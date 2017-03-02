DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°zmir merkezli 26 ilde, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli yazÄ±ÅŸma programÄ± "ByLock" kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 71 askeri personelden 40'Ä± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli yazÄ±ÅŸma programÄ± "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu tespit edilen aralarÄ±nda TSK'da gÃ¶revli rÃ¼tbeli subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 71 askeri personel ve yakÄ±nlarÄ±na yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenledi.
Ä°zmir, Ä°stanbul, Ankara, Antalya'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 26 ildeki eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, tespit edilen 71 asker ve 6 askeri personel yakÄ±nÄ±ndan 40'Ä± yakalandÄ±.
SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen ÅŸÃ¼phelilerin, iÅŸlemleri iÃ§in Ä°zmir Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼leceÄŸi belirtildi.
Ä°zmir, Ä°stanbul, Ankara, Antalya'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 26 ildeki eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu tespit edilen 71 asker ve 6 askeri personel yakÄ±nÄ±ndan 40'Ä± yakalandÄ±.
Mali'deki barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda Ã¼lkenin kuzeyindeki bazÄ± bÃ¶lgelerde geÃ§ici yÃ¶netimler kuruldu
Mardin'in Nusaybin Ä°lÃ§esi'ne baÄŸlÄ± kÄ±rsal kesimdeki KorukÃ¶y ve DoÄŸanlÄ± mahallelerinde, farklÄ± tarihlerde uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±, bugÃ¼n saat 10.00 itibariyle sona erdi.
Ä°TO, ÅŸubat ayÄ±nda Ä°stanbul'da perakende fiyatÄ± en fazla artan Ã¼rÃ¼nÃ¼n yÃ¼zde 29,44 ile salatalÄ±k olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Hakkari'nin Åžemdinli ilÃ§esinde vatandaÅŸlarÄ±n jandarmaya ihbarÄ± sonucu kayalÄ±k bÃ¶lgede topraÄŸa gÃ¶mÃ¼lÃ¼ 500 kilogramlÄ±k 6 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ele geÃ§irildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m imzasÄ±yla yayÄ±mlanan genelge ile yurt dÄ±ÅŸÄ± 57 Ã¼lkedeki tÃ¼m kamu gÃ¶revlilerinin izinleri halk oylamasÄ±nda gÃ¶rev almalarÄ± nedeniyle durduruldu
Meteoroloji'den Ã¼lke genelinin parÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu ve yaÄŸmurlu bir havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Mardin'in Nusaybin ilÃ§esindeki operasyonda biri aranan terÃ¶ristler listesinde "mavi" kategoride yer alan 2 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
Silivri'de Ã¶ÄŸrenci servisinin devrilmesi sonucu 14 kiÅŸi yaralandÄ±
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã¶zel Ã¶ÄŸrenci yurtlarÄ±, pansiyonlarÄ±, Ã¶ÄŸrenci apartlarÄ± ve Ã¶ÄŸrenci stÃ¼dyo dairelerine yÃ¶nelik Ã¶nemli dÃ¼zenlemeler iÃ§eren yÃ¶netmelik taslaÄŸÄ±nÄ± BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa gÃ¶nderdi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Tokat'ta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, sen bu milleti tanÄ±mayabilirsin ama bu millet 15 Temmuz'da bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya nasÄ±l kahraman bir millet olduÄŸunu, nasÄ±l aziz bir millet olduÄŸunu gÃ¶sterdi." dedi.
ÅžanlÄ±urfa'da yeni kurulan bir mahalle iÃ§in 5 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak muhtarlÄ±k seÃ§iminde, 2'si kadÄ±n 82 aday mÃ¼hrÃ¼n sahibi olmak iÃ§in kÄ±yasÄ±ya yarÄ±ÅŸacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (EÄ°T) Liderler Zirvesi iÃ§in bulunduÄŸu Pakistan'dan Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile TÃ¼rkiye'ye hareket etti
MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± YalÃ§Ä±n, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ± Ã¶ncesinde ilk etapta 9 ilde miting dÃ¼zenleneceÄŸini sÃ¶yledi
BaÅŸkasÄ±na ait pasaportla Yunanistan'a geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan PKK ve ona yardÄ±m eden 2 kiÅŸi tutuklandÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca AÄŸrÄ± Belediye BaÅŸkan Vekili olarak gÃ¶revlendirilen AÄŸrÄ± Valisi IÅŸÄ±n gÃ¶revine baÅŸladÄ±