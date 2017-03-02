GÃ¼ncelleme: 02:09, 03 Mart 2017 Cuma

'Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek, eserleriyle yaÅŸamaya devam ediyor'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YazarÂ veÂ senaristÂ ÃœstÃ¼n Ä°nanÃ§,Â Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek'in eserleriyleÂ yaÅŸamayaÂ devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Pozitif FuarcÄ±lÄ±k ve BasÄ±n YayÄ±n BirliÄŸince dÃ¼zenlenen "4. CNR UluslararasÄ± Kitap FuarÄ±" kapsamÄ±nda Damla YayÄ±nevi tarafÄ±ndan "KÃ¼ltÃ¼r Tarihimizden HatÄ±ralar" adlÄ± panel dÃ¼zenlendi.

Fuardaki panele, yazar ve senarist ÃœstÃ¼n Ä°nanÃ§ konuk oldu.

Mehmet Nuri YardÄ±m'Ä±n oturum baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stlendiÄŸi programda konuÅŸan Ä°nanÃ§, geÃ§miÅŸten bugÃ¼ne kÃ¼ltÃ¼r ve sanat dÃ¼nyasÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¼nlÃ¼ ÅŸair ve yazarlarla olan hatÄ±ralarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Ä°nanÃ§, Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek'i baÅŸlarda gazetelerde Ã§Ä±kan haberlerin etkisi altÄ±nda kalarak sevmediÄŸini sÃ¶yledi.

Bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n vesilesiyle KÄ±sakÃ¼rek'in konferansÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten 88 yaÅŸÄ±ndaki Ä°nanÃ§, "KonferansÄ± dinledikten sonra Ã§arpÄ±ldÄ±m. Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek hakkÄ±ndaki bÃ¼tÃ¼n olumsuz dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerimi geri aldÄ±m ve onun azat kabul etmez kÃ¶lesi oldum. Hala da Ã¶yleyim. Åžimdi onu Ã¶ldÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar fakat o Ã¶lmÃ¼yor, Ã¶lmeyecek de. Eserleriyle yaÅŸamaya devam ediyor." dedi.

"KEMAL TAHÄ°R'E SEZAÄ° KARAKOÃ‡'U Ã–NERDÄ°M"

Ä°nanÃ§, TarÄ±k BuÄŸra, Ahmet KabaklÄ±, Kemal Tahir gibi TÃ¼rk edebiyatÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ isimleriyle de tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Tahir Bey'le dÃ¼nya gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimiz farklÄ±ydÄ±. Ben Necip FazÄ±l'Ä±n izinden gidiyordum. Ben daha sonra YeÅŸilÃ§am'a damladÄ±m. Orada bir arkadaÅŸ edindim. O da benim dÃ¼nya gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼mle uyuÅŸmuyordu... Senaryo Ã¶ÄŸrenirken Kemal Tahir Bey'e o sÄ±rada rastladÄ±m. Bir gÃ¼n Tahir Bey bana 'Var mÄ± bizim faÅŸistlerden okuyabileceÄŸimiz bir ÅŸey?' dedi. Tahir beye gÃ¶re bizler faÅŸisttik. Ben de 'Var tabii' dedim ve ona Sezai KarakoÃ§'u Ã¶nerdim."

Mehmet Nuri YardÄ±m da Ä°nanÃ§'Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± "Makedonya Gamzesi" adlÄ± romanÄ±n hatÄ±ralarla yeniden yayÄ±na hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "Yazarlar, ÅŸairler, sanatÃ§Ä±lar hepsi bir kitapta toplanacak. AyrÄ±ca Ä°nanÃ§'Ä±n tiyatro eserleri ve en son kaleme aldÄ±ÄŸÄ± 'GÃ¶k Sultan' adlÄ± Sultan AbdÃ¼lhamid Han'Ä± anlatan eser, muhteÅŸem bir oyun. Ä°stanbul'un birÃ§ok bÃ¶lgesinde de oynandÄ± ve gÃ¶sterimleri de devam ediyor." diye konuÅŸtu.