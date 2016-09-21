12:34, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

KPSS branÅŸ sÄ±ralamalarÄ± yayÄ±nlandÄ±





Ã–SYM tarafÄ±ndan 2016 KPSS'ye lisans, Ã¶nlisans ve ortaÃ¶ÄŸretim dÃ¼zeyinde katÄ±lan adaylarÄ±n sÄ±nav sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re branÅŸ bazÄ±nda sÄ±ralamalarÄ± gÃ¼ncellendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezince (Ã–SYM), 2016 Kamu Personel SeÃ§me SÄ±navÄ±'na (KPSS) katÄ±lan adaylarÄ±n sÄ±nav sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re branÅŸ bazÄ±nda sÄ±ralamalarÄ± gÃ¼ncellenerek yayÄ±nlandÄ±. Ã–SYM'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 2016 KPSS'ye lisans, Ã¶nlisans ve ortaÃ¶ÄŸretim dÃ¼zeyinde katÄ±lan adaylarÄ±n sÄ±nav sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re branÅŸ bazÄ±nda sÄ±ralamalarÄ± gÃ¼ncellenerek, Ã–SYM Aday Ä°ÅŸlemleri Sistemi'ne yansÄ±tÄ±ldÄ±. Adaylar, Ã–SYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaralarÄ± ve ÅŸifreleriyle, gÃ¼ncellenmiÅŸ branÅŸ bazÄ±nda sÄ±ralamalarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenebilecek. BranÅŸ bazÄ±nda sÄ±ralamalar adaylarÄ± bilgilendirme amacÄ±yla oluÅŸturuldu. Adaylar, aynÄ± alanda sÄ±nava giren diÄŸer kiÅŸilerle kÄ±yaslayarak, baÅŸarÄ± durumlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirebilecek. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen sayfa belge niteliÄŸi taÅŸÄ±mayacak ve deÄŸerlendirmelerde Ã–SYM sisteminde kayÄ±tlÄ± bilgiler esas alÄ±nacak. BranÅŸ bazÄ±nda sÄ±ralama iÅŸlemleri, adaylarÄ±n Ã–SYM sistemi Ã¼zerinde 1 Mart 2017'de aktif olarak bulunan eÄŸitim bilgileri, bu tarih itibarÄ±yla sistemde aktif eÄŸitimi gÃ¶zÃ¼kmeyen adaylarÄ±n ise baÅŸvuruda belirttikleri eÄŸitim bilgileri baz alÄ±narak hazÄ±rlandÄ±. Â

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