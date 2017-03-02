11:14, 02 Mart 2017 Perşembe

Bulgaristan Türk köyünde mescid kapatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bulgaristan'ın Batı Trakya Veria (Karafere) iline bağlı Aleksandria (Gida) ilçesinde Batı Trakya Müslüman Türk azınlık derneğinin tüzüğüne uygun olarak açılan mescid, polis emri ile kapatıldı.

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, konu ile ilgili bir deklarasyon yayımladı.

Deklarasyonda, "Bir ibadet yeri açmak ve ibadet etmek bir azınlık hakkı olmasının ötesinde insanlık hakkıdır. İnanç özgürlüğüne saygı göstermek çağdaş devletlerin önde gelen görevlerinden biridir.

Aslında Yunanistan Anayasası’nın “13. Maddesi’nin 1. ve 2. Bentlerinde yazılı:

1. Din ve vicdan özgürlüğü dokunulmazdır. Bireysel ve siyasal hakların kullanılması herkesin dini inançlarına bağlı değildir.

2. Her bilinen din serbesttir ve bu dinin gerektirdiği bütün ibadet ve buna bağlı yükümlülükler hiç engelsiz ve yasaların himayesinde ifa edilir. İbadet hakkını kullanmak, kamu düzenini veya iyi ahlâk kurallarını ihlâl etme hakkını vermez. Dini telkin yasaktır.” konularının yaşama geçirilmesi Batı Trakya Müslüman azınlığın anayasal yurttaşlık hakkıdır.

Bu bağlamda Batı Trakya Müslüman Türk Toplumuna ait mescidin kapatılmasını kınıyor, Yunanistan Devleti’nden kendi anayasasında belirtilen inanç özgürlüğüne saygı göstermesini talep ediyoruz."