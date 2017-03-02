09:39, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

Meteoroloji'den yaÄŸmur uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, Ã¼lke genelinin parÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Ä°Ã§ Anadolu'nun batÄ±sÄ±, BatÄ± Karadeniz'in iÃ§ kesimleri, DoÄŸu Anadolu'nun gÃ¼ney ve batÄ±sÄ±, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu ile Yozgat, KÄ±rÅŸehir, Aksaray, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane, Bayburt, BingÃ¶l ve MuÅŸ Ã§evrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak, KÄ±yÄ± Ege, Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile Ã‡anakkale ve BalÄ±kesir Ã§evrelerinde gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak, Tunceli, BingÃ¶l, MuÅŸ, Bitlis ve Hakkari Ã§evrelerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur, BatÄ± Akdeniz'in iÃ§ kesimlerinin yÃ¼kseklerinde yer yer kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n MuÄŸla, AydÄ±n kÄ±yÄ±larÄ±, Antalya, Isparta'nÄ±n gÃ¼ney ve batÄ±sÄ±, Burdur'un doÄŸu kesimleri ile zamanla Mersin Ã§evrelerinde kuvvetli ve yer yer Ã§ok kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Ä°Ã§ Anadolu'nun kuzeydoÄŸusu, DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimleri ve DoÄŸu Anadolu'da buzlanma ve don olayÄ± ile birlikte doÄŸu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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