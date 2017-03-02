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Suriye konulu Cenevre 4 görüşmelerinde önemli bir gün
Suriye konulu Cenevre 4 görüşmelerinde önemli bir gün

Cenevre'de devam eden Suriye konulu görüşmelerinin 7. gününde muhaliflerle görüşen BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, gelinen noktadan memnun olduğunu belirterek, "Bugün önemli bir gün olacak." ifadesini kullandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsviçre'nin Cenevre kentinde süren Suriye konulu görüşmelerinin 7. gününde muhaliflerle ikinci kez görüşen Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, gelinen noktadan memnun olduğunu belirterek, "Bugün önemli bir gün olacak." dedi.

Mistura, akşam geç saatlerde sürpriz bir şekilde muhaliflerin konakladığı otele geldi.

MİSTURA: BUGÜN ÖNEMLİ BİR GÜN OLACAK

Nasır el-Hariri başkanlığındaki muhalefet heyetiyle iki saatten fazla süren günün ikinci görüşmesinin ardından kısa bir açıklama yapan Mistura, "Faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Gündemdeki bütün maddeleri derinlemesine ele alma fırsatı bulduk. Bugün önemli bir gün olacak." diye konuştu.

Muhaliflerin görüşmelerdeki tutumu ve konuları ele alma şekline övgüde bulunan Mistura, bunun kendileri için önemli bir nokta olduğunu vurguladı.

Mistura'nın gün içinde Beşşar Caferi'nin başkanlığını yaptığı rejim heyetiyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşmelerin 7. gününde BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, BM Cenevre Ofisi'nde muhalefet ve rejim heyetleriyle ayrı ayrı görüşmüştü.

Toplantı sonrası rejim heyeti açıklama yapmamış ancak muhalefet adına Nasır el-Hariri, BM'den aldıkları bilgi doğrultusunda rejimin geçiş yönetimi meselesini görüşmeyi kabul ettiğini söylemişti.

BM'deki görüşmelerin ardından Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennady Gatilov, Suriye muhalefeti heyetiyle buluşmuştu.

Muhalifler, Rusya'dan ateşkesle ilgili sorumluluğunu yerine getirmesini istemiş. Rusya tarafı ise görüşmelerin devam etmesinin Astana'da yapılacak toplantıya bağlı olduğunu açıklamıştı.

BM gözetimindeki Cenevre 4 görüşmeleri, 23 Şubat'ta başlamıştı.



İlgili Konular Suriye mistura esed rusya
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