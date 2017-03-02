11:46, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

Mali barÄ±ÅŸÄ±nda geÃ§ici yÃ¶netimler kuruldu





Mali'deki barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda Ã¼lkenin kuzeyindeki bazÄ± bÃ¶lgelerde geÃ§ici yÃ¶netimler kuruldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mali'nin kuzeyindeki bazÄ± kentlerde geÃ§ici yÃ¶netimlerin oluÅŸturulduÄŸu bildirildi. BarÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± Ã§erÃ§evesinde kurulmasÄ± planlanan geÃ§ici yÃ¶netimlerin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼, Ã¼lkenin kuzeyindeki Kidal bÃ¶lgesinde tÃ¶renle faaliyete baÅŸladÄ±. Kidal'deki geÃ§ici yÃ¶netimin baÅŸÄ±na, Azavad Hareketleri Koordinasyonu (CMA) yetkililerinden Hasan Ag Fagaga geÃ§ti. TÃ¶rene, hÃ¼kÃ¼met Ã¼yeleri, eski silahlÄ± gruplarÄ±n yetkilileri ve uluslararasÄ± aktÃ¶rler katÄ±ldÄ±. Ã–te yandan CMA yetkilileri, Timbuktu ve Taoudeni bÃ¶lgelerindeki geÃ§ici yÃ¶netimlerin oluÅŸturulmasÄ± konusunda sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Yerel yetkililer de Gao, Menaka, Timbuktu ve Taudeni bÃ¶lgelerinde geÃ§ici yÃ¶netimlerin bugÃ¼n ve yarÄ±n tesis edileceÄŸini dile getirdi. GÃ¶zlemciler, geÃ§ici yÃ¶netimin Kidal'de kurulmasÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nda Ã¶nemli bir adÄ±m olduÄŸunu belirterek Mali silahlÄ± gÃ¼Ã§leri, CMA Ã¼yeleriyle hÃ¼kÃ¼met yanlÄ±sÄ± gruplardan oluÅŸan ve resmi olarak iki hafta Ã¶nce gÃ¶reve baÅŸlayan askeri birliÄŸin de bu kapsamda kurulduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±. Ãœlkede 2012'de patlak veren ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n sona ermesi amacÄ±yla Cezayir'de 2015'te barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalanmÄ±ÅŸtÄ±. BarÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± ÅŸartlarÄ±nda yer alan "geÃ§ici yÃ¶netimler oluÅŸturulmasÄ±" projesinin hayata geÃ§irilmesi, bir sÃ¼re sonra bÃ¶lgenin yÃ¶netiminin anlaÅŸmaya imza atan gruplara devredilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Â

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