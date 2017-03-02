12:59, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

Milli KÃ¼ltÃ¼r ÅžurasÄ± yarÄ±n baÅŸlayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenecek 3. Milli KÃ¼ltÃ¼r ÅžurasÄ±, yarÄ±n Ä°stanbul'da baÅŸlayacak.

AÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yapmasÄ± beklenen ÅŸura, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±'nÄ±n himayesinde Ä°stanbul LÃ¼tfi KÄ±rdar Kongre ve Sergi SarayÄ±nda 3-5 Mart tarihlerinde yapÄ±lacak.

Ä°lki 1982, ikincisi ise 1989'da yapÄ±lan ÅŸurada, toplumdaki tÃ¼m kesimleri milli kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ korumak ve geliÅŸtirmek maksadÄ±yla bir araya getirmek hedefleniyor.

TÃ¼rkiye'nin kÃ¼ltÃ¼r sanat politikalarÄ±nÄ±n belirlenmesinde Ã¶nemli bir siyaset belgesi oluÅŸturmasÄ± beklenen ÅŸura kapsamÄ±nda, sahne sanatlarÄ±ndan edebiyata, ÅŸehir kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nden aileye 17 ana baÅŸlÄ±k altÄ±nda oluÅŸturulan komisyonlar, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼n bÃ¼tÃ¼n alanlarÄ±nda "Neredeyiz, nereye gidiyoruz, nereye gitmeyi planlÄ±yoruz, bunun iÃ§in neler yapmamÄ±z gerekiyor" gibi sorulara, Ã¼Ã§ gÃ¼n boyunca cevap arayacak.

Åžura boyunca, TÃ¼rkiye'nin Ã§aÄŸdaÅŸ sanat anlamÄ±nda seÃ§kin hat ve resimlerinden oluÅŸan bir karma sergi de katÄ±lÄ±mcÄ±lara aÃ§Ä±k olacak. AyrÄ±ca TÃ¼rk mÃ¼ziÄŸinin dehasÄ± olarak kabul edilen Tanburi Cemil Bey de vefatÄ±nÄ±n 100. yÄ±lÄ±nda bir konserle yad edilecek.