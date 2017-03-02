11:14, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

TÃ¼rkiye'nin ilk milli baz istasyonu iÃ§in geri sayÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ASELSANÂ Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Yavuz BayÄ±z, TÃ¼rkiye'nin ilk yerliÂ *Â ULAK'Ä±n, nisan ayÄ±nda Rize'de canlÄ± ÅŸebekeye baÄŸlanarak kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BayÄ±z, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n desteÄŸi, Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n koordinasyonunda ASELSAN ana yÃ¼kleniciliÄŸinde NetaÅŸ ve Argela'nÄ±n katkÄ±larÄ±yla TÃ¼rk mÃ¼hendisler tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen TÃ¼rkiye'nin ilk milli baz istasyonu iÃ§in operatÃ¶rler tarafÄ±ndan toplam 750 sipariÅŸ sÃ¶zleÅŸmesinin imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

TasarÄ±mÄ± tamamen yerli olan ULAK ile TÃ¼rkiye'nin, dÃ¼nyanÄ±n sayÄ±lÄ± baz istasyonu Ã¼reten 5 Ã¼lkesinden biri haline geldiÄŸini dile getiren BayÄ±z, "HÄ±zla geliÅŸen teknoloji nedeniyle gÃ¼venli haberleÅŸmenin saÄŸlanmasÄ± Ã¼lkeler iÃ§in stratejik Ã¶neme sahip hale geldi. Bu nedenle ULAK ile haberleÅŸme sistemimiz daha gÃ¼venli hale gelecek. Yani yabancÄ± baz istasyonlarÄ±nÄ± kullanÄ±yoruz ancak bunlarÄ±n nereye hizmet ettiÄŸini kestirmemiz olanaksÄ±z. Yerli baz istasyonumuz ULAK'ta ise kesinlikle bÃ¶yle bir risk olmayacak. TÃ¼m haberleÅŸmemiz gÃ¼vence altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ olacak. AyrÄ±ca yerli teknoloji Ã¼retimi konusunda attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu adÄ±m, teknolojiyi alan ve kullanan deÄŸil, tasarlayan, Ã¼reten ve satan Ã¼lke haline gelinmesinde Ã§ok Ã¶nemli bir adÄ±mdÄ±r." diye konuÅŸtu.

BayÄ±z, ULAK iÃ§in Turkcell ile imzalanan protokolle kÄ±rsal alanlardaki 2G'nin 4,5G'ye entegrasyonunun saÄŸlanmasÄ± iÃ§in bin 799 baz istasyonunda ULAK baz istasyonunun kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Milli olarak tasarlanÄ±p, Ã¼retilen ULAK ile ASELSAN tarafÄ±ndan Ã¼retilecek yerli anten ile operatÃ¶rler, 4,5G ihale ÅŸartnamesinde istenilen yerlilik oranÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamalarÄ± iÃ§in Ã¶nemli bir adÄ±mÄ± atacaklar. Devletin desteÄŸi ve Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼yle hayata geÃ§irilen yerli Ã¼rÃ¼nlerin, operatÃ¶rler tarafÄ±ndan kullanÄ±lmasÄ±yla bu Ã¼rÃ¼nlerin yurt dÄ±ÅŸÄ±na satÄ±ÅŸÄ±na kapÄ± aralayacak. AyrÄ±ca daha rekabetÃ§i hale gelecek." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

SÃ¶z konusu baz istasyonunun bakÄ±m, onarÄ±m ve yedek parÃ§a desteÄŸinin ASELSAN, NetaÅŸ ve Argela tarafÄ±ndan saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren BayÄ±z, ULAK baz istasyonunun Turkcell'e 8 ay iÃ§inde, Vodafone ve TÃ¼rk Telekom'a 2 yÄ±l iÃ§inde teslimatlarÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye'nin ilk yerli baz istasyonu ULAK'Ä±n nisanda Rize'de canlÄ± ÅŸebekeye baÄŸlanarak kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirten BayÄ±z, 3 ayÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lke genelinde operatÃ¶rlerin belirleyeceÄŸi il ve ilÃ§elerde kurulumlarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

"YERLÄ° ANTEN Ä°Ã‡Ä°N OPERATÃ–RLE Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ° YAPTIK"

OperatÃ¶rlerin 4,5G ihale ÅŸartnamesinde belirtilen ikinci yÄ±l iÃ§in yÃ¼zde 40'lÄ±k yerlilik oranÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'nin ilk milli ve yerli baz istasyonu ULAK ile ASELSAN tarafÄ±ndan Ã¼retilecek yerli anten ile karÅŸÄ±layabileceklerini anlatan BayÄ±z, "ÃœÃ§ operatÃ¶rle de yerli anten tasarÄ±mÄ± iÃ§in iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±k. Bu iÅŸ birliÄŸi Ã§erÃ§evesinde operatÃ¶rlerin isteÄŸi ve ihtiyaÃ§larÄ± doÄŸrultusunda Ã¶rnek Ã¼rÃ¼nÃ¼ hazÄ±rladÄ±k." diye konuÅŸtu.

Yerli anten iÃ§in saha testlerinin mart ayÄ±nda baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren BayÄ±z, bu yÄ±lÄ±n temmuz ayÄ±nda seri Ã¼retime geÃ§eceklerini anlattÄ±. BayÄ±z, bÃ¼tÃ¼n baz istasyonlarÄ±yla uyumlu yerli antenin vatandaÅŸlarÄ±n 4,5G hÄ±zÄ±nda hizmet almasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

YERLÄ° BAZ Ä°STASYONU ANTENÄ°

Turkcell iÃ§in 4 antenli, TÃ¼rk Telekom ve Vodafone iÃ§in ise 5 antenli Ã¼retilecek yerli antenler, tÃ¼m GSM frekanslarÄ±nÄ± destekleyecek.

Elektronik olarak yÃ¶nlendirilebilen yerli anten, operatÃ¶rlerin yerli Ã¼rÃ¼n kullanÄ±m yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ saÄŸlamalarÄ±na katkÄ± saÄŸlayacak.

Yerli anten, Turkcell tarafÄ±ndan bu yÄ±l iÃ§inde, TÃ¼rk Telekom ve Vodafone tarafÄ±ndan da 2018'de canlÄ± ÅŸebekede kullanÄ±lmaya baÅŸlanacak.