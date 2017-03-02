Güncelleme: 11:52, 02 Mart 2017 Perşembe

Cumhuriyetçi senatörlerden Trump'un vize yasağına tepki

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD’nin Güney Carolina eyaletinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, yedi Müslüman ülkeye yönelik vize sınırlaması ve ABD'ye giriş yasağıyla ilgili olarak “Düzenleme, bir dine savaş açmak olarak algılanırsa hepimiz kaybederiz.” dedi.

ABD ORDUSUNDA 3 BİN 500 MÜSLÜMAN ASKER VAR

Arizona eyaletinden Cumhuriyetçi Senatör John McCain ile CNN'in George Washington Üniversitesinde düzenlediği açık oturum programında soruları yanıtlayan Graham, ABD ordusunda 3 bin 500 Müslüman askerin bulunduğuna işaret ederek “Bir dinle ilgili aşağılayıcı konuştuğunuzda sadece size korumaya çalışan vatandaşlarınızı karalamış olmazsınız, aynı zamanda o dinin mensupları arasından dost edinmeyi de imkansız hale getirmiş olursunuz. Bu savaşı sadece öldürerek kazanamazsınız. Ortaklara ihtiyacınız var.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Müslüman ülkelerden ortaklara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Graham, teröristlerin mülteci ve göçmenler arasına gizlenip ülkeye sızmasıyla ilgili kaygıların anlaşılır olduğunu, dolayısıyla sıkı bir taramanın gerektiğini ancak bir ülkenin tüm vatandaşlarına kapıyı kapatmanın yanlış bir adım olduğunu belirtti.

"BÖYLE BİR ŞEY YAPTIĞINIZDA BİR DİNE SAVAŞ AÇMAK OLARAK ALGILANIRSA KAYBEDERİZ"

Trump yönetiminin yeni bir düzenlemeyle meşgul olduğuna değinen Graham, sözlerine şöyle devam etti:

“Umarım Başkan Trump şunu anlar: Böyle bir şey yaptığınızda bir dine savaş açmak olarak algılanırsa hepimiz kaybederiz. Hepimizi koruyacak ancak Müslümanlara yönelik bir yasak olmazsa o zaman hepimiz kazanırız. Dolayısıyla yeni düzenleme, Müslümanların sadece büyük vatansever Amerikalılar değil aynı zamanda bu savaşı kazanmanın anahtarı oldukları gerçeği ile dışarıdaki tehditler arasındaki farkı ortaya koyacaktır.”

IRAK YENİ DÜZENLEMEDE YOK

Arizona Senatörü McCain, ABD’ye yardım edenlerin bu tür düzenlemelerden hariç tutulması gerektiğini vurguladı.

McCain, “Bana yeni düzenlemede Irak’ın yedi ülkeden biri olmayacağı söylendi. Bu önemli çünkü Irak’ta DEAŞ ile savaşan kuvvetlerimiz var ve Irak hükümetinin iş birliğine ihtiyacımız var.” dedi.

Rusya’nın ABD seçimlerini etkilediği iddialarına değinen McCain, istihbarat kurumlarının bir sonuca varması için zaman verdiklerini, ortaya çıkacak bulgulara göre Kongrede konuyu ele alacak özel bir komisyon kurulacağını söyledi.

McCain “Vahametinden dolayı konuyu gündemde tutuyorum. Şayet Ruslar seçimlerimizi etkilemeyi başarmışlarsa bu, demokrasiye yapılan bir ölüm vuruşudur. Dolayısıyla özel bir komisyonun bu konuyu incelemesi gerektiğine inanıyorum.” diye konuştu.

Rusya’nın ABD seçimlerinde neden olduğu şaibelerden dolayı Moskova’nın Avrupa’daki faaliyetlerinin mercek altına alınmasını gerektiğini vurgulayan McCain Rusların Fransa seçimini siber saldırılarla etkilemeye çalıştıklarını ileri sürdü.

Rusya’nın Ukrayna başta olmak üzere Doğru Avrupa’da istikrarı sarsan eylemlerde bulunduğunu ifade eden McCain, Trump yönetiminin Ukrayna’ya savunma silahları vermesi gerektiğini söyledi.

Graham da Sovyetler Birliği dağıldığında Ukrayna’nın bin 200 nükleer başlığını toprak bütünlüğünün teminat altına alınması karşılığında teslim ettiğini ancak Rusya’nın ve Batı'nın sözünde durmadığını kaydetti. Graham, şunları söyledi:

"Putin ne yaptı? Hepsine basıp geçti. Peki neden ileride bize güvenilsin? (Kırım’ın Rusya tarafından işgal edilmesinden önce) En son Avrupa'da birileri kendisine ait olmayan bir toprağı güç kullanarak aldığında İkinci Dünya Savaşı’na yol açmıştı. Dolayısıyla bizim sadece mevcut yaptırımları devam ettirmemiz yeterli değil, aynı zamanda yeni yaptırımlar uygulamamız gerekir.” dedi.