10:13, 02 Mart 2017 Perşembe

Malezya, Kuzey Kore vatandaşlarına vize zorunluluğu getiriyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Malezya, gelecek haftadan itibaren Kuzey Kore vatandaşlarına vize uygulamaya başlayacak.

Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Zahid Hamidi, yaptığı açıklamada, gelecek haftadan itibaren Kuzey Kore vatandaşlarının Malezya'ya vizesiz seyahat uygulamasına son verileceğini söyledi.

Zahid, Kuzey Kore vatandaşlarını vize almaya zorunlu kılan kararın, ulusal güvenlik gerekçesiyle alındığına dikkat çekti.

Karar, Kim Jong-nam'ın 13 Şubat'ta Kuala Lumpur uluslararası havalimanında biri Endonezya diğeri Vietnam vatandaşı iki kadın tarafından VX sinir gazıyla öldürülmesinin ardından geldi.

İktidarın büyük ortağı Birleşik Malay Ulusal Organizasyonu (UMNO) partisine mensup bir grup, geçen hafta Kuzey Kore Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteride, hükümetin Kuzey Kore vatandaşlarına vize muafiyeti uygulamasına son vermesi çağrısı yapmıştı.

Kim Jong-nam cinayetiyle ilgili olarak Endonezya ve Vietnam vatandaşı iki kadının yargılanmasına dün başlanmıştı.

Sanıklar, mahkeme heyetinin ilk duruşmada yönelttiği suçlamaları reddetti. Davanın ikinci duruşması 13 Nisan'da yapılacak. Sanıklar, suçlu bulunmaları halinde idam cezasına çarptırılabilir.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat'ta Kuala Lumpur'daki havalimanında uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Güvenlik kameralarındaki görüntüler sayesinde önce Siti Ayşe, otel odasında yakalanmış sonra da Doan Thi Huong, ülkeyi terk etmek isterken havalimanında gözaltına alınmıştı.