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Ortadoğu
Güncelleme: 09:20, 02 Mart 2017 Perşembe

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BM: Esed rejimi ve Rusya savaş suçu işledi
BM: Esed rejimi ve Rusya savaş suçu işledi

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun yeni raporunda, Esed rejimi ve Rusya'nın Halep'te savaş suçu işlediği açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin Halep ilinin doğusunda sivillere yönelik Esed rejimi ve Rusya tarafından yapılan hava bombardımanları ve yardım konvoylarına yapılan saldırıların savaş suçu teşkil ettiğini bildirdi.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun, 21 Temmuz-22 Aralık 2016 tarihlerinde Halep'teki insan hakları ihlalleri iddiaları üzerine yapılan soruşturmaları içeren raporu açıklandı.

Komisyon Başkanı Paulo Sergio Pinheiro, BM Cenevre Ofisi'nde rapora ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Halep'te yaşanan iç savaşta sivillerin savaş suçuna kurban gittiğini söyledi.

Pinheiro, "Yaklaşık 5 aylık kuşatma boyunca rejim ve Rusya hava kuvvetlerinin aralıksız hava saldırıları sonucu Halep'in doğusunda birçok sivil hayatını kaybetti. Hastaneler, okullar ve pazar yerleri moloz yığını haline döndü." dedi.

Rejim destekçilerinin, şehirdeki muhaliflerin kontrolündeki yerleşim merkezlerini klor gazı, misket bombası, sığınak delici ve yangın bombalarıyla saldırması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce sivilin öldüğünü aktaran Pinheiro, sivillerin kasıtlı olarak hedef alındığını vurguladı. 

"RAPORUMUZDA SAVAŞ SUÇUNUN İŞLENDİĞİNİ BELİRTTİK"

Muhaliflerin aksine, Esed rejimi ve Rusya'nın hava gücüne sahip olduğuna dikkat çeken Pinheiro, "Her iki ülkenin hava kuvvetleri de sivillerin yoğun olarak yaşadığı yerleri bombaladı. Bütün analizlerimiz bunları ispat ediyor. Raporumuzda savaş suçunun işlendiğini belirttik." dedi.

BM Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Üyesi Carla del Ponte de savaş suçlularının uluslararası mahkemelerde yargılanmasına ilişkin bir soru üzerine, "Suriye'de gördüğümüz şiddeti Ruanda ve Balkanlar'da bile görmedik. Bu çok büyük bir trajedi. Halen yaşananlar inanılmaz. Evet, adalet kesinlikle yerini bulmalı." ifadesini kullandı.

"YÜZLERCE SİVİL ERKEĞİN AKIBETİ BİLİNMİYOR" 

Raporda ayrıca, Halep'in doğusunun aralık ayında rejim yanlılarınca ele geçirilmesinin ardından ailelerinden koparılan yüzlerce sivil erkek çocuk ve erkeğin bir kısmının zorla rejim ordusuna alındığını, bir bölümünün akıbetinin de bilinmediğinin altı çizildi.

Bu arada raporda, Halep'in doğusunda muhalif savaşçıların sivil halkı "canlı kalkan" olarak kullandığı iddia edilerek bunun da savaş suçu olduğu öne sürüldü.



İlgili Konular BM Esed rejimi rusya
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