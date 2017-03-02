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Dergilerin Mart ayı sayılarından
Dergilerin Mart ayı sayılarından

Dergah ve Yedi İklim Dergilerinin Mart Sayıları yayınlandı

Dergâh dergisi, Mart’ta yayınlanan 325. sayıyla edebiyat, kültür ve sanat yolculuğunda 28. yılına girdi.

Dergide bu ay, merhum Orhan Okay ile ilgili yazılar var. Öğrencileri ve tanıdıkları Hoca’nın farklı yönlerini kaleme alıyor. Bir dosya hacmine ulaşan Orhan Okay hakkındaki yazıların ilki Nazan Bekiroğlu’na ait. Bekiroğlu, duygusal ve samimi bir üslupla hocasını anıyor.

Dergah

Nazım H. Polat, Orhan Okay’ın "yazı faaliyetleri"ni merkeze alan bir metinle dergiye katkıda bulunuyor.

Necmettin Turinay, Hoca’nın nezaretinde hazırladığı tezini ve bu süreçte aralarında geçen diyalogları aktarıyor.

Ali Birinci, Okay’ın biyografi yazarlığı yönüne ve titiz araştırmacılığına odaklanıyor.

Abdullah Uçman, dinlediği ve kayıt altına aldığı Orhan Okay’ın “Tanpınar’ın İstanbul’u” başlıklı konferansını paylaşıyor.

Mustafa İsen, Hoca ile uzun yıllar devam eden ilişkisini, ailecek çıktıkları tatilleri ve onun vasıflarını anlatıyor.

Hüseyin Yorulmaz, Orhan Okay’la, Hoca’nın doğduğu semt olan Balat ve çevresinde yaptıkları bir geziyi özetliyor.

Orhan Kemal Tavukçu ise Okay’la çektirdikleri bir fotoğrafa uzun bir dipnot düşüyor.

Dergâh’ın Mart sayısında "Hareket" dergi ve camiasının vefakâr simalarından merhum Cahit Çollak da iki yol arkadaşı Fatih Gökdağ ve Muhsin Mete’nin birer yazısıyla anılıyor.

Aleyna Yıldırım, Fatma Zehra Murtazaoğlu, Taner Sarıtaş, H. Samet Koparan, Adem Yazıcı, Mehmet Baş, İbrahim Yolalan ve Davut Güner Mart sayısının şairleri.

M. Sadi Karademir ve Nurcan Yurdakul birer yazıyla "derkenar" sütunlarında katkı veriyor.

Dergâh’ın Mart sayısının hikâyecileri ise Merve Aytaç ve Mustafa Başpınar.

Necip Tosun, Murat Yalçın’nın son hikâye kitabı "Pera Mera"yı değerlendiriyor.

Mustafa Özel, yeni makalesinde okuyucularına "Sinekli Bakkal"ı gezdiriyor.

Alâattin Karaca, Gülfem Pamuk’un romanı "Kitab-ı Siyah Kalem"e ayna tutuyor.

"Orta Sayfa" sohbetinin bu ayki konuğu genç akademisyen Erol Gökşen. Gökşen ile yapılan sohbetin konusu, Tanpınar’ın bilinen-bilinmeyen yazılarını bir araya getirildiği "Hep Aynı Boşluk" ve yayına hazırladığı Tanpınar tercümeleri.

Arka kapakta ise her zaman olduğu gibi kısa bir Mustafa Kutlu hikâyesi var.

 

Yedi İklim dergisinin Mart 2017 tarihli 324. sayısı çıktı. Dergi bu sayıyla 30 yaşına girdi.

“Yedi İklim’in Şiir Boyutu” başlıklı yazısında Osman Bayraktar, dergideki şiir geleneğini anlatıyor. Bayraktar’ın ardından Mustafa Cemil Efe’nin “Hüsn-i Hatt”ı dergide yer alıyor.

Yedi İklim

Derginin şiir sayfalarında Nihat Hayri Azamat “Seyran”, Osman Serhat Erkekli ve Murat Karacan “Yorgun İnsanlık”, Ali Günvar “4. Kadir”, Yasin Doğru “Firuze”, Bedri Mermutlu “İstanbul Benim Kıyımda”, Ethem Erdoğan “Neşter”, Mehmet Tepe “Halepli Bahçe”, Abdurrahman Ekinci “Bir Dil İki İnsan” ve “Uçmak ve Fiili”, Muhammed Cemal Ünal “İşaret”, Ömer Hatunoğlu “Hayat Daimi Yorgunluk”, Sulhi Ceylan “İbn Arabi Hazretlerine Fısıldama”, Bilal Yavuz “Dehlizler Körfezinden”, İshak Aslan “Adem Güncesi”, Hayrullah Gürdağ “Sevildiğimi Biliyorum”, Hakkı Aytaç “Cennet Nene”, Fatih Memiş “Nerede Kaldı Uzak”, Mehmet Zahit Eren “Sine” ve “Sonrasız Bir Örtü”, Ayşe Adem “Serçenin Doğum Günü”, Yusuf Bilal Aydeniz “Metafiziğin Burcunda”, İlhan Kurt “İşgal”, Ahmet Avcı “Dikensiz Gülün Suretlerdeki Sancılı İzdüşümü”, Erva Aktaş Kılıç “Bir Gergefi Dokurken Çocuklar”, Fatih Şener “Ey Zülal”, Zeynep Seyyah Ak “Simyam ve Yarım Asır”, Zehra Peker “Kara Çocuk Bu Rüyayı Terk Etme” başlıklı şiirleriyle yer alıyor.

Hasan Aycın’ın bir çizgisinin de yer aldığı derginin öykü sayfaları Osman Koca’nın “Yediveren” başlıklı öyküsüyle açılıyor. Dursun Ali Sazkaya “Tepede Bekleyen Çocuk”, İsmail Demirel “Roman Müsveddesi”, Nurettin Durman “Perdeleri Kışkırtan Rüzgar” başlıklı öyküleriyle derginin bu sayısına katkı veren öykücülerden birkaçı…

Osman Bayraktar’ın “Diriliş Düşüncesinin Sistematik Yanı”, Mahmut Babacan’ın “Prof. Dr. Ömer Faruk Akün’ün Ders Notları: Ahmet Haşim-1”, Bilgin Güngör’ün “Eleştiri Alanında Bir Üretici Aydın: Tim Parks”, İbrahim Coşkun’un “Batı’nın Sol Yüzü Kominizm Eleştirisi: Gagaringrad”, Nesrin Karavar’ın Halil Barcena’dan çevirdiği “Çağdaş Arap Edebiyatında Boğa Güreşi”, Reşide Gürses’in Warner Sylvia Townsend’den çevirdiği “Zümrüdü Anka” ve Halim Öznurhan’ın Muhammed Abdulbari’den çevirdiği “Yanılgı” başlıklı incelemeler Yedi İklim’in 324. sayısında yer alan bazı yazılar…

Derginin bu sayısında Ömer Hatunoğlu, Alaattin Karaca ile İkinci Yeni şiiri üzerine bir röportaj yapmış.

Furkan Murat Sağlam’ın “Bir Umman Masalı” başlıklı gezi yazısı ve çeşitli kitaplara dair yazılar da Yedi İklim’in bu sayısında kendine yer buluyor.



İlgili Konular dergah Yedi İklim
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