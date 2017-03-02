GÃ¼ncelleme: 04:35, 03 Mart 2017 Cuma

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Ayder YaylasÄ± da 'dÃ¶nÃ¼ÅŸecek'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KaÃ§kar DaÄŸÄ±'nÄ±n eteklerinde bulunan dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼Â Ayder YaylasÄ±, geleceÄŸin cazibe merkezi olmasÄ± veÂ kaÃ§ak yapÄ±larÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilebilmesi iÃ§inÂ dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me hazÄ±rlanÄ±yor.

Rize'nin Ã‡amlÄ±hemÅŸin ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ayder YaylasÄ±, ilk olarak 1987 yÄ±lÄ±nda turizm merkezi ilan edildi. 1994 yÄ±lÄ±nda milli park kapsamÄ±na alÄ±nan yayla, 1998 yÄ±lÄ±nda ise doÄŸal sit alanÄ± ilan edilerek koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Karadeniz'in en Ã¼nlÃ¼ yaylalarÄ±ndan biri olan Ayder YaylasÄ±, 2006 yÄ±lÄ±nda ise Bakanlar Kurulu KararÄ± ile "KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm Koruma GeliÅŸim BÃ¶lgesi" ilan edildi.

Toplamda 110 hektarlÄ±k alanda kurulu yaylada, koruma amaÃ§lÄ±Â imar planlarÄ±Â hazÄ±rlanmayÄ±nca 2014 yÄ±lÄ±nda 290 yapÄ±dan 260'Ä± mahkemelik oldu.

Mahkeme kaÃ§ak olduÄŸu gerekÃ§esi ile 158 yapÄ± iÃ§in yÄ±kÄ±m kararÄ± verdi. Ã‡amlÄ±hemÅŸin Belediyesi tarafÄ±ndan yapÄ±lan yÄ±kÄ±m ihalesine vatandaÅŸlarÄ±n maÄŸduriyeti gÃ¶zetilerek katÄ±lÄ±m olmayÄ±nca yÄ±kÄ±m gerÃ§ekleÅŸmedi.

VatandaÅŸÄ±n maÄŸdur olmamasÄ± ve yaylanÄ±n dokusunun bozulmamasÄ± iÃ§in CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ± ile TOKÄ°, dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve yÃ¶resel restorasyon iÃ§in devreye girdi. YÃ¶re halkÄ±yla yapÄ±lan istiÅŸarelerin ardÄ±ndan TOKÄ°, "YÃ¶resel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve GeliÅŸim Projesi" iÃ§in ilk adÄ±mÄ± atarak Ã¶n yeterlilik ihalesi gerÃ§ekleÅŸtirdi. TOKÄ°, tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen ihaleye danÄ±ÅŸmanlÄ±k iÃ§in beÅŸ firma mÃ¼racaat etti.

Ä°haleye katÄ±lan beÅŸ firmanÄ±n dosyalarÄ± incelendikten sonra teknik ve mali teklifler alÄ±nacak ve son oturumda ise mali teklifler aÃ§Ä±lacak. YaklaÅŸÄ±k bir ay sÃ¼rmesi beklenen sÃ¼recin ardÄ±ndan Ayder YaylasÄ±'nda dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m hÄ±z kazanacak.

"YÃ–RE HALKI MAÄžDUR EDÄ°LMEYECEK"

Ã‡amlÄ±hemÅŸin Belediye BaÅŸkanÄ± Osman HaÅŸimoÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ayder YaylasÄ±'nÄ±n Karadeniz BÃ¶lgesi'nin turizm lokomotifi olduÄŸunu belirterek, "Karadeniz'de Rize'de Ayder olmadan turizm olmaz. Bu arz ve talebi planlar ile destekleyip gÃ¼Ã§lendirmek lazÄ±m. DoÄŸayÄ± da korumak yapÄ±lacak plan ile mÃ¼mkÃ¼n. En kÃ¶tÃ¼ plan plansÄ±zlÄ±ktan iyidir ama mevcut yapÄ±, hiÃ§bir yapÄ±laÅŸmaya izin vermeyen sadece koruma amaÃ§lÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸ. GÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 25 bin kiÅŸinin gireceÄŸi bir alanda bu insanlara hizmet etmeyecek misiniz? 2007 yÄ±lÄ±ndan itibaren biz Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ belediye baÅŸkanÄ± olarak gÃ¶rev yapÄ±yoruz ama bir imar planÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiremedik." dedi.

Projeyi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n takip ettiÄŸini ve bizzat "Ä°nsanlarÄ± maÄŸdur etmeyin" talimatÄ±nÄ± verdiÄŸini ifade eden HaÅŸimoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ayder'de hiÃ§ kimse yokken insanlar katÄ±r ve atlarla hasta taÅŸÄ±yarak termal kaplÄ±calarÄ± kullanmÄ±ÅŸ. Senelerdir bu tedavi bÃ¶lgede uygulanÄ±yor hatta termal merkezli bir uygulama oluÅŸacak. Ayder'de var olan deÄŸerler, iÅŸletmeler tespit edilecek ve koruma kullanma amaÃ§lÄ± bir plan uygulamaya geÃ§irilecek. Bunun iÃ§erisinde kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, yÄ±kÄ±lmasÄ± gereken binalar var ise vatandaÅŸ maÄŸdur edilmeden iÅŸlem gÃ¶recek." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

HaÅŸimoÄŸlu, Ayder'in bazÄ± kesimlerce sÃ¶ylenen "talan ediliyor" sÃ¶zlerinin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "VatandaÅŸÄ± yok saymayacak, maÄŸdur etmeyecek bir yapÄ±laÅŸma inÅŸallah olacak. YÃ¼zyÄ±llar sonra torunlarÄ±mÄ±za gÃ¼zel bir Ayder bÄ±rakma Ã§abasÄ± iÃ§erisindeyiz. Karadeniz kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ mimarisini yaÅŸatacak binalara Ã§ok ihtiyacÄ±mÄ±z var." ifadelerini kullandÄ±.

"AYDER CAZÄ°BE MERKEZÄ° OLACAK"

Ayder Turizm DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ã–mer Altun ise Ayder'in dÃ¼nyaca bilinen bir yer olduÄŸunu, koruma amaÃ§lÄ± acil Ã¶nlem alÄ±nmasÄ± ve Ã§ehresinin deÄŸiÅŸmesi gerektiÄŸini belirtti.

Altun, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n bu iÅŸe al atmasÄ± ile kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m uygulanacak. Biz buna hazÄ±rÄ±z. Bunu bekliyoruz ama halkla birlikte acil Ã§Ã¶zÃ¼m bekliyoruz. Ovit tÃ¼nelimiz yapÄ±ldÄ±, havaalanÄ±mÄ±z yapÄ±lÄ±yor. Bunun ardÄ±ndan kayak tesisi ve Ayder kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me girdiÄŸi zaman kongre ve termal kaplÄ±ca merkezi olacak. BunlarÄ± bÃ¼tÃ¼nlediÄŸimiz zaman Davos ne ki bizim yanÄ±mÄ±zda. Biz bir cazibe merkezi olacaÄŸÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

YÃ–RE HALKININ GÃ–RÃœÅžLERÄ°

Ayder YaylasÄ±'nda 37 yÄ±ldÄ±r esnaflÄ±k yapan Kamil YÄ±lmaz da bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ile tam bilgisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, arazilerinin kÄ±sÄ±tlÄ± olduÄŸunu, yÃ¶re halkÄ±nÄ±n yasaklar ile kÃ¶ÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n yararÄ±na kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me destek vereceklerini sÃ¶yledi.

Ä°ÅŸletme sahibi olarak Ã§ok sayÄ±da kamu kurumu ile sorun yaÅŸadÄ±klarÄ±na deÄŸinen YÄ±lmaz, "Burada her ÅŸey yasak. Yasaklarla dolu bir bÃ¶lge. Ä°ÅŸletme iÃ§in merdiven yaptÄ±m ve mahkemelik oldum. Misafirler iÃ§in tuvalet yaptÄ±m. Ä°htiyaÃ§ nedeni ile yaptÄ±m yine mahkemelik oldum. Burada ne yaparsanÄ±z yapÄ±n mahkemelik oluyorsunuz. Her ÅŸey yasak olunca vatandaÅŸ gizli yapmaya kalkÄ±yor." dedi.