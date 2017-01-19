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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
04:38, 03 Mart 2017 Cuma
Bilim Teknoloji
GÃ¼ncelleme: 03:18, 03 Mart 2017 Cuma

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Facebook intihara meyilli kullanÄ±cÄ±larÄ± yapay zekayla tespit edecek
Facebook intihara meyilli kullanÄ±cÄ±larÄ± yapay zekayla tespit edecek

Sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook, kullanÄ±cÄ±larÄ± arasÄ±nda intihara meyilli bireyleri tespit etmek Ã¼zere yeni yapay zeka araÃ§larÄ± kullanmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook, kullanÄ±cÄ±larÄ± arasÄ±ndaÂ intihara meyilliÂ bireyleri tespit etmek Ã¼zere yeniÂ yapay zekaÂ araÃ§larÄ± kullanmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

AnÄ±nda mesaj uygulamasÄ± Messenger ve canlÄ± video platformu Facebook Live'a eklenecek yeni Ã¶zelliklerin, paylaÅŸÄ±mlarda, yorumlarda ve video iÃ§eriklerinde intihara meyilli olduklarÄ±nÄ±n ipuÃ§larÄ±nÄ± veren kullanÄ±cÄ±lara anÄ±nda ulaÅŸÄ±p yardÄ±m saÄŸlamak Ã¼zere tasarlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ulusal Ä°ntihar Ã–nleme YardÄ±m HattÄ± ve Kriz Mesaj HattÄ± gibi profesyonel kuruluÅŸlardan yardÄ±m alan Facebook, yeni araÃ§lar sayesinde alanÄ±nda uzman bir profesyonelin intihara meyilli kullanÄ±cÄ±ya anÄ±nda ulaÅŸmasÄ±nÄ±n saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Yeni araÃ§lar, intihara meyilli kullanÄ±cÄ±nÄ±n arkadaÅŸlarÄ±na ulaÅŸmasÄ±nÄ± da saÄŸlayacak. KullanÄ±cÄ±, Facebook Live yayÄ±nÄ±nda intihar edeceÄŸi izlenimi vermeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda, ekranÄ±nda otomatik olarak "bir arkadaÅŸa ulaÅŸ" veya "yardÄ±m hattÄ±" seÃ§enekleri belirecek.

Åžirket, bir sÃ¼redir paylaÅŸÄ±m sitesindeki mesaj ve yorumlarda olasÄ± intihar belirtilerini teÅŸhis eden yazÄ±lÄ±m araÃ§larÄ± kullanÄ±yordu. Åžimdi bu araÃ§lar, Messenger ve Facebook Live'Ä± kapsayacak ÅŸekilde geniÅŸletildi.

Projenin ÅŸimdilik yalnÄ±zca ABD'de uygulanacaÄŸÄ± fakat yÄ±l iÃ§inde Ã§ok sayÄ±da Ã¼lkeye yayÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.



Ä°lgili Konular facebook
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