DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:07, 02 Mart 2017 PerÅŸembe
GÃ¼ncel
GÃ¼ncelleme: 12:00, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
TSK'da "ByLock" operasyonu; 40 gÃ¶zaltÄ±
TSK'da

Ä°zmir, Ä°stanbul, Ankara, Antalya'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 26 ildeki eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu tespit edilen 71 asker ve 6 askeri personel yakÄ±nÄ±ndan 40'Ä± yakalandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°zmir merkezli 26 ilde, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli yazÄ±ÅŸma programÄ± "ByLock" kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 71 askeri personelden 40'Ä± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli yazÄ±ÅŸma programÄ± "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu tespit edilen aralarÄ±nda TSK'da gÃ¶revli rÃ¼tbeli subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 71 askeri personel ve yakÄ±nlarÄ±na yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenledi.

26 Ä°LDE EÅž ZAMANLI OPERASYONDA 40 GÃ–ZALTI

Ä°zmir, Ä°stanbul, Ankara, Antalya'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 26 ildeki eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, tespit edilen 71 asker ve 6 askeri personel yakÄ±nÄ±ndan 40'Ä± yakalandÄ±.

SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen ÅŸÃ¼phelilerin, iÅŸlemleri iÃ§in Ä°zmir Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼leceÄŸi belirtildi.



Ä°lgili Konular 15 Temmuz darbe giriÅŸimi TSK bylock
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
TSK'da quot ByLock quot operasyonu 40 gÃ¶zaltÄ±
TSK'da "ByLock" operasyonu; 40 gÃ¶zaltÄ±

Ä°zmir, Ä°stanbul, Ankara, Antalya'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 26 ildeki eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu tespit edilen 71 asker ve 6 askeri personel yakÄ±nÄ±ndan 40'Ä± yakalandÄ±.
Mali barÄ±ÅŸÄ±nda geÃ§ici yÃ¶netimler kuruldu
Mali barÄ±ÅŸÄ±nda geÃ§ici yÃ¶netimler kuruldu

Mali'deki barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda Ã¼lkenin kuzeyindeki bazÄ± bÃ¶lgelerde geÃ§ici yÃ¶netimler kuruldu
2 mahallede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
2 mahallede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Mardin'in Nusaybin Ä°lÃ§esi'ne baÄŸlÄ± kÄ±rsal kesimdeki KorukÃ¶y ve DoÄŸanlÄ± mahallelerinde, farklÄ± tarihlerde uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±, bugÃ¼n saat 10.00 itibariyle sona erdi.
Ä°stanbul'da Åžubat ayÄ±nÄ±n zam ÅŸampiyonu salatalÄ±k
Ä°stanbul'da Åžubat ayÄ±nÄ±n zam ÅŸampiyonu salatalÄ±k

Ä°TO, ÅŸubat ayÄ±nda Ä°stanbul'da perakende fiyatÄ± en fazla artan Ã¼rÃ¼nÃ¼n yÃ¼zde 29,44 ile salatalÄ±k olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
VatandaÅŸ ihbar etti 500 kilogram patlayÄ±cÄ± bulundu
VatandaÅŸ ihbar etti, 500 kilogram patlayÄ±cÄ± bulundu

Hakkari'nin Åžemdinli ilÃ§esinde vatandaÅŸlarÄ±n jandarmaya ihbarÄ± sonucu kayalÄ±k bÃ¶lgede topraÄŸa gÃ¶mÃ¼lÃ¼ 500 kilogramlÄ±k 6 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ele geÃ§irildi
Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¶revli kamu personelinin izinleri iptal
Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¶revli kamu personelinin izinleri iptal

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m imzasÄ±yla yayÄ±mlanan genelge ile yurt dÄ±ÅŸÄ± 57 Ã¼lkedeki tÃ¼m kamu gÃ¶revlilerinin izinleri halk oylamasÄ±nda gÃ¶rev almalarÄ± nedeniyle durduruldu
Meteoroloji'den yaÄŸmur uyarÄ±sÄ±
Meteoroloji'den yaÄŸmur uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji'den Ã¼lke genelinin parÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu ve yaÄŸmurlu bir havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
BaÅŸÄ±na 1 5 milyon lira Ã¶dÃ¼l konulan PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
BaÅŸÄ±na 1,5 milyon lira Ã¶dÃ¼l konulan PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Mardin'in Nusaybin ilÃ§esindeki operasyonda biri aranan terÃ¶ristler listesinde "mavi" kategoride yer alan 2 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
Silivri'de Ã¶ÄŸrenci servisi devrildi 14 yaralÄ±
Silivri'de Ã¶ÄŸrenci servisi devrildi; 14 yaralÄ±

Silivri'de Ã¶ÄŸrenci servisinin devrilmesi sonucu 14 kiÅŸi yaralandÄ±
Ã–zel Ã¶ÄŸrenci yurtlarÄ± yÃ¶netmeliÄŸi deÄŸiÅŸiyor
Ã–zel Ã¶ÄŸrenci yurtlarÄ± yÃ¶netmeliÄŸi deÄŸiÅŸiyor

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã¶zel Ã¶ÄŸrenci yurtlarÄ±, pansiyonlarÄ±, Ã¶ÄŸrenci apartlarÄ± ve Ã¶ÄŸrenci stÃ¼dyo dairelerine yÃ¶nelik Ã¶nemli dÃ¼zenlemeler iÃ§eren yÃ¶netmelik taslaÄŸÄ±nÄ± BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa gÃ¶nderdi
YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na '15 Temmuz' cevabÄ±
YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na '15 Temmuz' cevabÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Tokat'ta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, sen bu milleti tanÄ±mayabilirsin ama bu millet 15 Temmuz'da bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya nasÄ±l kahraman bir millet olduÄŸunu, nasÄ±l aziz bir millet olduÄŸunu gÃ¶sterdi." dedi.
ÅžanlÄ±urfa'da 1 mÃ¼hÃ¼r iÃ§in 82 aday
ÅžanlÄ±urfa'da 1 mÃ¼hÃ¼r iÃ§in 82 aday

ÅžanlÄ±urfa'da yeni kurulan bir mahalle iÃ§in 5 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak muhtarlÄ±k seÃ§iminde, 2'si kadÄ±n 82 aday mÃ¼hrÃ¼n sahibi olmak iÃ§in kÄ±yasÄ±ya yarÄ±ÅŸacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Pakistan'dan ayrÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Pakistan'dan ayrÄ±ldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (EÄ°T) Liderler Zirvesi iÃ§in bulunduÄŸu Pakistan'dan Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile TÃ¼rkiye'ye hareket etti
MHP'den 'referandum' iÃ§in ilk etapta 9 ilde miting
MHP'den 'referandum' iÃ§in ilk etapta 9 ilde miting

MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± YalÃ§Ä±n, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ± Ã¶ncesinde ilk etapta 9 ilde miting dÃ¼zenleneceÄŸini sÃ¶yledi
Ä°psala SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±nda PKK'lÄ± yakalandÄ±
Ä°psala SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±nda PKK'lÄ± yakalandÄ±

BaÅŸkasÄ±na ait pasaportla Yunanistan'a geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan PKK ve ona yardÄ±m eden 2 kiÅŸi tutuklandÄ±
AÄŸrÄ± Belediyesine gÃ¶revlendirme
AÄŸrÄ± Belediyesine gÃ¶revlendirme

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca AÄŸrÄ± Belediye BaÅŸkan Vekili olarak gÃ¶revlendirilen AÄŸrÄ± Valisi IÅŸÄ±n gÃ¶revine baÅŸladÄ±

Haberler

Bursa'daki FETÃ– zanlÄ±sÄ±na ev hapsi
Bursa'daki FETÃ– zanlÄ±sÄ±na ev hapsi

'Bylock' kullanan eski 18 emniyet mensubuna tutuklama
Bylock' kullanan eski 18 emniyet mensubuna tutuklama

Ã–KK'daki darbe giriÅŸimi davasÄ±nda ilk bÃ¼yÃ¼k itiraf
Ã–KK'daki darbe giriÅŸimi davasÄ±nda ilk bÃ¼yÃ¼k itiraf

PolatlÄ± darbe davasÄ±nda ilk gÃ¼n sona erdi
PolatlÄ± darbe davasÄ±nda ilk gÃ¼n sona erdi

ErdoÄŸan'a suikast davasÄ± sanÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸaÅŸÄ±rtan savunma
ErdoÄŸan'a suikast davasÄ± sanÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸaÅŸÄ±rtan savunma

Akar'Ä±n mÃ¼ÅŸteki olduÄŸu PolatlÄ± darbe davasÄ± baÅŸladÄ±
Akar'Ä±n mÃ¼ÅŸteki olduÄŸu PolatlÄ± darbe davasÄ± baÅŸladÄ±

Ã–KK'daki darbe giriÅŸimi davasÄ± baÅŸlÄ±yor
Ã–KK'daki darbe giriÅŸimi davasÄ± baÅŸlÄ±yor

HSYK kararnamesi ile 454 hakim ve savcÄ±nÄ±n gÃ¶rev yeri deÄŸiÅŸti
HSYK kararnamesi ile 454 hakim ve savcÄ±nÄ±n gÃ¶rev yeri deÄŸiÅŸti






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 