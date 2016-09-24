11:42, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

2 mahallede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Nusaybin Ä°lÃ§esi'ne baÄŸlÄ± KorukÃ¶y Mahallesi'nde 11 Åžubat, DoÄŸanlÄ± Mahallesi'nde ise 22 Åžubat tarihinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±yla birlikte baÅŸlatÄ±lan operasyonlar sona erdi. OperasyonlarÄ±n tamamlanmasÄ± ile birlikte her iki mahallede uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± da bugÃ¼n saat 10.00 itibariyle kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Mardin ValiliÄŸi'nce yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸÃ¶yle denildi:

"Ä°limiz Nusaybin Ä°lÃ§esi'ne baÄŸlÄ± KorukÃ¶y Mahallesi'nde olduÄŸu deÄŸerlendirilen bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ± yakalamak ve etkisiz hale getirmek maksadÄ±yla operasyon dÃ¼zenleneceÄŸi ve operasyon icra edilecek bÃ¶lgede yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla da; 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereÄŸince; 11 Åžubat 2017 Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 20.30 itibari ile Nusaybin Ä°lÃ§esi'ne baÄŸlÄ± olan, KorukÃ¶y ve 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 08.00 itibari ile de DoÄŸanlÄ± Mahallesi ile sÄ±nÄ±rlÄ± olmak Ã¼zere ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi duyurulmuÅŸtu. YukarÄ±da belirtilen yerlerde icra edilen operasyonlar sona erdiÄŸinden, her iki mahallede ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± 02/03/2017 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 10.00 itibari kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±za, can ve mal gÃ¼venliklerinin saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±na gÃ¶sterdikleri hassasiyetten dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ederiz."