ±kÂ 10 kilogram esrarÂ ele geÃ§irildi. BaÅŸÄ±na 1,5 milyon lira Ã¶dÃ¼l konulan Kaplan, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aranan terÃ¶ristler listesinde "mavi" kategoride yer alÄ±yordu. BÃ¶lgedeki saldÄ±rlarÄ±n talimatÄ±nÄ± verdiÄŸi, batÄ± illerine kÄ±rsaldan gelen terÃ¶ristleri yÃ¶nlendirdiÄŸi ve patlayÄ±cÄ±lar gÃ¶nderdiÄŸi belirlenen Kaplan'Ä±n, son olarakÂ ViranÅŸehir'dekiÂ SavcÄ±lar Sitesi'ne bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la yapÄ±lan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n talimatÄ±nÄ± verdiÄŸi belirlendi. Etkisiz hale getirilen Zinnarin kod adlÄ± Hacire Tanhan'nÄ±n ise Kaplan'Ä±n yardÄ±mcÄ±sÄ± ve sÃ¶zde Ã–meryan bÃ¶lge sorumlusu olduÄŸu, ayrÄ±ca PKK'nÄ±n sÃ¶zde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) sorumlusu olduÄŸu belirlendi. ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n ViranÅŸehir ilÃ§esinde 17 Åžubat'ta YeniÅŸehir Mahallesi'ndeki SavcÄ±lar Sitesi'ne bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la yapÄ±lan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 2 kiÅŸi ÅŸehit olmuÅŸ, 48 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

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