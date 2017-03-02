'Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek, eserleriyle yaÅŸamaya devam ediyor'

YazarÂ veÂ senaristÂ ÃœstÃ¼n Ä°nanÃ§,Â Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek'in eserleriyleÂ yaÅŸamayaÂ devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.
Pozitif FuarcÄ±lÄ±k ve BasÄ±n YayÄ±n BirliÄŸince dÃ¼zenlenen "4. CNR UluslararasÄ± Kitap FuarÄ±" kapsamÄ±nda Damla YayÄ±nevi tarafÄ±ndan "KÃ¼ltÃ¼r Tarihimizden HatÄ±ralar" adlÄ± panel dÃ¼zenlendi.
Fuardaki panele, yazar ve senarist ÃœstÃ¼n Ä°nanÃ§ konuk oldu.
Mehmet Nuri YardÄ±m'Ä±n oturum baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stlendiÄŸi programda konuÅŸan Ä°nanÃ§, geÃ§miÅŸten bugÃ¼ne kÃ¼ltÃ¼r ve sanat dÃ¼nyasÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¼nlÃ¼ ÅŸair ve yazarlarla olan hatÄ±ralarÄ±nÄ± anlattÄ±.
Ä°nanÃ§, Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek'i baÅŸlarda gazetelerde Ã§Ä±kan haberlerin etkisi altÄ±nda kalarak sevmediÄŸini sÃ¶yledi.
Bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n vesilesiyle KÄ±sakÃ¼rek'in konferansÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten 88 yaÅŸÄ±ndaki Ä°nanÃ§, "KonferansÄ± dinledikten sonra Ã§arpÄ±ldÄ±m. Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek hakkÄ±ndaki bÃ¼tÃ¼n olumsuz dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerimi geri aldÄ±m ve onun azat kabul etmez kÃ¶lesi oldum. Hala da Ã¶yleyim. Åžimdi onu Ã¶ldÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar fakat o Ã¶lmÃ¼yor, Ã¶lmeyecek de. Eserleriyle yaÅŸamaya devam ediyor." dedi.
Ä°nanÃ§, TarÄ±k BuÄŸra, Ahmet KabaklÄ±, Kemal Tahir gibi TÃ¼rk edebiyatÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ isimleriyle de tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Tahir Bey'le dÃ¼nya gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimiz farklÄ±ydÄ±. Ben Necip FazÄ±l'Ä±n izinden gidiyordum. Ben daha sonra YeÅŸilÃ§am'a damladÄ±m. Orada bir arkadaÅŸ edindim. O da benim dÃ¼nya gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼mle uyuÅŸmuyordu... Senaryo Ã¶ÄŸrenirken Kemal Tahir Bey'e o sÄ±rada rastladÄ±m. Bir gÃ¼n Tahir Bey bana 'Var mÄ± bizim faÅŸistlerden okuyabileceÄŸimiz bir ÅŸey?' dedi. Tahir beye gÃ¶re bizler faÅŸisttik. Ben de 'Var tabii' dedim ve ona Sezai KarakoÃ§'u Ã¶nerdim."
Mehmet Nuri YardÄ±m da Ä°nanÃ§'Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± "Makedonya Gamzesi" adlÄ± romanÄ±n hatÄ±ralarla yeniden yayÄ±na hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "Yazarlar, ÅŸairler, sanatÃ§Ä±lar hepsi bir kitapta toplanacak. AyrÄ±ca Ä°nanÃ§'Ä±n tiyatro eserleri ve en son kaleme aldÄ±ÄŸÄ± 'GÃ¶k Sultan' adlÄ± Sultan AbdÃ¼lhamid Han'Ä± anlatan eser, muhteÅŸem bir oyun. Ä°stanbul'un birÃ§ok bÃ¶lgesinde de oynandÄ± ve gÃ¶sterimleri de devam ediyor." diye konuÅŸtu.
Yazar ve senarist ÃœstÃ¼n Ä°nanÃ§, KÃ¼ltÃ¼r Tarihimizden HatÄ±ralar panelinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek'in eserleriyle yaÅŸamaya devam ettiÄŸini sÃ¶yledi
Almanya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Erdmann, Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'da TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± ile bir araya geleceÄŸi programÄ±n iptaline neden olan geliÅŸmelerle alakalÄ± olarak DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
MHP ElazÄ±ÄŸ Ä°l BaÅŸkanÄ± Demir, "Mitinglerin ElazÄ±ÄŸ'da baÅŸlatÄ±lmasÄ± ÅŸehrimiz ve teÅŸkilatÄ±mÄ±z adÄ±na bizi onurlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi
AÄŸrÄ±'da, PKK'ya yÃ¶nelik hava destekli operasyonda 15 maÄŸara imha edildi, 57 tÃ¼p ile Ã§ok sayÄ±da yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'da katÄ±lacaÄŸÄ± etkinliÄŸe izin verilmemesine Adalat BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ ile AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik'ten sert tepki geldi
FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduklarÄ± iddiasÄ±yla 26 kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± yakalandÄ±.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "Amerika ve Rusya'nÄ±n menfaatleri bakÄ±mÄ±ndan da yeni Orta DoÄŸu siyasetlerinde iÅŸ birliÄŸi yapmalarÄ± iÃ§in doÄŸru partner TÃ¼rkiye'dir. HiÃ§bir ÅŸekilde Suriye'deki bu vekalet savaÅŸÄ± devam edemez" dedi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ankara'da DEAÅž adÄ±na faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri gerekÃ§esiyle biri Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde "Ankara emiri" olduÄŸu savunulan 20 kiÅŸi hakkÄ±nda iddianame dÃ¼zenleyerek, mahkemeye gÃ¶nderdi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ele geÃ§irilme teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne dair 69 sanÄ±klÄ± davada tutuklu sanÄ±klarÄ±n tutukluluÄŸunun devamÄ±na karar verildi. Dava 24-26 Nisan 2017'ye ertelendi
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin hazÄ±rlanan bilirkiÅŸi raporu, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderildi
Ä°stanbul BayrampaÅŸa'da iÃ§inde yolcularÄ±n bulunduÄŸu otobÃ¼s, aniden Ã§Ä±kan yangÄ±nla kullanÄ±lamaz hale geldi. ÅžofÃ¶rÃ¼n dikkati ve Ã§abuk davranmasÄ±, facianÄ±n yaÅŸanmasÄ±na engel oldu
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± kabul etti
EreÄŸli ilÃ§esinde, Ã¶rgÃ¼te finansal destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 19 ÅŸirkete kayyum atandÄ±
Kentte Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± olumsuz etkiledi
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'nÄ±n Gaggenau kentinde yapmasÄ± planlanan konuÅŸmasÄ± iÃ§in verilen izin geri Ã§ekildi.
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ve Hazro ilÃ§elerindeki 12 mahallede terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyon dolayÄ±sÄ±yla sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi bildirildi