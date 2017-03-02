DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
02:45, 03 Mart 2017 Cuma
GÃ¼ncel
GÃ¼ncelleme: 02:09, 03 Mart 2017 Cuma

  • PaylaÅŸ
'Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek, eserleriyle yaÅŸamaya devam ediyor'
'Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek, eserleriyle yaÅŸamaya devam ediyor'

Yazar ve senarist ÃœstÃ¼n Ä°nanÃ§, KÃ¼ltÃ¼r Tarihimizden HatÄ±ralar panelinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek'in eserleriyle yaÅŸamaya devam ettiÄŸini sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YazarÂ veÂ senaristÂ ÃœstÃ¼n Ä°nanÃ§,Â Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek'in eserleriyleÂ yaÅŸamayaÂ devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Pozitif FuarcÄ±lÄ±k ve BasÄ±n YayÄ±n BirliÄŸince dÃ¼zenlenen "4. CNR UluslararasÄ± Kitap FuarÄ±" kapsamÄ±nda Damla YayÄ±nevi tarafÄ±ndan "KÃ¼ltÃ¼r Tarihimizden HatÄ±ralar" adlÄ± panel dÃ¼zenlendi.

Fuardaki panele, yazar ve senarist ÃœstÃ¼n Ä°nanÃ§ konuk oldu.

Mehmet Nuri YardÄ±m'Ä±n oturum baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stlendiÄŸi programda konuÅŸan Ä°nanÃ§, geÃ§miÅŸten bugÃ¼ne kÃ¼ltÃ¼r ve sanat dÃ¼nyasÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¼nlÃ¼ ÅŸair ve yazarlarla olan hatÄ±ralarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Ä°nanÃ§, Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek'i baÅŸlarda gazetelerde Ã§Ä±kan haberlerin etkisi altÄ±nda kalarak sevmediÄŸini sÃ¶yledi.

Bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n vesilesiyle KÄ±sakÃ¼rek'in konferansÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten 88 yaÅŸÄ±ndaki Ä°nanÃ§, "KonferansÄ± dinledikten sonra Ã§arpÄ±ldÄ±m. Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek hakkÄ±ndaki bÃ¼tÃ¼n olumsuz dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerimi geri aldÄ±m ve onun azat kabul etmez kÃ¶lesi oldum. Hala da Ã¶yleyim. Åžimdi onu Ã¶ldÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar fakat o Ã¶lmÃ¼yor, Ã¶lmeyecek de. Eserleriyle yaÅŸamaya devam ediyor." dedi.

"KEMAL TAHÄ°R'E SEZAÄ° KARAKOÃ‡'U Ã–NERDÄ°M"

Ä°nanÃ§, TarÄ±k BuÄŸra, Ahmet KabaklÄ±, Kemal Tahir gibi TÃ¼rk edebiyatÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ isimleriyle de tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Tahir Bey'le dÃ¼nya gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimiz farklÄ±ydÄ±. Ben Necip FazÄ±l'Ä±n izinden gidiyordum. Ben daha sonra YeÅŸilÃ§am'a damladÄ±m. Orada bir arkadaÅŸ edindim. O da benim dÃ¼nya gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼mle uyuÅŸmuyordu... Senaryo Ã¶ÄŸrenirken Kemal Tahir Bey'e o sÄ±rada rastladÄ±m. Bir gÃ¼n Tahir Bey bana 'Var mÄ± bizim faÅŸistlerden okuyabileceÄŸimiz bir ÅŸey?' dedi. Tahir beye gÃ¶re bizler faÅŸisttik. Ben de 'Var tabii' dedim ve ona Sezai KarakoÃ§'u Ã¶nerdim."

Mehmet Nuri YardÄ±m da Ä°nanÃ§'Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± "Makedonya Gamzesi" adlÄ± romanÄ±n hatÄ±ralarla yeniden yayÄ±na hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "Yazarlar, ÅŸairler, sanatÃ§Ä±lar hepsi bir kitapta toplanacak. AyrÄ±ca Ä°nanÃ§'Ä±n tiyatro eserleri ve en son kaleme aldÄ±ÄŸÄ± 'GÃ¶k Sultan' adlÄ± Sultan AbdÃ¼lhamid Han'Ä± anlatan eser, muhteÅŸem bir oyun. Ä°stanbul'un birÃ§ok bÃ¶lgesinde de oynandÄ± ve gÃ¶sterimleri de devam ediyor." diye konuÅŸtu.



Ä°lgili Konular Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek 4. CNR UluslararasÄ± Kitap FuarÄ±
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek eserleriyle yaÅŸamaya devam ediyor'
'Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek, eserleriyle yaÅŸamaya devam ediyor'

Yazar ve senarist ÃœstÃ¼n Ä°nanÃ§, KÃ¼ltÃ¼r Tarihimizden HatÄ±ralar panelinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek'in eserleriyle yaÅŸamaya devam ettiÄŸini sÃ¶yledi
Almanya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi DÄ±ÅŸiÅŸleri'ne Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Almanya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi DÄ±ÅŸiÅŸleri'ne Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±

Almanya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Erdmann, Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'da TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± ile bir araya geleceÄŸi programÄ±n iptaline neden olan geliÅŸmelerle alakalÄ± olarak DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
MHP'nin referandum iÃ§in ilk mitingi ElazÄ±ÄŸ'da
MHP'nin referandum iÃ§in ilk mitingi ElazÄ±ÄŸ'da

MHP ElazÄ±ÄŸ Ä°l BaÅŸkanÄ± Demir, "Mitinglerin ElazÄ±ÄŸ'da baÅŸlatÄ±lmasÄ± ÅŸehrimiz ve teÅŸkilatÄ±mÄ±z adÄ±na bizi onurlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi
AÄŸrÄ±'da PKK'ya hava destekli operasyon
AÄŸrÄ±'da PKK'ya hava destekli operasyon

AÄŸrÄ±'da, PKK'ya yÃ¶nelik hava destekli operasyonda 15 maÄŸara imha edildi, 57 tÃ¼p ile Ã§ok sayÄ±da yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi
Bakan BozdaÄŸ ile Ã‡elik'ten Almanya'ya sert tepki
Bakan BozdaÄŸ ile Ã‡elik'ten Almanya'ya sert tepki

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'da katÄ±lacaÄŸÄ± etkinliÄŸe izin verilmemesine Adalat BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ ile AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik'ten sert tepki geldi
Sivas merkezli 6 ilde 'ByLock' operasyonu 26 gÃ¶zaltÄ±
Sivas merkezli 6 ilde 'ByLock' operasyonu: 26 gÃ¶zaltÄ±

FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduklarÄ± iddiasÄ±yla 26 kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± yakalandÄ±.
KurtulmuÅŸ Amerika ve Rusya iÃ§in doÄŸru partner TÃ¼rkiye'dir
KurtulmuÅŸ: Amerika ve Rusya iÃ§in doÄŸru partner TÃ¼rkiye'dir

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "Amerika ve Rusya'nÄ±n menfaatleri bakÄ±mÄ±ndan da yeni Orta DoÄŸu siyasetlerinde iÅŸ birliÄŸi yapmalarÄ± iÃ§in doÄŸru partner TÃ¼rkiye'dir. HiÃ§bir ÅŸekilde Suriye'deki bu vekalet savaÅŸÄ± devam edemez" dedi
DEAÅž'Ä±n Ankara yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik iddianame hazÄ±r
DEAÅž'Ä±n Ankara yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik iddianame hazÄ±r

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ankara'da DEAÅž adÄ±na faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri gerekÃ§esiyle biri Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde "Ankara emiri" olduÄŸu savunulan 20 kiÅŸi hakkÄ±nda iddianame dÃ¼zenleyerek, mahkemeye gÃ¶nderdi.
Ã–KK'daki darbe giriÅŸimi davasÄ±nda ara karar
Ã–KK'daki darbe giriÅŸimi davasÄ±nda ara karar

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ele geÃ§irilme teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne dair 69 sanÄ±klÄ± davada tutuklu sanÄ±klarÄ±n tutukluluÄŸunun devamÄ±na karar verildi. Dava 24-26 Nisan 2017'ye ertelendi
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 'darbe' raporu
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 'darbe' raporu

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin hazÄ±rlanan bilirkiÅŸi raporu, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderildi
BayrampaÅŸa'da facianÄ±n eÅŸiÄŸinden dÃ¶nÃ¼ldÃ¼ FOTO
BayrampaÅŸa'da facianÄ±n eÅŸiÄŸinden dÃ¶nÃ¼ldÃ¼ | FOTO

Ä°stanbul BayrampaÅŸa'da iÃ§inde yolcularÄ±n bulunduÄŸu otobÃ¼s, aniden Ã§Ä±kan yangÄ±nla kullanÄ±lamaz hale geldi. ÅžofÃ¶rÃ¼n dikkati ve Ã§abuk davranmasÄ±, facianÄ±n yaÅŸanmasÄ±na engel oldu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, YÄ±ldÄ±rÄ±m ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± kabul etti
Zonguldak'ta 19 ÅŸirkete kayyum atandÄ±
Zonguldak'ta 19 ÅŸirkete kayyum atandÄ±

EreÄŸli ilÃ§esinde, Ã¶rgÃ¼te finansal destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 19 ÅŸirkete kayyum atandÄ±
Isparta'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±
Isparta'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

Kentte Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± olumsuz etkiledi
Almanya BozdaÄŸ'Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ± iptal etti
Almanya, BozdaÄŸ'Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ± iptal etti!

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'nÄ±n Gaggenau kentinde yapmasÄ± planlanan konuÅŸmasÄ± iÃ§in verilen izin geri Ã§ekildi.
Lice ve Hazro'daki 12 mahallede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±
Lice ve Hazro'daki 12 mahallede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ve Hazro ilÃ§elerindeki 12 mahallede terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyon dolayÄ±sÄ±yla sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi bildirildi

Haberler

Ä°ETT'den Necip FazÄ±l duraÄŸÄ±
Ä°ETT'den Necip FazÄ±l duraÄŸÄ±

Necip FazÄ±l'dan; DÃ¼nya Bir Ä°nkÄ±lap Bekliyor | VÄ°DEO
Necip FazÄ±l'dan DÃ¼nya Bir Ä°nkÄ±lap Bekliyor VÄ°DEO

Ãœstad Necip FazÄ±l vefatÄ±nÄ±n 33. yÄ±lÄ±nda anÄ±lÄ±yor
Ãœstad Necip FazÄ±l vefatÄ±nÄ±n 33 yÄ±lÄ±nda anÄ±lÄ±yor

Necip FazÄ±l Ã¶dÃ¼lleri ve eleÅŸtiri
Necip FazÄ±l Ã¶dÃ¼lleri ve eleÅŸtiri

Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek Ã¶dÃ¼lleri verildi
Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek Ã¶dÃ¼lleri verildi

Necip FazÄ±l'dan 'SÃ¼leymanname'
Necip FazÄ±l'dan 'SÃ¼leymanname'

Ã‡Ã¶le Ä°nen Nur/ Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek
Ã‡Ã¶le Ä°nen Nur Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek

Necip FÃ¢zÄ±lâ€™Ä±n ilk yazÄ±sÄ± bulundu
Necip FÃ zÄ±l Ä±n ilk yazÄ±sÄ± bulundu






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 