13:14, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

TÃ¼rkiye EURO 2024'e resmen aday





TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa ÅžampiyonasÄ± (EURO 2024) ev sahipliÄŸi iÃ§in resmi adaylÄ±k baÅŸvurusunu yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TFF BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m DemirÃ¶ren,Â EURO 2024Â ev sahipliÄŸi iÃ§in resmi baÅŸvuru dosyasÄ±nÄ± UEFA Genel SekreteriÂ Theodore Theodoridis'e, Ä°sviÃ§re'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde teslim etti. EURO 2024 adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in resmi baÅŸvuru sÄ±rasÄ±nda, TFF 1. BaÅŸkan Vekili Servet YardÄ±mcÄ±, yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri Cengiz ZÃ¼lfikaroÄŸlu, Mustafa Ã‡aÄŸlar, Alaattin AykaÃ§ ve genel sekreter Kadir KardaÅŸ da hazÄ±r bulundu. Åžampiyonaya ev sahipliÄŸi yapmak iÃ§in aday olan Ã¼lkelerin baÅŸvuru dosyalarÄ±nÄ± teslim tarihi yarÄ±n sona erecek. Bu arada organizasyona aday Ã¼lkelerden Almanya da baÅŸvuru dosyasÄ±nÄ± tamamlayarak UEFA yetkililerine verdi.

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