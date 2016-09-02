Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¶revli kamu personelinin izinleri iptal

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mÂ imzasÄ±yla yayÄ±mlanan genelge ileÂ yurt dÄ±ÅŸÄ±Â 57 Ã¼lkedekiÂ tÃ¼m kamu gÃ¶revlilerininÂ izinleriÂ halk oylamasÄ±ndaÂ gÃ¶rev almalarÄ± nedeniyle durduruldu.
Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan "yurt dÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¶revli kamu personelinin izinlerinin durdurulmasÄ±na iliÅŸkinÂ BaÅŸbakanlÄ±k genelgesi"nde, TBMM Genel Kurulunca kabul edilen 6771 sayÄ±lÄ± TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun'un 11 Åžubat tarihli Resmi Gazete'de yer aldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.
3376 sayÄ±lÄ± Anayasa DeÄŸiÅŸikliklerinin Halkoyuna SunulmasÄ± HakkÄ±nda Kanun'un 2'nci maddesinde, "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸininÂ halk oylamasÄ±, ilgili Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi Kanununun Resmi Gazete'de yayÄ±mÄ±nÄ± takip eden altmÄ±ÅŸÄ±ncÄ± gÃ¼nden sonraki ilk pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lÄ±r." hÃ¼kmÃ¼ne yer verildiÄŸi belirtilen genelgede, bu hÃ¼kÃ¼m Ã§erÃ§evesinde anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ± tarihinin YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun (YSK) 11 Åžubat tarihli kararÄ± ile 16 Nisan olarak belirlendiÄŸi ifade edildi.
Bununla birlikte yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± seÃ§menlerin 16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±nda, bulunduklarÄ± Ã¼lkelerde veya oy verme gÃ¼nlerinde bulunduklarÄ± yerlerdeki temsilciliklerde kurulacak sandÄ±klarda oy kullanabileceÄŸi bildirilen genelgede, ÅŸunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda; YSK'nÄ±n 15 Åžubat 2017 tarihli ve 101 sayÄ±lÄ± kararÄ± ile 16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak olan Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± seÃ§menlerin 57 Ã¼lkede 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasÄ±nda ve azami 14 gÃ¼n sÃ¼re ile oy kullandÄ±rÄ±lmasÄ±na, oy verme baÅŸlangÄ±Ã§ tarihlerinin ve oy kullanma sÃ¼relerinin Ã¼lkelerine gÃ¶re farklÄ± olabileceÄŸine ancak oy kullanmanÄ±n son gÃ¼nÃ¼nÃ¼n 9 Nisan olduÄŸuna karar verilmiÅŸtir.
YSK'nÄ±n 101 sayÄ±lÄ± kararÄ± ile oy kullanma tarihleri belirlenen 57 Ã¼lkedeki tÃ¼m kamu gÃ¶revlilerinin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lacak halk oylamasÄ±nda gÃ¶rev almalarÄ±nÄ±n gerekmesi nedeniyle, mezkur kararda belirtilen Ã¼lkelerde gÃ¶rev yapan tÃ¼m kamu gÃ¶revlilerinin izinleri, kararda belirtilen oy kullanma tarihleri sÃ¼resince durdurulmuÅŸtur."
Ä°zmir, Ä°stanbul, Ankara, Antalya'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 26 ildeki eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu tespit edilen 71 asker ve 6 askeri personel yakÄ±nÄ±ndan 40'Ä± yakalandÄ±.
Mali'deki barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda Ã¼lkenin kuzeyindeki bazÄ± bÃ¶lgelerde geÃ§ici yÃ¶netimler kuruldu
Mardin'in Nusaybin Ä°lÃ§esi'ne baÄŸlÄ± kÄ±rsal kesimdeki KorukÃ¶y ve DoÄŸanlÄ± mahallelerinde, farklÄ± tarihlerde uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±, bugÃ¼n saat 10.00 itibariyle sona erdi.
Ä°TO, ÅŸubat ayÄ±nda Ä°stanbul'da perakende fiyatÄ± en fazla artan Ã¼rÃ¼nÃ¼n yÃ¼zde 29,44 ile salatalÄ±k olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Hakkari'nin Åžemdinli ilÃ§esinde vatandaÅŸlarÄ±n jandarmaya ihbarÄ± sonucu kayalÄ±k bÃ¶lgede topraÄŸa gÃ¶mÃ¼lÃ¼ 500 kilogramlÄ±k 6 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ele geÃ§irildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m imzasÄ±yla yayÄ±mlanan genelge ile yurt dÄ±ÅŸÄ± 57 Ã¼lkedeki tÃ¼m kamu gÃ¶revlilerinin izinleri halk oylamasÄ±nda gÃ¶rev almalarÄ± nedeniyle durduruldu
Meteoroloji'den Ã¼lke genelinin parÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu ve yaÄŸmurlu bir havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Mardin'in Nusaybin ilÃ§esindeki operasyonda biri aranan terÃ¶ristler listesinde "mavi" kategoride yer alan 2 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
Silivri'de Ã¶ÄŸrenci servisinin devrilmesi sonucu 14 kiÅŸi yaralandÄ±
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã¶zel Ã¶ÄŸrenci yurtlarÄ±, pansiyonlarÄ±, Ã¶ÄŸrenci apartlarÄ± ve Ã¶ÄŸrenci stÃ¼dyo dairelerine yÃ¶nelik Ã¶nemli dÃ¼zenlemeler iÃ§eren yÃ¶netmelik taslaÄŸÄ±nÄ± BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa gÃ¶nderdi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Tokat'ta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, sen bu milleti tanÄ±mayabilirsin ama bu millet 15 Temmuz'da bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya nasÄ±l kahraman bir millet olduÄŸunu, nasÄ±l aziz bir millet olduÄŸunu gÃ¶sterdi." dedi.
ÅžanlÄ±urfa'da yeni kurulan bir mahalle iÃ§in 5 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak muhtarlÄ±k seÃ§iminde, 2'si kadÄ±n 82 aday mÃ¼hrÃ¼n sahibi olmak iÃ§in kÄ±yasÄ±ya yarÄ±ÅŸacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (EÄ°T) Liderler Zirvesi iÃ§in bulunduÄŸu Pakistan'dan Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile TÃ¼rkiye'ye hareket etti
MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± YalÃ§Ä±n, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ± Ã¶ncesinde ilk etapta 9 ilde miting dÃ¼zenleneceÄŸini sÃ¶yledi
BaÅŸkasÄ±na ait pasaportla Yunanistan'a geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan PKK ve ona yardÄ±m eden 2 kiÅŸi tutuklandÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca AÄŸrÄ± Belediye BaÅŸkan Vekili olarak gÃ¶revlendirilen AÄŸrÄ± Valisi IÅŸÄ±n gÃ¶revine baÅŸladÄ±