12:20, 02 Mart 2017 Perşembe

Musul'un batı yakası kuşatma altında

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak güvenlik güçleri, DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'un batı yakasının büyük kısmını operasyonun 12'nci gününde kuşatma altına aldı.

Irak ordusuna bağlı 9'uncu Tugay birliklerinin dün batı yakasının kuzeyinde yer alan Musul-Telafer karayolunu kontrol altına almasından sonra DEAŞ'ın elindeki bölgenin büyük bölümü kuşatıldı. Böylece Telafer ve Musul kent merkezindeki DEAŞ üyeleri arasındaki lojistik desteğin tamamen kesildiği ifade ediliyor.

Kentte kalan militanların konuşlandıkları bölgeyi terk edip henüz güvenlik güçleri tarafından kontrol edilmeyen çevredeki çöl bölgelere kaçabilmeleri için kuzeyden tekne veya botlarla Dicle Nehri'nden geçmeleri gerekiyor.

4 MAHALLEDE KONTROL SAĞLANDI

Irak ordusuna bağlı zırhlı birlikler ve onlara destek veren federal polis güçleri, batı yakasının güneyinden ilerleyerek operasyonun 12'nci gününde Tel Rumman, El-Mamun, Vadi Hacer, Et-Tayaran mahallelerinde kontrolü sağladı. Eş-Şuheda, El-Mensur, Devasa ve Danada mahallerinde ise şiddetli sokak çatışmalarının devam ettiği kaydediliyor.

Güvenlik güçleri 12 günlük sürede ayrıca, kentin iki yakasını birbirine bağlayan Dicle Nehri üzerindeki beş köprüden biri olan "Dördüncü Köprü"yü ele geçirdi. Ancak savaş uçakları tarafından vurulduğu için onarımına ihtiyacı olan köprü henüz geçişlere açılmadı.

Operasyonun başladığı ilk günlerde, stratejik konuma sahip Musul Uluslararası Havalimanı ve hemen yanındaki şeker fabrikasıyla en büyük askeri kamp konumundaki El-Gizlani Askeri Üssü de DEAŞ'tan geri alınan yerler arasında bulunuyor.

12 GÜNDE 26 BİN KİŞİ YERİNDEN OLDU

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığının verilerine göre 12 gün içinde güvenlik güçlerinin kentin iç kesimine doğru ilerlemesi sonucunda evlerini terk eden sivillerin sayısı 26 bine ulaştı. Söz konusu Musullular, güvenli bölgelerde kurulan sığınmacı kamplarına sevk edildi.

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim 2016'dan bu yana ise toplam 235 bin sivilin yerinden olduğu belirtiliyor.

CEPHEDEKİ GÜÇLER

Musul'un batı yakasındaki operasyona Irak ordusuna bağlı zırhlı birlikler, Irak federal polisi, İran destekli ve mezhepçi yaklaşımıyla bilinen Haşdi Şabi milisleri ile ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona bağlı askeri danışmanlar katılıyor. Sıcak çatışmalara girmeyen yabancı askeri danışmanlar daha çok cephe gerisinde koordinasyon görevini üstleniyor. Bunun yanında koalisyon güçleri ve Irak Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları ve askeri helikopterler de havadan destek veriyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre kentin batı yakasında yaklaşık 750 bin sivil mahsur kalmış durumda. Doğu yakasına yönelik 17 Ekim'de başlatılan operasyondan bu yana batıya giden tüm lojistik yollarının kesilmesi nedeniyle, mahsur kalan sivillerin açlıkla mücadele ettiği aktarılıyor.

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam tarafından 19 Şubat'ta yayımlanan raporda batı yakasında mahsur kalanların 350 bininin çocuk olduğu kaydedilmişti.

Musul'un doğu yakasını ocak ayı sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'ta batı yakasını kurtarma operasyonuna başlamıştı.