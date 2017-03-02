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Kopenhag'da gençlerle polis çatıştı
Kopenhag'da gençlerle polis çatıştı

Başkentte, Gençlik Evi'nin yıkılmasının 10'uncu yılında binadan geriye kalan boş arazide eylem yapan gençler, bazı banka ve mağazalara zarar vererek polise saldırdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın Nörrebro semti Jagtvej 69 adresinde bulunan eski Gençlik Evi'nin boşaltılarak yıkılmasının 10'uncu yılında düzenlenen gösteride, "otonom" olarak adlandırılan sol görüşlü gençler ile polis arasında çatışma çıktı.

Evin yıkılmasını unutmadıklarını belirten pankart taşıyan yaklaşık bin kişilik grup, yürüyüşe geçti.

Yürüyüş sırasında eylemcilerden bazıları banka ATM'leri ve camları ile mağazalara taşlarla saldırdı. Gençler, bankaların camları ve duvarlarına sprey boyalarla sloganlar da yazdı. Saldırı nedeniyle 3 banka ve birkaç mağazada zarar oluştu.

Göstericiler arasında bulunan yüzleri maskeli bazı kişiler, Jagtvej 69 adresine geldiklerinde havai fişek, boya, şişe, demir çubuk ve kaldırım taşlarıyla polisleri hedef aldı.

Gruptan bazıları polisle çatışmaya devam ederken, bir bölümü de arazide ateş yakıp müzik eşliğinde eğlenmek istedi.

Bölgede uzun süre polisle çatışan gençler, süpermarket sepetlerini polis araçlarının önüne sürerek çöp konteynerleriyle barikat oluşturmaya çalıştı.

Polisin Danca, İngilizce ve Almanca yaptığı anonsta, gösterinin olaylardan dolayı iptal edildiği ve herkesin alanı terk etmesi gerektiği çağrısına eylemciler riayet etmedi. Bunun üzerine harekete geçen polisler, cop kullanıp ablukaya alarak göstericileri bölgeden çıkarttı.

Grubun yeni Gençlik Evi'ne doğru yürüyüşü sırasında da polisle aralarında gerginlik yaşandı. Polis, Nörrebro semti Dortheavej Caddesi'ndeki söz konusu binaya ulaşan gençlere bölgeyi terk etmeleri uyarısında bulundu.

Yüzleri maskeli eylemcilerden bazıları havai fişek yaktı, kimileri de ellerindeki şişeleri polislere fırlattı.

Polis ekipleri Gençlik Evi'ne girip arama yapmak istedi ancak bazı göstericiler bunu engellemeye çalıştı. Bunun üzerine bölgeye takviye emniyet güçleri sevk edildi.

Evin sözcüsü ile polis arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından evden çıkan 100'e yakın kişinin kimlik sorguları yapıldı. İçerideki 3 kişinin çıkmak istememesi üzerine yaklaşık 50 kişilik polis ekibi binaya girdi. Arama yapan polis ekipleri, onları gözaltına alarak dışarı çıktı. Bu kişilerden ikisi kimlik sorgularının ardından salıverildi, biri ise polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Danimarka medyası, 8-10 kişinin gözaltına alındığını yazdı ancak polisten bu konuda henüz açıklama yapılmadı.

BAŞBAKAN'DAN POLİSE ÖVGÜ

Başbakan Lars Lökke Rasmussen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam düşüncelerim, tüm demokratik Danimarkalılar için sükunet ve asayiş sağlayan çalışkan polislerimizle." ifadesini kullandı.

Polisle çatışan gençleri "aşırı radikal solcu" olarak niteleyen Rasmussen, antidemokratik, kavga yanlısı bu tür kişilerin Danimarka gençliğini temsil etmediğini vurguladı.

Muhalefet partileri de gençler tarafından polise yapılan saldırıları kınadıklarını bildirdi.



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