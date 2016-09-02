09:40, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¶revli kamu personelinin izinleri iptal

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mÂ imzasÄ±yla yayÄ±mlanan genelge ileÂ yurt dÄ±ÅŸÄ±Â 57 Ã¼lkedekiÂ tÃ¼m kamu gÃ¶revlilerininÂ izinleriÂ halk oylamasÄ±ndaÂ gÃ¶rev almalarÄ± nedeniyle durduruldu.

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan "yurt dÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¶revli kamu personelinin izinlerinin durdurulmasÄ±na iliÅŸkinÂ BaÅŸbakanlÄ±k genelgesi"nde, TBMM Genel Kurulunca kabul edilen 6771 sayÄ±lÄ± TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun'un 11 Åžubat tarihli Resmi Gazete'de yer aldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

3376 sayÄ±lÄ± Anayasa DeÄŸiÅŸikliklerinin Halkoyuna SunulmasÄ± HakkÄ±nda Kanun'un 2'nci maddesinde, "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸininÂ halk oylamasÄ±, ilgili Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi Kanununun Resmi Gazete'de yayÄ±mÄ±nÄ± takip eden altmÄ±ÅŸÄ±ncÄ± gÃ¼nden sonraki ilk pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lÄ±r." hÃ¼kmÃ¼ne yer verildiÄŸi belirtilen genelgede, bu hÃ¼kÃ¼m Ã§erÃ§evesinde anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ± tarihinin YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun (YSK) 11 Åžubat tarihli kararÄ± ile 16 Nisan olarak belirlendiÄŸi ifade edildi.

Bununla birlikte yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± seÃ§menlerin 16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±nda, bulunduklarÄ± Ã¼lkelerde veya oy verme gÃ¼nlerinde bulunduklarÄ± yerlerdeki temsilciliklerde kurulacak sandÄ±klarda oy kullanabileceÄŸi bildirilen genelgede, ÅŸunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda; YSK'nÄ±n 15 Åžubat 2017 tarihli ve 101 sayÄ±lÄ± kararÄ± ile 16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak olan Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± seÃ§menlerin 57 Ã¼lkede 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasÄ±nda ve azami 14 gÃ¼n sÃ¼re ile oy kullandÄ±rÄ±lmasÄ±na, oy verme baÅŸlangÄ±Ã§ tarihlerinin ve oy kullanma sÃ¼relerinin Ã¼lkelerine gÃ¶re farklÄ± olabileceÄŸine ancak oy kullanmanÄ±n son gÃ¼nÃ¼nÃ¼n 9 Nisan olduÄŸuna karar verilmiÅŸtir.

YSK'nÄ±n 101 sayÄ±lÄ± kararÄ± ile oy kullanma tarihleri belirlenen 57 Ã¼lkedeki tÃ¼m kamu gÃ¶revlilerinin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lacak halk oylamasÄ±nda gÃ¶rev almalarÄ±nÄ±n gerekmesi nedeniyle, mezkur kararda belirtilen Ã¼lkelerde gÃ¶rev yapan tÃ¼m kamu gÃ¶revlilerinin izinleri, kararda belirtilen oy kullanma tarihleri sÃ¼resince durdurulmuÅŸtur."