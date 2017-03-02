10:33, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

VatandaÅŸ ihbar etti, 500 kilogram patlayÄ±cÄ± bulundu





Hakkari'nin Åžemdinli ilÃ§esinde vatandaÅŸlarÄ±n jandarmaya ihbarÄ± sonucu kayalÄ±k bÃ¶lgede topraÄŸa gÃ¶mÃ¼lÃ¼ 500 kilogramlÄ±k 6 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hakkari'de kayalÄ±klar arasÄ±nda topraÄŸa gizlenmiÅŸ 6 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± bulundu. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlilerince PKK/KCK'nÄ±n faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesi ve engellenmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Åžemdinli ilÃ§esinde vatandaÅŸlarÄ±n Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± 156 Jandarma Ä°mdat HattÄ±'na yaptÄ±ÄŸÄ± ihbara istinaden GeliÅŸen kÃ¶yÃ¼ kÄ±rsal alanÄ±nda arama ve tarama faaliyeti yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi: "YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda kayalÄ±klar arasÄ±na ve topraÄŸÄ±n altÄ±na gizlenmiÅŸ vaziyette toplam 500 kilogram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda 6 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± tespit edilmiÅŸtir. Tespit edilen el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zenekleri usulÃ¼ne uygun olarak yerinde imha edilmiÅŸ olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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