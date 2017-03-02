12:42, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

Murat Belge beraat etti





Yazar Murat Belge, Taraf gazetesinde yayÄ±nlanan bir yazÄ±sÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle 4 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada beraat etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yazar Murat Belge'nin, Taraf gazetesinde yayÄ±nlanan bir yazÄ±sÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla 4 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±. Belge, duruÅŸmayÄ± izleyen yazar Orhan Pamuk ile birlikte gazetecilere aÃ§Ä±klama yaptÄ±. DuruÅŸmada sÃ¶z alan Belge'nin avukatlarÄ±ndan Bahri Bayram Belen suÃ§a konu yazÄ±nÄ±n iÃ§eriÄŸinde hakaret olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "YazÄ± siyasi olaylara karÅŸÄ± yapÄ±lan bir eleÅŸtiridir, sÃ¶z konusu yazÄ± basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kapsamÄ±ndadÄ±r" dedi. Belge'nin bir diÄŸer avukatÄ± Sinem Birsin de CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ÅŸikayetinden vazgeÃ§tiÄŸini ifade ederek Belge'nin beraatÄ±nÄ± talep etti. Mahkeme, Belge hakkÄ±nda 'CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret' suÃ§undan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak suÃ§un sanÄ±k tarafÄ±ndan iÅŸlendiÄŸinin sabit olmamasÄ± nedeniyle Belge'nin beraatÄ±na karar verdi. Â

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