11:22, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

Evlenmeler de azaldÄ±, boÅŸanmalar da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Evlenen Ã§iftlerin sayÄ±sÄ± 2016'da bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 1,4 azalarak 594 bin 493'e geriledi. BoÅŸanan Ã§iftlerin sayÄ±sÄ± da bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 4,3 azalarak 126 bin 164 olarak gerÃ§ekleÅŸti. En fazla yabancÄ± gelin Suriyelilerden, en fazla yabancÄ± damat Almanlardan seÃ§ildi.Â

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K), 2016 yÄ±lÄ± evlenme ve boÅŸanma istatistiklerini yayÄ±mladÄ±.Â

Buna gÃ¶re, 2016'da evlenen Ã§iftlerin sayÄ±sÄ± bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 1,4 azalarak 594 bin 493 oldu. Kaba evlenme hÄ±zÄ± ise binde 7,5 olarak kayÄ±tlara geÃ§ti. BoÅŸanan Ã§iftlerin sayÄ±sÄ± da bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 4,3 azalarak 126 bin 164'e dÃ¼ÅŸtÃ¼. Kaba boÅŸanma hÄ±zÄ± da binde 1,59 olarak hesaplandÄ±.

KABA EVLENME HIZININ EN YÃœKSEK OLDUÄžU Ä°L KÄ°LÄ°S

SÃ¶z konusu yÄ±lda, kaba evlenme hÄ±zÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek olduÄŸu il, binde 10,19 ile Kilis oldu. Kilis'i binde 8,78 ile Aksaray, binde 8,74 ile ÅžanlÄ±urfa ve AdÄ±yaman izledi. Kaba evlenme hÄ±zÄ±nÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu ilin ise binde 5,07 ile GÃ¼mÃ¼ÅŸhane olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Bu ili binde 5,51 ile Bayburt, binde 5,59 ile Tunceli takip etti.

Ortalama ilk evlenme yaÅŸÄ±, geÃ§en yÄ±l erkekler iÃ§in 27,1, kadÄ±nlar iÃ§in 24 oldu. Erkek ile kadÄ±n arasÄ±ndaki ortalama ilk evlenme yaÅŸ farkÄ±nÄ±n ise 3,1Â olduÄŸu tespit edildi. Ortalama ilk evlenme yaÅŸ farkÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek olduÄŸu ilin 4,7 yaÅŸla Kars olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Karsâ€™Ä± 4,3 yaÅŸla AÄŸrÄ±, 4,2 yaÅŸla Bitlis, Ardahan ve IÄŸdÄ±r izledi. Ortalama ilk evlenme yaÅŸ farkÄ±nÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu il 2,4 yaÅŸla KarabÃ¼k oldu. KarabÃ¼k'Ã¼ 2,5 yaÅŸla ÅžÄ±rnak ve Kastamonu izledi.

YOLLAR Ä°LK 5 YILDA AYRILIYOR

Ä°statistiklere gÃ¶re, 2016 yÄ±lÄ±ndaki boÅŸanmalarÄ±n yÃ¼zde 39,1'i evliliÄŸin ilk 5 yÄ±lÄ±, yÃ¼zde 21'i ise evliliÄŸin 6-10 yÄ±lÄ± iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸti.

YABANCI GELÄ°N VE DAMATLAR

YabancÄ± gelinlerin sayÄ±sÄ± 2016 yÄ±lÄ±nda 22 bin 583 olurken, yabancÄ± gelinler toplam gelinlerin yÃ¼zde 3,8â€™ini oluÅŸturdu. YabancÄ± gelinler uyruklarÄ±na gÃ¶re incelendiÄŸinde, Suriyeli gelinler (6 bin 495 kiÅŸi) yÃ¼zde 28,8 ile birinci sÄ±rada yer aldÄ±. Suriyeli gelinleri yÃ¼zde 11,7 ile Alman gelinler (2 bin 644 kiÅŸi) ve yÃ¼zde 9,6 ile AzerbaycanlÄ± gelinler (2 bin 170 kiÅŸi) izledi.

YabancÄ± damatlarÄ±n sayÄ±sÄ± geÃ§en yÄ±l 3 bin 777 olurken, toplam damatlarÄ±n yÃ¼zde 0,6â€™sÄ±nÄ± oluÅŸturdu. YabancÄ± damatlardan Alman damatlar (bin 338 kiÅŸi) yÃ¼zde 35,4 ile birinci sÄ±rada yer aldÄ±. Alman damatlarÄ± yÃ¼zde 10 ile Suriyeli damatlar (377 kiÅŸi) ve yÃ¼zde 7,7 ile AvusturyalÄ± damatlar (291 kiÅŸi) takip etti.

KABA BOÅžANMA HIZININ EN YÃœKSEK OLDUÄžU Ä°L Ä°ZMÄ°R

Kaba boÅŸanma hÄ±zÄ±nÄ±n 2016 yÄ±lÄ±nda en yÃ¼ksek olduÄŸu il, binde 2,63 ile Ä°zmir olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.Â Bu ili binde 2,55 ile MuÄŸla, binde 2,46 ile Antalya izledi. Kaba boÅŸanma hÄ±zÄ±nÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu iller ise binde 0,15 ile Hakkari ve ÅžÄ±rnak oldu. Bu illeri de binde 0,23 ile Siirt, binde 0,25 ile MuÅŸ izledi.