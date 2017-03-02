Milli KÃ¼ltÃ¼r ÅžurasÄ± yarÄ±n baÅŸlayacak

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenecek 3. Milli KÃ¼ltÃ¼r ÅžurasÄ±, yarÄ±n Ä°stanbul'da baÅŸlayacak.
AÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yapmasÄ± beklenen ÅŸura, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±'nÄ±n himayesinde Ä°stanbul LÃ¼tfi KÄ±rdar Kongre ve Sergi SarayÄ±nda 3-5 Mart tarihlerinde yapÄ±lacak.
Ä°lki 1982, ikincisi ise 1989'da yapÄ±lan ÅŸurada, toplumdaki tÃ¼m kesimleri milli kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ korumak ve geliÅŸtirmek maksadÄ±yla bir araya getirmek hedefleniyor.
TÃ¼rkiye'nin kÃ¼ltÃ¼r sanat politikalarÄ±nÄ±n belirlenmesinde Ã¶nemli bir siyaset belgesi oluÅŸturmasÄ± beklenen ÅŸura kapsamÄ±nda, sahne sanatlarÄ±ndan edebiyata, ÅŸehir kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nden aileye 17 ana baÅŸlÄ±k altÄ±nda oluÅŸturulan komisyonlar, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼n bÃ¼tÃ¼n alanlarÄ±nda "Neredeyiz, nereye gidiyoruz, nereye gitmeyi planlÄ±yoruz, bunun iÃ§in neler yapmamÄ±z gerekiyor" gibi sorulara, Ã¼Ã§ gÃ¼n boyunca cevap arayacak.
Åžura boyunca, TÃ¼rkiye'nin Ã§aÄŸdaÅŸ sanat anlamÄ±nda seÃ§kin hat ve resimlerinden oluÅŸan bir karma sergi de katÄ±lÄ±mcÄ±lara aÃ§Ä±k olacak. AyrÄ±ca TÃ¼rk mÃ¼ziÄŸinin dehasÄ± olarak kabul edilen Tanburi Cemil Bey de vefatÄ±nÄ±n 100. yÄ±lÄ±nda bir konserle yad edilecek.
Ä°kametgah belgesi artÄ±k nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ veya muhtarlÄ±ÄŸa gitmeden e-Devlet Ã¼zerinden alÄ±nabilecek
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, UluslararasÄ± Demokrasi Kongresi'nde, "TÃ¼rkiye bir daha darbelerle, bir daha vesayet heveslilerinin giriÅŸimleriyle muhatap olmayacak" dedi
FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan BTK'nÄ±n 10 eski personelinden 8'i tutuklandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, MÃ¼nbiÃ§ hakkÄ±nda, "YPG buradan Ã§ekilmezse biz vuracaÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¶yledik" dedi
Ãœniversiteye geÃ§iÅŸ aÅŸamasÄ±nÄ±n ilk sÄ±navÄ±na girecek olan adaylar iÃ§in YGS sÄ±nav giriÅŸ belgesi Ã–SYM tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±
Gaziantep'te, HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Ä°l BaÅŸkanÄ± Erkan Åžahin, terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa ÅžampiyonasÄ± (EURO 2024) ev sahipliÄŸi iÃ§in resmi adaylÄ±k baÅŸvurusunu yaptÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Pakistan dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼, "ABD baÅŸta olmak Ã¼zere koalisyon gÃ¼Ã§leriyle eÄŸer mÃ¼ÅŸterek adÄ±mlar atabilirsek Rakka sÃ¼recini birlikte yÃ¼rÃ¼teceÄŸiz. Rusyaâ€™dan da talep gelmesi durumunda DEAÅžâ€™e karÅŸÄ± mÃ¼cadeleyi hep birlikte yÃ¼rÃ¼tebiliriz." dedi
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± ÅžurasÄ±, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± AvcÄ±'nÄ±n himayesinde Ä°stanbul LÃ¼tfi KÄ±rdar Kongre ve Sergi SarayÄ±nda 3-5 Mart'ta gerÃ§ekleÅŸtirilecek
Yazar Murat Belge, Taraf gazetesinde yayÄ±nlanan bir yazÄ±sÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle 4 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada beraat etti.
Ã–SYM tarafÄ±ndan 2016 KPSS'ye lisans, Ã¶nlisans ve ortaÃ¶ÄŸretim dÃ¼zeyinde katÄ±lan adaylarÄ±n sÄ±nav sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re branÅŸ bazÄ±nda sÄ±ralamalarÄ± gÃ¼ncellendi
Ä°zmir, Ä°stanbul, Ankara, Antalya'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 26 ildeki eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu tespit edilen 71 asker ve 6 askeri personel yakÄ±nÄ±ndan 40'Ä± yakalandÄ±.
Mali'deki barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda Ã¼lkenin kuzeyindeki bazÄ± bÃ¶lgelerde geÃ§ici yÃ¶netimler kuruldu
Mardin'in Nusaybin Ä°lÃ§esi'ne baÄŸlÄ± kÄ±rsal kesimdeki KorukÃ¶y ve DoÄŸanlÄ± mahallelerinde, farklÄ± tarihlerde uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±, bugÃ¼n saat 10.00 itibariyle sona erdi.
Ä°TO, ÅŸubat ayÄ±nda Ä°stanbul'da perakende fiyatÄ± en fazla artan Ã¼rÃ¼nÃ¼n yÃ¼zde 29,44 ile salatalÄ±k olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±